Le Fola passe en mode masochiste. Le club doyen va chercher à prendre du plaisir dans la douleur pour ce deuxième tour qualificatif de l'Europa League ce jeudi soir (20h) à Genk. Face à un adversaire réputé pour son beau jeu, il va falloir attacher sa ceinture.

Sport 2 min.

Le Fola devra briller pour entrer dans la lumière

Le Fola passe en mode masochiste. Le club doyen va chercher à prendre du plaisir dans la douleur pour ce deuxième tour qualificatif de l'Europa League ce jeudi soir (20h) à Genk. Face à un adversaire réputé pour son beau jeu, il va falloir attacher sa ceinture.

(tof avec DaH). Moqué pour sa défense perméable la saison dernière, le Fola a envoyé un message à ses détracteurs ces deux dernières semaines. Le club eschois n'a pas encaissé pendant 210 minutes face au FC Pristina.

Un brevet que Thomas Hym a paraphé en envoyant son club au tour suivant au bout d'une séance de tirs au but mémorable. Les réseaux sociaux ont fait leur boulot et il sera encore temps de rouvrir les archives avant les trois coups du championnat ou même à la fin de la saison. Car là, c'est le KRC Genk qui se dresse devant le troisième du dernier championnat grand-ducal. Un obstacle compliqué à faire vaciller.

«Le succès face à Pristina nous donne droit à un bonus. Ce match face à Genk sera pour les joueurs l'un des moments forts de leur carrière», expliquait Thomas Klasen.

Il faudra donc en profiter tout en évitant de dérouler le tapis rouge car le club limbourgeois arrive lancé. «C'est une équipe du niveau de la Ligue des champions. Défier Genk dans un match officiel est un honneur. Ce club a passé un 4-0 à l'Olympiakos en match amical. Leurs ailiers ont la faculté de rentrer dans le jeu. C'est l'un de leurs points forts. J'ai une petite idée derrière la tête pour contrer ça, mais je la garde pour moi.»

Cinq absents



Les choix du technicien allemand sont restreints. Cinq joueurs sont sur le flanc: Bernard, Drif, Laterza, Saïti et Seydi. Ce qui va notamment pousser Klasen à revoir sa défense. Klein devrait former la charnière centrale avec Chrappan. Mersch relayera Laterza dans le couloir gauche.

Sacras et Kirch sont candidats à gauche et une association est même envisageable pour donner plus de solidité défensive. Dikaba, Muharemovic, Klapp et Hadji apporteront leur talent et leur vécu à un onze de base que pourraient compléter Koçur, Corral ou Bensi.



Genk, lui, avance sur la scène européenne avec l'insouciance de sa jeunesse. L'entraîneur Philippe Clement, venu visionner le Fola au stade Emile Mayrisch il y a quinze jours, devrait rester fidèle à son 4-3-3 avec les talentueux Trossard, Malinovski et Pozuelo à surveiller de près.



Pour entrer dans la lumière, le Fola devra briller plus que jamais.



Le cadre: Cabral, Clement, Hym; Bensi, Chrappan, Corral, Dikaba, Freire, Hadji, Klapp, Klein, Kirch, Koçur, Mersch, Muharemovic, Mura, Pierrard, Raposo, Sacras, Sinani.

Absents: Bernard (genou), Drif (pied), Laterza (genou), Saïti (adducteurs), Seydi (tibia)

KRC Genk: Vukovic, Nastic, Dewaest, Karelis, Zhegrova, Samatta, Trossard, Seck, Malinovski, Piotrowski, Uronen, Pozuelo, Berge, Vandevoordt, Heynen, Jackers, Maehle, Lucumi, Aidoo, Ndongala, Gano.