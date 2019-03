Le Fola a tenu en échec le champion en titre sur son terrain (1-1) au terme d'un match partagé parti sur de bonnes bases avant que le soufflé ne retombe. Le club doyen reste en tête du championnat après la 15e journée de BGL Ligue.

Sport 3 min.

Le Fola contient Dudelange et reste leader

Christophe NADIN Le Fola a tenu en échec le champion en titre sur son terrain (1-1) au terme d'un match partagé parti sur de bonnes bases avant que le soufflé ne retombe. Le club doyen reste en tête du championnat après la 15e journée de BGL Ligue.

Le match. Le vent s'était invité au banquet de la 15e journée. Il a donné des ailes au Fola, première équipe à se mettre en évidence dans le choc du jour. Un service de Hadji pour Corral, décalé côté droit, permettait aux visiteurs de prendre les devants (0-1) dès la troisième minute de jeu.

Dudelange se retrouvait dans une situation maintes fois expérimentée cette saison. Dans la peau du chasseur, le champion en titre s'exposait. Hadji, sur un service de Pierrard, adressait une tête lobée que Joubert repoussait en corner via la transversale (10e).

Brouillon, le F91 se remettait dans le sens de la marche sur sa première occasion. Un centre puissant délivré de la droite par Stolz était repris magistralement par Sinani du gauche (1-1, 15e).

Ce sommet, présenté comme le tournant de la saison, était parti sur de très solides bases. La suite du premier acte était moins enlevée sans pour autant décevoir. Loin de là. Hadji, Stolz et Bensi se procuraient de nouvelles occasions franches qui auraient pu réorienter les débats. Sans succès.

Le second acte était bien moins structuré et plus pauvre en occasions de but. Chaque équipe s'offrait son temps fort. Hadji, d'un côté, Jordanov, de l'autre, tentaient de faire tomber la décision. Le coup de grâce, Danel Sinani faillit le donner en brossant un coup franc somptueux de sa patte gauche, mais le ballon s'écrasait sur la transversale.

La phase se poursuivait par un tacle trop appuyé de Schnell sur Bernard qui lui valait un carton jaune-rouge et une mêlée chahutée. Des mots se perdaient et Danel Sinani écopait aussi d'un carton jaune.

Même en infériorité numérique, Dudelange ne désarmait pas et se procurait une dernière occasion sur le gong. Le coup franc de Jordanov s'écrasait sur la transversale. Le Fola ne méritait pas de perdre cette rencontre.

L'homme du match. Rodrigue Dikaba. On ne le répétera jamais assez. Le travail ingrat d'un n°6 passe souvent inaperçu. Celui de Dikaba, ce dimanche, a été énorme entre les lignes. Il a coupé les vivres à Kruska et Cruz. Stolz et Danel Sinani auraient pu revendiquer la palme du jour aussi, mais il leur a manqué la régularité sur tout le match.

Le fait du match. Alex Krueger s'est retrouvé au centre des débats. Jamais un bon signe. Un coup franc léger qui finit par amener l'égalisation dudelangeoise, un tacle appuyé de Pierrard sur Turpel qui aurait valu un second carton jaune au latéral eschois. Deux exemples parmi d'autres qui ont fait polémique.

Bryan Mélisse a Stefano Bensi dans son dos et Rodrigue Dikaba devant lui. Pas facile de s'en sortir. Photo: Ben Majerus

Dudelange - Fola 1-1

Stade Jos Nosbaum, pelouse en bon état, arbitrage de M. Krueger assisté par MM. Becker et Mateus Santos, 998 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 0-1 Corral (3e), 1-1 Sinani (15e).

Corners: 4 (3+1) pour Dudelange; 3 (3+0) pour le Fola.

Cartons jaunes: Kruska (19e, accroche Sacras), Schnell (44e, accroche Bensi), Danel Sinani (75e,contestation), Pokar (89e, tacle sur De. Sinani) et Turpel (90+2, contestation) à Dudelange; Pierrard (38e, charge sur Kruska), Sacras (73e, tacle trop appuyé sur Jordanov) et Kirch (90+4, faute sur Jordanov) au Fola.

Carton jaune-rouge: Schnell (75e, faute sur Bernard).

DUDELANGE: Joubert; Jordanov, Schnell, Prempeh, Mélisse; Stolz (89e Malget), Da Cruz, Kruska (61e Pokar), Couturier; Sinani, Turpel (90+2 Agovic).

Joueurs non alignés: Esposito et Perez.

Entraîneur: Dino Toppmöller.

FOLA: Hym; Pierrard (83e Kirch), Klein, Bernard, Sacras; Dikaba, Muharemovic; Corral (61e Klapp), Drif (66e De. Sinani), Bensi; Hadji.

Joueurs non alignés: Cabral et Freire.

Entraîneur: Jeff Strasser.

Le classement

La 16e journée

Dimanche 10 mars à 16h

Mondorf - Dudelange

Etzella - Jeunesse

Fola - Strassen

Hostert - Progrès

Rosport - Rumelange

Differdange - Titus Pétange

RM Hamm Benfica - Racing