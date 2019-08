Seuls Dudelange et Rosport ont empoché la totalité de l'enjeu dimanche à l'occasion de la reprise de la BGL Ligue où Differdange, Mondorf, le Titus Pétange et Strassen ont gagné en déplacement.

Sport 12 2 min.

Le Fola chute d'entrée, les visiteurs à la fête

Seuls Dudelange et Rosport ont empoché la totalité de l'enjeu dimanche à l'occasion de la reprise de la BGL Ligue où Differdange, Mondorf, le Titus Pétange et Strassen ont gagné en déplacement.

(ER) - Un premier acte poussif, un second plus convaincant. Le F91 a connu une entrée en matière contrastée face aux promus de Mühlenbach. Menés à la pause sur un but de Rani, les champions ont inversé la tendance par la suite grâce à un penalty de Sinani. Bougrine et Klapp ont fixé les chiffres à 3-1. Du côté visiteur, on regrettait les décisions prises par M. Sgura.



La première affiche de la saison entre le Fola et Differdange a tourné à l'avantage des visiteurs. Pourtant, ce sont les pensionnaires du club doyen qui ont pris les devants avec un premier but de Bernard après seulement neuf minutes. Alors que les troupes de Jeff Strasser avaient le contrôle des débats durant les 45 premières minutes, ils ont perdu le fil des débats après la pause. Le dernier quart d'heure a été fatal aux Eschois qui ont sombré en encaissant deux buts de Buch en l'espace de huit minutes seulement (78e et 86e).



12 Kobe Cools et le F91 ont souffert pour écarter Mühlenbach 3-1. Photo: Ben Majerus

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Kobe Cools et le F91 ont souffert pour écarter Mühlenbach 3-1. Photo: Ben Majerus Les fans du F91 ont répondu présent. Dudelange n'a pas manqué sa première à domicile. Photo: Ben Majerus Ahmed Rani a isncrot le premier but de la partie. Une première pour Mühlenbach en BGL Ligue. Photo: Ben Majerus Réserviste au coup d'envoi, Danel Sinani a égalisé sur penalty en début de seconde mi-temps. Photo: Ben Majerus Elhadji Fine Bop tente de stopper Sabir Bougrine. En vain. Dudelange s'est imposé 3-1 au stade Jos Nosbaum. Photo: Ben Majerus Le président de Mühlenbach Mersad Dragolovcanin au côté du nouveau coach des Blue Boys Fangio Buyse. Photo: Ben Majerus Débuts réussis pour Marc Thomé à la tête de Rosport. Photo: Christian Kemp Diogo Pimentel pressé par Joel da Mata. Rosport a battu Etzella 3-0. Photo: Christian Kemp Florian Weirich à la relance pour Rosport. Le Victoria a enfin gagné son premier match de la saison. Une première depuis 2014. Photo: Christian Kemp Andrea Amodio s'impose dans les airs. Differdange a remporté le premier choc de la saison. Photo: Fernand Konnen Achraf Drif cherche la solution. Après une bonne entame de match, le Fola a perdu son football en seconde période. Photo: Fernand Konnen Auteur d'un doublé dans le dernier quart d'heure, Andreas Buch a été le bourreau du Fola. Photo: Fernand Konnen

Rosport en pole

Le duel entre deux outsiders de la BGL, le Racing et l'Union Titus Pétange, a tenu ses promesses. Les visiteurs ont chaque fois pris les devants (Abreu 9e, Mokrani 47e) mais les joueurs de la capitale ont eu le mérite de recoller au score (Nakache 41e, Mabella 72e). Le second but d'Abreu à la 78e minute a été de trop pour les hommes de Patrick Grettnich (2-3).



Marc Thomé a réussi sa première sur le banc rosportois. Le Victoria a même signé le score du jour en s'imposant 3-0 devant Etzella grâce à des réalisations de Biedermann, Spruds et Dallevedove. Grâce à leur différence de but, les pensionnaires du Camping prennent la tête de la BGL Ligue après 90 minutes de championnat.



René Peters a été moins heureux pour ses débuts à la tête de Hostert face à Mondorf. Les pensionnaires du Gréngewald ont été surpris sur leur pelouse par un but de l'ancien Dudelangeois Patrick Stumpf, tombé après la demi-heure (34e).



Défaite à domicile également pour l'autre promu, Rodange. Tout s'est joué en seconde période, le duo Runser-D. Agovic a placé Strassen et malgré le but de de Sousa à la 81e minute, le club de la Chiers a concédé son premier revers de la saison.



La dernière rencontre de cette première journée de compétition est programmée pour ce lundi soir 20h entre le Progrès et la Jeunesse.



Le point



Hostert - Mondorf 0-1



Rodange - Strassen 1-2

Rosport - Etzella 3-0



Dudelange - Mühlenbach 3-1



Racing - Titus Pétange 2-3



Fola - Differdange 1-2



Lundi 5 août à 20h

Progrès - Jeunesse

La deuxième journée (dimanche 11 août à 16h)

Jeunesse - Racing

Mühlenbach - Rosport

Hostert - Progrès

Etzella - Rodange

Differdange - Mondorf

18h Strassen - Fola

Reporté: Titus Pétange - Dudelange