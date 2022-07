Le Fola bafoue son football, Differdange résiste en Slovénie

Une victoire, un match nul et une défaite pour l'entrée en lice des clubs luxembourgeois sur la scène continentale en ce milieu de semaine.

Coupe d'Europe

Les trois premiers clubs grand-ducaux engagés en Coupe d'Europe ont connu des fortunes diverses. Le bonnet d'âne revient au Fola alors que Dudelange et Differdange se partagent les félicitations du jury en attendant d'être reçus au deuxième tour. Ou pas.

Il faut s'habituer aux changements radicaux. Parfois, ça pique aux yeux. L'habit de gala que le Fola a tant de fois ressorti au cœur de l'été pour ses soirées européennes va rester un bon moment dans la penderie.

Le club doyen a dû remettre le bleu de chauffe pour son premier tour qualificatif de la Conference League. Et ce ne fut pas beau à voir. Saigné à l'intersaison, le club doyen est apparu bien pâle ce jeudi soir face à une indigente équipe saint-marinaise de Tre Fiori. Le club eschois s'est incliné (0-1) au terme d'une prestation d'une insigne faiblesse.

Le Fola a pourtant dominé l'ensemble des débats, mais n'est jamais parvenu à tromper la vigilance d'Alessandro Semprini. Il y a bien eu un tir de Benjamin Runser en première période puis une tentative lointaine de Wesley Orville après la pause, mais tout ça s'est noyé dans un océan de mauvais centres et d'approximations.

Et lorsque Mastroianni a placé une tête gagnante dans les filets d'Emanuel Cabral à cinq minutes de la fin, on s'est souvenu des premiers exploits des clubs grand-ducaux sur la scène continentale tant la joie des Saint-Marinais était contagieuse.

Le Fola n'est pas encore éliminé et la faible opposition autorise même les plus optimistes à penser que le club peut encore se qualifier dans une semaine dans la principauté.

Un peu plus tôt dans la soirée, Differdange a ramené un nul de son déplacement au NK Olympija Ljubljana (1-1). Un bon résultat décroché dans une atmosphère délétère. Les ultras du club slovène sont sur des charbons ardents depuis le remplacement de l'entraîneur Robert Prosinecki par Albert Riera. Ils ont témoigné leur colère à travers un jet de pétards qui a obligé l'arbitre à interrompre les débats à la demi-heure de jeu. Un volcan que Differdange avait contribué à faire entrer en éruption en menant au score dès la 9e minute grâce à un but de Krefl contre son camp.

L'équipe locale est ensuite montée en puissance et a fini par égaliser par Milovic peu après l'heure de jeu. Differdange s'est cramponné pour conserver ce résultat qui lui permet de garder toutes ses chances pour le match retour à Oberkorn dans une semaine.

Dudelange prend une option

A tout seigneur, tout honneur. Le champion dudelangeois avait lancé la campagne européenne des clubs luxembourgeois dès mercredi soir. Le F91 a distancé les Albanais du KF Tirana un but à rien. Une réalisation signée Nader Hassan de la tête sur un superbe centre de Chris Stumpf à une vingtaine de minutes du coup de sifflet final. La rencontre a basculé une première fois lorsque le latéral gauche dudelangeois, Mehdi Kirch, a reçu un second carton jaune (54e) qui plaçait son équipe en infériorité numérique. L'exclusion de Vesel Limaj un quart d'heure plus tard redistribuait les cartes. Les deux équipes évoluaient à 10 contre 10. Remobilisé par ce fait de match, le champion grand-ducal repartait à la conquête d'un court succès qui l'autorise à entrevoir une qualification même si la réception s'annonce bouillante mardi prochain. «Je savais que si on mettait en application le travail effectué ces dernières semaines, on pouvait l'emporter. Nous n'avons eu que trois semaines de préparation. Je suis fier des garçons», expliquait l'entraîneur Carlos Fangueiro.