Le Fola accroche un point à Niederkorn, Dudelange se détache

Didier HIEGEL En supériorité numérique tout au long de la seconde période, le Progrès a refait son retard d'un but à la pause grâce à Etshimi. Ce match nul 1-1 fait les affaires du leader dudelangeois vainqueur à Pétange. En bas de classement, Rosport se donne de l'air mais va perdre son entraîneur.

«Nous n'avons pas trop le choix, sinon celui de nous imposer.» Le président Marochi a posé l'impératif donné à son club avec la venue du Fola, deuxième du classement et nanti de deux points de plus que Niederkorn. Un duel entre deux candidats à une place européenne si ce n'est au titre de champion. Une joute qui propose aussi les retrouvailles de Jeff Strasser avec son ami Cyril Serredszum, les deux anciens défenseurs du FC Metz et ex-associés sur le banc du club doyen de longues saisons durant.

Mais l'amitié entre les deux hommes n'empêche pas quelques prises de bec dans le feu de l'action. Ce fut le cas lorsque l'ouverture du score signée Hadji fut contestée pour une faute de main préalable (37e). Ce fut encore le cas quand Muratovic fut balancé par deux fois par Kirch ce qui valu au défenseur eschois de regagner les vestiaires après la 40e minute suite au carton jaune-rouge adressé par M. Pires.

En inscrivant son 15e but de la saison en championnat, l'avant-centre du Fola avait ainsi concrétisé un léger avantage pour ses couleurs quant au nombre d'occasions. Tout juste avant l'ouverture du score, Martins avait dû sauver son équipe devant sa ligne de but suite à une action Hadji-Bensi. Ces deux hommes, associés au vif Seydi et à l'habile Sinani, avaient fait planer le danger sur la cage défendue par un Flauss qui avait retrouvé son poste de numéro 1 au détriment de Schinker.

Un peu moins tranchant, le Progrès, qui avait retrouvé la configuration en 4-1-4-1 qui avait fait son succès cet hiver, n'avait pourtant pas été en reste. Il s'en était principalement remis à De Almeida, auteur d'une belle percée en début de rencontre et d'un retourné acrobatique qui avait obligé Hym à se détendre (23e). Dans la foulée, la reprise instantanée de Schneider avait été contrée.



Thomas Hym au dessus de la mêlée. Le portier du Fola s'est employé pour éviter le match nul. Photo: Vincent Lescaut

Hym retarde l'échéance



A la reprise, Dikaba conservait, pour un temps, sa place en charnière centrale héritée de l'exclusion de Kirch avant de se repositionner devant la défense après l'entrée de Mura à la place de Sinani. Sacras, lui, avait déjà glissé sur le flanc gauche de la défense. Une arrière-garde eschoise qui faisait le dos rond face au siège en règle que le Progrès avait décrété.



Si Bensi aurait pu sonner le glas des espoirs niederkornois (54e), les Jaune et Noir s'acharnaient sur le but visiteur. Hym a longtemps retardé l'échéance en s'imposant devant Matias (60e) et en détournant superbement des frappes de Karapetian (63e) et Thill (65e) alors que l'international arménien ne trouvait pas le cadre (68e).

Niederkorn allait toutefois trouver la récompense de ses efforts. Entré quatre minutes auparavant, Etshimi surgissait pour reprendre de près un centre de Thill qui n'avait pas trouvé preneur (1-1, 74e).

Le Fola grappillait ensuite la moindre seconde, Karapetian et De Almeida ne trouvaient pas le cadre et les deux équipes se quittaient sur un match nul qui fait les affaires de Dudelange victorieux 3-1 à Pétange. Le Fola conserve sa deuxième place alors que le Progrès remonte sur le podium grâce à Strassen qui a battu la Jeunesse.

Quatre minutes après son entrée en jeu, Patrick Etshimi surgit et égalise pour le Progrès. Photo: Vincent Lescaut

Progrès - Fola 1-1



Stade Jos Haupert, pelouse, arbitrage de M. Pires assisté de MM. C. Ries et Majstorski, 1207 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Hadji (37e), 1-1 Etshimi (74e).



Corners: Progrès 8 (2+6); Fola 4 (3+1).

Cartons jaunes: Matias (17e, faute sur Seydi), Schneider (57e, faute sur Seydi) pour le Progrès; Kirch (28e, faute sur Muratovic), Laterza (34e, antijeu sur De Almeida), Sacras (81e, antijeu), Mura (89e, antijeu) et Saïti (90e, faute sur Thill) pour le Fola.



Carton jaune-rouge: Kirch (40e, faute sur Muratovic) pour le Fola.



PROGRÈS (4-1-4-1): Flauss; Martins, Ferino, Matias, Gobron; Vogel (64e Françoise); De Almeida, Thill (cap.), Muratovic (77e Ikene), Schneider (70e Etshimi); Karapetian.

Joueurs non utilisés: Schinker et Mutsch.

Absents: Coelho; Hall, Kerger, Ramdedovic, Soares, Teles (choix de l'entraîneur); Karayer (suspendu), Bastos (blessé).

Entraîneur: Cyril Serredszum.



FOLA (4-2-3-1): Hym; Laterza, Klein, Sacras, Kirch; Muharemovic, Dikaba; Bensi (77e Saïti), Sinani (55e Mura), Seydi (70e Klapp); S. Hadji.

Joueurs non utilisés: Cabral et Mersch.

Absents: Bernard, Chrappan, Frere, Pierrard (choix de l'entraîneur); Clement, Corral, Drif, Z. Hadji, Koçur (blessés).

Entraîneur: Jeff Strasser.

Strassen se reprend, Mondorf et Etzella chutent dangereusement

Union Titus Pétange - Dudelange 1-3: le F91 restait sur un accroc à domicile face à Strassen (1-1) alors que Pétange avait dû faire face à trois expulsions à Mondorf et a dû composer ce dimanche sans Abreu, Da Mata et Peixoto. Trop d'absences du côté des locaux qui n'ont pu faire barrage au leader. Le F91 peut toujours compter sur Couturier, son milieu de terrain à tout bien faire. C'est lui qui a montré la voie du succès à ses couleurs en inscrivant son sixième but en championnat à la 14e minute. Dans le temps additionnel de la première période, Malget a doublé la mise.



Si les Dudelangeois ont eu les occasions pour se mettre à l'abri, notamment par Turpel, Pétange a réduit l'écart suite à un beau coup franc de Silaj (88e). Le mot de la fin est revenu... à un revenant. C'est Benzouien, qui venait de remplacer Kenia, qui a marqué le 3-1.



Dudelange compte désormais quatre points d'avance sur le Fola alors que l'Union Titus Pétange est huitième avec 30 points.

Lucas Carnevalli face à Levan Kenia. Les Dudelangeois se sont montrés supérieurs aux Pétangeois. Photo: Yann Hellers

Jeunesse - Strassen 1-2: très déçu de son élimination en Coupe de Luxembourg par Etzella, l'UNA s'est bien repris en allant s'imposer à la Frontière face à une Jeunesse qui enregistre sa cinquième défaite de la saison. La précision de Lourenco (48e) et de Jager (57e) et la vista de Schon ont fait la différence. Menaï, le «couteau suisse» de Marc Thomé n'a pu qu'apporter un peu de suspense en fin de rencontre.

Nantie d'un moins bon goal average que Niederkorn, la Jeunesse perd sa place sur le podium. Strassen est sixième.



Racing - Mondorf 3-0: quasiment inexistant le week-end dernier contre le Fola, le Racing a retrouvé des couleurs et ce sont les Mondorfois qui en ont fait les frais. Szimayer a enfin trouvé le chemin des filets (45e). L'attaquant allemand a été imité par deux joueurs à vocation plus défensive: Dos Santos (47e) et Humbert (86e). Après son dixième revers de la saison, Mondorf n'a plus que trois points d'avance sur la place de barragiste.



Rumelange - Differdange 1-2: Sahin a encore frappé pour Rumelange (28e) après son but du milieu du terrain au Cents, mais Differdange a redressé la barre grâce à ses tauliers que sont Caron (33e) et Garos (53e). C'est la deuxième victoire d'affilée du FCD03 avec Paolo Amodio à sa tête.

Les Rosportois Kevin Marques et Eric Brandenburger ont dominé l'USH de Juncai Wang. Photo: Christian Kemp

Rosport - Hostert 2-0: le FC Victoria avait programmé six points contre l'USH et contre le RM Hamm Benfica, le week-end prochain, pour se sortir d'une situation délicate. Les hommes de Pedro Resende, qui va quitter le club, ont fait la moitié du chemin grâce à un doublé de Weirich (49e et 77e). Les Rosportois sont dixièmes avec 21 points. Hostert occupe toujours la place de barragiste.



Etzella - RM Hamm Benfica 0-3: Ettelbruck a-t-il trop la tête à la Coupe de Luxembourg après sa victoire aux tirs au but contre Strassen mercredi soir? Toujours est-il que la troupe de Claude Ottelé s'est complètement trouée contre une formation du RM Hamm Benfica qui joue le tout pour le tout pour sauver sa tête. Cabral (5e), pour son neuvième but, Arantes (45+2) et Mokrani (75e) ont fait la différence pour les Aigles qui comptent quand même six points de retard sur leur adversaire du jour (11e, 21 points).

Emile Mpenza a donné le coup d'envoi de la rencontre Union Titus Pétange - Dudelange. Photo: Yann Hellers

