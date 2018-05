Le Fola a fait un pas de géant vers une qualification européenne en distançant facilement Rodange ce jeudi dans le premier match de la 25e journée de BGL Ligue. Corral et Hadji se sont notamment offert un doublé.

Sport 2 min.

Le Fola accable Rodange et file vers l'Europe

Christophe NADIN Une différence de buts qui pourrait peser lourd pour les deux clubs.

Le Fola a fait un pas de géant vers une qualification européenne en distançant facilement Rodange ce jeudi dans le premier match de la 25e journée de BGL Ligue. Corral et Hadji se sont notamment offert un doublé.

Le suspense s'était déjà presque évaporé dès la distribution de la feuille de match avec la présence de Boulahfari et Hornuss sur le banc de touche. Il n'a pas fallu dix minutes au Fola pour faire sauter le verrou rodangeois. Korac était trop court à l'intervention, Hadji servait Corral qui s'en allait tranquillement battre Machado (1-0).



C'est curieusement à ce moment-là que le Fola témoignait de quelques signes de faiblesse. Ou de ronronnement. Toujours est-il que Korac, servi par Yao, n'ajustait pas le cadre. Une piqûre de rappel salutaire pour le club doyen qui doublait la mise à la demi-heure. Le centre de Laterza était repris en un temps par Klapp (2-0). Corral soignait ensuite ses statistiques et ses gestes. Sa reprise de demi-volée à l'entrée des 16 m était superbe (3-0).

Hadji lui aussi bichonnait ses chiffres en inscrivant pour le club doyen son 103e but, toutes compétitions confondues sur un service sur un plateau de Klapp (4-0, 56e). Pour s'asseoir une victoire encore plus nette dans les chiffres et une différence de buts sans cesse croissante avec la Jeunesse, Laterza apportait son écot au récital offensif (5-0, 59e). Une faute de Makasso sur Seydi permettait à Hadji de signer un doublé dans la foulée (6-0).

Martin-Suarez d'un côté et Menaï de l'autre donnaient au score son allure finale. Avec 15 buts d'avance sur la Jeunesse et six points en attendant le déplacement des Bianconeri à Pétange dimanche, on voit mal comment le Fola pourrait manquer le wagon européen.

En revanche, le goal-average de Rodange, lui, peut faire redouter le pire puisque le club de la Chiers affiche un débours de quatre buts sur Rosport. La course au maintien n'a pas fini de réserver quelques surprises.



Tom Laterza sème Lassana Diakhaby. Le Fola avait souvent un temps d'avance ce jeudi. Photo: Stéphane Guillaume

Fola - Rodange 7-1



Stade Emile Mayrisch, pelouse en bon état, arbitrage de M. Dardenne assisté par MM. Bonczek et Cam (ALL), 450 spectateurs. Mi-temps: 3-0.

Evolution du score: 1-0 Corral (8e), 2-0 Klapp (30e), 3-0 Corral (38e), 4-0 Hadji (54e), 5-0 Laterza (59e), 6-0 Hadji (65e s.p.), 7-0 Martin-Suarez (76e), 7-1 Menaï (80e s.p.).



Corners: 3 (3+0) pour le Fola; 6 (3+3) pour Rodange.



Cartons jaunes: Makasso (65e, accroche Seydi) et Marinelli (84e, accroche Seydi) à Rodange.

Carton jaune-rouge: Makasso (90e, altercation avec Chrappan).



FOLA: Hym; Laterza, Chrappan, Sacras, Kirch; Klapp, Muhamerovic (70e Martin-Suarez), Dallevedove, Koçur (77e Raposo); Corral (61e Seydi), Hadji.

Joueurs non alignés: Cabral et Mersch.

Entraîneur: Thomas Klesen.



RODANGE: Machado; L. Monteiro (73e Marinelli), Tapé, Korac, Diakhaby (46e Boulahfari); Makasso, Bahovic (46e Hornuss), Yao; El Guerrab, Menaï, Alverdi.

Joueurs non alignés: Kolp et A. Ramdedovic.

Entraîneur: Domenico Micarelli.