Le fils rejoint le père à Mühlenbach

Fahret Selimovic (25 ans) quitte l'US Mondorf pour rejoindre les Blue Boys Mühlenbach, promus en BGL Ligue. Il y retrouvera son... paternel de coach, Hasib Selimovic (53 ans).

(JFC). - Formé à l'académie du F91 Dudelange, Fahret Selimovic a ensuite porté les couleurs de l'Union Kayl-Tétange (2012-2013) et de la Jeunesse Canach (2014-2015), avant de prendre la direction de la Bosnie, au NK Visoko et au NK Travnik. Le milieu de terrain de 25 ans a ensuite rebondi à l'US Mondorf à partir de janvier 2017.

A Mühlenbach, où il sera entraîné par... son père, Hasib, Selimovic est pour le moment le quatrième renfort, après les arrivées déjà entérinées de Ricardo Dionisio (Racing), Munir Dragulovcanin (Wiltz) et Fahir Sabotic (Marisca Mersch).



Dans la foulée, le club du Baumbusch a annoncé le recrutement d'un cinquième élément, en la personne du gardien de but sénégalais âgé de 25 ans Boris Bassene, en provenance de l'Atert Bissen.