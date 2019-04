Le FC Differdange s'est offert un premier trophée cette saison en remportant la Coupe de Luxembourg ce lundi de Pâques au Centre Atert de Bertrange. Le club de la Cité du Fer a torpillé l'US Esch 9-2.

Le FCD03 s'empare de la Coupe de Luxembourg

Par Stéphane Guillaume

Le début de match est à l'avantage de Differdange, le ballon tourne bien et à force d'insister, c'est Santos qui trouve l'ouverture (1-0, 4e). On voit toujours un FCD03 entreprenant et il ne faut que quelques minutes à Mašić pour faire des dégâts avec sa frappe puissante (2-0, 6e).

On n'a pas vraiment le temps de souffler dans cette finale, Esch revient tout de suite et Peirera redonne l'espoir à ses couleurs (2-1, 6e). Le FCD03 va ensuite prendre un avantage déterminant juste avant la mi-temps avec trois buts coup sur coup, de la 18e à la 19e, des oeuvres de Santos, Oliveira et Reis (5-1, 19e).



Des l'entame de la seconde période, Esch tente un pressing plus haut qui ne gêne par forcément Differdange, le qualifié pour la finale des play-offs ressort à chaque fois le cuir proprement.

Reis profite d'approximations pour planter trois bus (6-1, 29e, 7-1, 30e et 8-1, 33e). Même si le score parle de lui-même, Esch ne baisse pas les bras via Lemos (8-2, 37e). C'est Oliveira qui clôture en beauté le succès indiscutable du FCD03 (9-2, 38e).

FC Differdange 03 - US Esch 9-2 (5-1)

Evolution du score: 1-0 Santos, 2-0 Mašić, 2-1 Peirera, 3-1 Santos, 4-1 Olivieira, 5-1 Reis, 6-1, 7-1 Reis, 8-1 Reis, 8-2 Lemos, 9-2 Oliveira.

FC DIFFERDANGE 03: Filipe Cardoso, Nuno Nunes et Joao Guedes (K). Davide Chalmandrier (C), Daniel Garrido, Ernad Mašić, Albino Oliveira, Ruben Oliveira, Chavel Nuri Pereira, Ruben Reis, Freddy Santos et Daniel Vieira.

Staff: Bruno Amaral.

US ESCH: João Silva et João Pina (K), Bruno Andrade, Abilio Costa, Mario da Silva, Gonçalo Ferreira, Alex Gonçalves, Claudio Lemos, Diogo Pereira, Miguel Pereira, Mário Pimentel et João Tavares.

Staff: Frederico Silva.

Arbitres: Pedro Faria Monteiro, Mario Roseiro Bernardino et Edgar Da Cruz Oliveira.

Assistance: 833 entrées.

Les anciens vainqueurs

2015: SC Bettembourg - ALSS Münsbach Futsal 5-4 (2-2)

2016: FC Differdange 03 - ALSS Futsal Münsbach 7-7 (1-4) (P: 1-3)

2017: Amicale Clervaux Futsal - Union Racing Luxembourg Futsal 7-2 (3-0)

2018: Union Racing Luxembourg Futsal - FC Nordstad 12 - 3 (5-1)

Filipe da Rocha, Davide Chalmandrier et Ruben Cordeiro ont assumé leur statut de favori. Photo: Ben Majerus