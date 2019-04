Les trois clubs qui avaient remporté la première manche se sont imposés hors de leur base ce dimanche. Le FCD03 et le Racing disputeront la finale des play-offs. Nordstad a lui validé sa présence en Ligue 1 pour le prochain exercice.

Le FCD03 et Racing en finale, Nordstad reste en Ligue 1

Par Stéphane Guillaume

Dans le barrage Ligue 1 contre Ligue 2, c’est Nordstad qui est venu chercher son gain avec une victoire face au RAF Differdange (4-7). Les Nordistes repartent donc pour un nouveau bail en Ligue 1. Tiago Rodrigues, le président de Nordstad, pouvait savourer ce maintien. «Oui, l'épilogue est heureux pour nous. On s'attendait à une saison difficile en repartant de zéro avec tous les départs. Si on regarde le positif, on a pris plus de points cette saison. Face au RAF, on était légèrement supérieur et on mérite nos deux victoires. Maintenant, il faut continuer dans ce sens pour faire mieux la saison prochaine en Ligue 1.»

Quant à Paulo Aguiar, le président du RAF, il était forcément déçu mais pas résigné pour autant. «On avait l'espoir de retrouver la Ligue 1. Compte tenu de la défaite lors de la première manche, le staff technique et les joueurs s’étaient bien préparés. Mais peut-être que le travail n'était pas suffisant. Nordstad était sans doute plus fort que nous. Je voulais tout de même féliciter le conseil d'administration pour son engagement et tous les joueurs qui se sont battus malgré la défaite.»

Wilson Pereira (en blanc) et le RAF Differdange ne sont pas parvenus à faire trébucher Ronaldo da Cruz et le FC Nordstad. Photo: Stéphane Guillaume

Une finale pressentie

Le FCD03 était le premier qualifié pour la finale des play-offs avec un second succès face à l'AS Sparta Dudelange (3-12). «C'est une qualification amplement méritée face à une très bonne équipe de Sparta. Même s'ils nous ont fait douter au premier match, aujourd'hui nous avons montré notre vrai visage. Maintenant place aux finales. Ce sera du 50/50 avec le Racing et je crois que le futsal pourra de nouveau compter sur une belle propagande. Mais avant cela, nous devons nous focaliser maintenant sur la finale de la coupe la semaine prochaine. L'année passée avait été notre pire saison de tous les temps sans aucune finale, nous voilà de nouveau présents dans la finale des play-offs et finale de la coupe. Ça fait plaisir car nous travaillons tous beaucoup pendant une année pour atteindre ce stade. Nous devons impérativement prendre ces matches très au sérieux», raconte Filipe Costa, responsable de la section futsal du FCD03.

Le Racing est l'adversaire du FCD03 en finale grâce à une seconde victoire sur l'Amicale Clervaux (3-8). «C’est évidemment une très grande joie pour nous tous d'être à nouveau en finale pour pouvoir défendre notre titre de champion national. Nous avons connu une saison avec des hauts et des bas mais sans jamais nous déconcentrer sur nos objectifs, surtout de notre objectif principal. Bien que certains joueurs ont abandonné l'aventure en cours de saison pour des raisons familiales ou en vertu d'une lésion prolongée, comme cela a été le cas pour Dani Figueiredo, ils continuent à nous épauler. A chaque événement majeur, qu'il soit du volet sportif ou privé, on reste soudé. Cela met bien en évidence l'esprit de notre groupe dont je suis naturellement très fier. C'est grâce à notre symbiose que le Racing Futsal continue à marquer prodigieusement l'histoire au Luxembourg. C'est grâce à elle que les gens nous admirent, nous suivent et nous estiment. Puis, cette année, on a eu la chance de compter sur une très bonne intégration des nouveaux venus, comme le joueur João Guerrinha qui partage la même vision et engagement que nous. La finale avec Differdange, elle sera ardue pour les deux clubs, sera une fois de plus un événement grandiose que tous les supporters du pays vont attendre avec impatience», estime Tiago Fernandes, directeur sportif du Racing.

Les résultats

Demi-finales des play-offs, deuxième manche

AS Sparta Dudelange - FC Differdange 03 3-12

Amicale Clervaux - Racing Luxembourg 3-8

Barrage Ligue 1 - Ligue 2, deuxième manche

RAF Differdange - FC Nordstad 4-7