Le FCD03 et Esch filent en finale de la Coupe de Luxembourg

Le FCD03 et l'US Esch se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de Luxembourg au dépens du Racing et du FC Wiltz 71. Le rendez-vous est pris pour le lundi de Pâques, le 22 avril.

Par Stéphane Guillaume



Dans le match-phare, le FCD03 a éliminé le tenant du trophée, le Racing Luxembourg, sur le score de 4-3. Plus de 600 inconditionnels s'étaient donné rendez-vous dans les travées du centre sportif d'Oberkorn. Ernad Mašić (3 buts) et Carlos Soares (2 buts) se sont mis en évidence.

Le jeu en pivot de Mašić a fait mal aux Racingmen. Il a trouvé la faille en première mi-temps. Le premier but du FCD03 est un malencontreux autogoal suite à un décalage du Croate en réponse à l'ouverture du score de Guerrinha. Mašić s'est ensuite montré adroit sur penalty (3-1).



Le virevoltant Soaresa réduit l'écart, puis rétablit la parité, à une minute du terme, grâce à un doublé (3-3). C'est une sixième faute qui a décidé du sort de cette demi-finale à cinq secondes du coup de sifflet final. L'inévitable Mašić a transformé le 10 mètres avec un incroyable sang-froid.



«Le match était équilibré et nous n'avons pas réussi à faire ce que l'on voulait dans cette demi-finale», a expliqué Bruno Amaral, le coach du FCD03. «On voulait avoir un meilleur contrôle et obtenir plus de possession de balle.» Le Croate Ernad Mašić a été intenable. «Ernad est un élément important, mais l'équipe en général a livré une bonne prestation. Ses buts montrent son importance. On a aussi dû faire face à des absences et à des blessures durant le match. Je retiens surtout une victoire collective.»

Ernad Mašić s'est montré déterminant pour la qualification du FCD03 face au Racing. Photo: Stéphane Guillaume

La première finale de l'US Esch

Le FC Wiltz 71 a mis pas mal de bâtons dans les roues de l'US Esch (6-10). Après quinze minutes de jeu, le score était de 2-2. Puis Esch s'est envolé: 3-5 à la mi-temps et 4-8 après 26 minutes, pour un final en trombe avec deux autres buts de part et d'autre.



«Notre victoire face à Wiltz est vraiment un grand moment pour nous, et pour moi particulièrement en tant que joueur du club. Le match a été serré, ce qui montre bien la volonté des deux équipes de gagner cette demi-finale. Nous avons commis quelques erreurs défensives et Wiltz a su prendre les devants. C’était un match intense et je félicite nos adversaires. Cette finale représente pour moi un moment unique. Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’opportunité de jouer une finale. C’est un grand moment pour l'US Esch et nous sommes tous très fiers!», s'est réjoui Claudio Lemos.

Les résultats des demi-finales de la Coupe de Luxembourg

FC Wiltz 71 (L2) - US Esch (L1) 6-10



FC Differdange 03 (L1) - Racing Luxembourg (L1) 4-3



Daniel Garrido (en blanc, FCD03) et Carlos Soares (Racing Luxembourg). Photo: Stéphane Guillaume