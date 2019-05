La saison du FC Wiltz 71 en Promotion d'Honneur est décidément erratique, avec quelques hauts et beaucoup de bas, comme une décevante cinquième place au classement et le... licenciement sur-le-champ de son gardien de but, Maxime Crahay.

Le FC Wiltz se sépare de son gardien Maxime Crahay

(JFC). - Ultime (?) épisode d'une saison globalement pourrie dans la Cité des Genêts: le FC Wiltz a décidé de se séparer avec effet immédiat de son gardien de but belge, Maxime Crahay (25 ans), qui était arrivé Am Pëtz l'été dernier en provenance du SV Röchling, en Allemagne, après des passages, notamment, au FC Liège, à La Calamine et au CS Verviers, en Belgique, ainsi qu'au Racing Troisvierges (saison 2015-2016) au Luxembourg.

La raison de ce divorce soudain serait l'implication du portier dans une dispute verbale avec un supporter du club.



Cinquième du classement de Promotion d'Honneur avec 39 points après 23 matches disputés, le FC Wiltz, qui est assuré de prolonger son bail en PH la saison prochaine, se déplacera dimanche (16h) à la Jeunesse Canach dans le cadre de la 24e journée, avec Olivier Mabille ou Gilles Reiser dans sa cage.