Le FC Schifflange a bon appétit. Soucieux de rejoindre la Promotion d'Honneur d'ici deux ans, le club dont Ilies Haddadji est devenu le directeur sportif a pioché à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Zoom sur les recrues internes.

Le FC Schifflange poursuit sa moisson d'été

Le FC Schifflange procède par vagues. La première a ramené trois joueurs dans le club cher à Miralem Pjanic. La seconde est plus conséquente. Six nouveaux joueurs sont concernés. Six profils différents. Des garçons expérimentés, mais aussi quelques promesses.

Nabil Benhamza a du vécu. Depuis neuf ans au pays, le milieu de terrain de 30 ans s'est partagé entre le RM Hamm Benfica et l'UN Käerjéng. Nick Schonckert est lui un jeune défenseur central de 19 ans. Il était déjà au club mais appartenait au FC Mondercange.



Samel Bibuljica, 22 ans, apportera du poids à l'attaque schifflangeoise. Il pourra compter sur l'inusable Aderito Dos Reis, 39 ans, qui quitte le Vinesca Ehnen. Mustapha Belkacem et ses 33 ans arrive du FC Erpeldange pour apporter de la concurrence en défense centrale.

Enfin, Nermin Klica, 19 ans, est un milieu de terrain à vocation offensive. Il vient du FC Rodange.