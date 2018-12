Grégory Molnar vient de signer au FC Schifflange. Bien connu au pays puisqu'il est passé par Dudelange et la Jeunesse), l’avant-centre de 35 ans va venir apporter son expérience au FCS, actuellement dans le ventre mou de la Division 1, série 2.

Le FC Schifflange 95 frappe un grand coup sur le marché

(AF). Avoir un joueur avec une expérience en BGL Ligue et en Proximus League (D2 belge) n’est pas chose courante en Division 1. C’est pourtant ce dont pourra compter le FC Schifflange 95 qui vient de taper un grand coup de poing sur la table.





Leur nouvelle recrue s’appelle Grégory Molnar. Cet avant-centre français de 35 ans débarque dans le sud du pays avec pas mal de vécu. Passé pendant deux saisons en BGL Ligue par Dudelange et la Jeunesse, il y a inscrit 6 buts en 27 rencontres. Mais il a été beaucoup plus actif en Proximus League avec 25 buts en 97 matchs.





Ces deux dernières saisons, il s’était consacré à la Division 3 Amateur en Belgique, du côté de Longlier. Il débarque donc à Schifflange dans le but de contribuer au maintien de son nouveau club en Division 1. A la pause hivernale, Schifflange pointe huitième en série 2 avec 16 points et six points d’avance sur l’ASL Porto, actuellement premier reléguable.