Peut-être un peu moins brillant au retour qu'à l'aller, Olivier Thill a marqué les esprits depuis le début de la campagne européenne. Au point de taper dans l'œil des dirigeants du FC Oufa, qui se sont entretenus avec le joueur et le Progrès en vue d'un transfert.

Le FC Oufa veut Olivier Thill

Le sujet est brûlant et devrait prendre une tournure définitive dans les prochains jours. La balle est dans le camp d'Olivier Thill qui doit décider ou non de tenter sa chance en Bachkirie, à 1.500 km à l'est de Moscou.

Le challenge tente le meneur de jeu de 21 ans qui pourrait donner une nouvelle envergure à sa carrière. Le FC Oufa s'apprête à défier les Glasgow Rangers en barrage de l'Europa League. En championnat, le club est sixième après trois journées avec quatre points. Il jouera lundi au Dinamo Moscou.

«Si je n'ose pas tenter l'aventure maintenant, ça va être difficile par après. Je pense que c'est le bon moment», a commenté le joueur qui ralliera la Russie avec sa copine si il s'engage avec Oufa. Toutefois, rien n'est encore signé. «Si j'y vais ce sera un contrat à long terme, mais la durée exacte n'a pas encore été déterminée.»