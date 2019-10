Les Messins reprennent le chemin de la Ligue 1 en accueillant Nantes ce samedi. Un adversaire redoutable qui arrive à Saint-Symphorien avec un gros capital confiance. Cyrille Pouget (46 ans), l'ancien Grenat et Eschois, préface la rencontre.

Sport 5 min.

«Le FC Metz va devoir évoluer en mode commando»

Les Messins reprennent le chemin de la Ligue 1 en accueillant Nantes ce samedi. Un adversaire redoutable qui arrive à Saint-Symphorien avec un gros capital confiance. Cyrille Pouget (46 ans), l'ancien Grenat et Eschois, préface la rencontre.

Propos recueillis par Hervé Kuc

Quelle est votre actualité du moment?

Cyrille Pouget - «Je fais partie de l’équipe des vétérans du FC Metz même si pour le moment je n'ai pas encore joué car j'ai un problème à la voûte plantaire. Par ailleurs, je travaille désormais sur Thionville, toujours dans le mobilier, je me suis également associé à d'autres footballeurs pour investir dans le restaurant La Villa Caravelle au Kirchberg.

Le FC Metz compte huit points après neuf journées. Est-ce un bilan satisfaisant?

J'étais à Strasbourg (1-1) lors de l'ouverture de la compétition puis j'ai assisté au beau succès messin face à une formation monégasque néanmoins malade (3-0). Le FC Metz a choisi de repartir avec 90% de l'équipe qui évoluait en L2: nous avons certes gagné rapidement en cohésion mais cet effet de surprise n'a pas duré longtemps. A Angers (0-3), j'ai vu un onze grenat en grande souffrance. Metz est dernier mais il n'est pas décroché, cela reste correct. Je remarque que le club n'a pas énormément recruté au mercato estival.

Il est tout de même dommageable de ne pas s'imposer à la maison face à Amiens (1-2) et Toulouse (2-2), deux formations qui joueront dans la même zone que nous. Désormais, le FC Metz va devoir évoluer en mode commando à chacune de ses sorties.

En tant qu'ancien attaquant, comment jugez-vous le début de saison d'Habib Diallo?

Je suis très agréablement surpris par ses performances. Il avait l'étiquette d'un joueur de Ligue 2 mais on peut s'apercevoir que le FC Metz a bien fait de le garder et de bâtir une équipe autour de lui. Quand vous avez la chance de détenir un tel buteur (6 réalisations) et que vous occupez le dernier rang, vous pouvez jauger de son apport. Effectivement, ce que fait Diallo depuis le début d'exercice est extraordinaire.

Le FC Metz réagit plus qu'il n'agit

Que manque-t-il au jeu messin depuis quelques rencontres?

C'est une question de dynamique. Face à Toulouse (2-2), tu prends un but à la 96e minute de jeu qui te coûte deux points. Avec deux unités de plus en poche, tu ne vas pas à Brest de la même manière. Cette fameuse dynamique n'est plus présente. Ce qui m'embête aussi, c'est ce handicap de deux buts que nous subissons trop rapidement et en Ligue 1, ce n'est pas possible de revenir alors qu'un tel caillou est dans la chaussure.

J'ai remarqué également, et cela a été plus net face au PSG (0-2), que les joueurs avaient manqué d'ambition, que leur envie était plus de ne pas prendre une "valise" plutôt que d'essayer d'obtenir un résultat positif. Le FC Metz se trouve trop fréquemment dans une position où il lui faut plutôt réagir qu'agir.

FC Metz - Nantes, c’est ce samedi à 20h. Les hommes de Vincent Hognon peuvent-ils s’imposer?

En début de saison, suite au départ tardif de Vahid Halilhodzic et l'arrivée de Christian Gourcuff, jamais je n'aurais misé la moindre pièce sur le fait que Nantes puisse occuper la deuxième place après neuf journées. Pourtant, c'est le cas et cette formation nantaise encaisse très peu de buts, elle a gagné cinq de ses rencontres sur le même score (1-0).

C'est un adversaire qui joue au ballon et qui respecte les consignes de son entraîneur et son plan de jeu. Pourtant, un FC Metz agressif et conquérant est tout à fait capable de battre cette formation nantaise.»

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (20e, 8 points) aborde une série (Nantes, Lyon, Montpellier et Lille) qui va lui permettre de se situer de manière plus précise dans ce championnat de L1 très ouvert jusqu'à présent. Face à des Nantais (2e, 19) à l'arrière-garde imperméable (5 buts encaissés, 3e défense), les partenaires de Diallo vont devoir sortir le bleu de chauffe, faire preuve d’attention et d’abnégation pour espérer obtenir un résultat positif.

«Nous sommes en déficit de points et nous allons affronter un adversaire solide, très efficace et déterminé», avance Vincent Hognon. Mardi, le technicien grenat a récupéré les joueurs engagés sur le front international. Il doit composer avec la cuisse douloureuse de Cohade, la phase de reprise d'Angban et le retour à l'entraînement de N. Traoré.

Le FC Metz n'est pas au mieux mais il va lui falloir désormais combattre lors de chaque journée de championnat s'il veut revoir la lumière. Son prochain et très délicat déplacement à Lyon (11e journée), doit déjà convaincre le onze grenat de la nécessité de ne pas s’incliner ce samedi.

Le prono de la rédaction

Où en est le FC Metz? Quel visage affichera-t-il face aux Canaris? De la réponse à ces questions découlera et dépendra sa performance comptable. Notre pronostic: 1-1.