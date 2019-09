Appliqué et déterminé contre St-Etienne mercredi (1-0), le FC Metz doit mettre à profit la réception samedi de Toulouse. Une occasion pour les partenaires de Diallo de respirer un peu mieux en prenant le dessus sur une formation «difficile à jouer» estime Bernard Zénier.

«Le FC Metz va devoir confirmer face à Toulouse»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Bernard, que retenez-vous du succès grenat à Geoffroy-Guichard?

Bernard Zénier: «Le FC Metz s'est remis à peu près à l'endroit, ça gomme le match perdu face à Amiens (1-2). De toute façon, une équipe qui veut se maintenir doit s’imposer à domicile surtout face à des concurrents directs. Là, on rattrape les points perdus la semaine dernière et il faudra maintenant écarter Toulouse pour voir le championnat d'un œil plus tranquille sans toutefois se voir trop beaux d'un seul coup.

A Saint-Etienne, les hommes de Vincent Hognon ont fait preuve de sérieux et n'ont pas encaissé de but, à l'extérieur, pour la première fois depuis le début du championnat. Est-ce le changement tactique qu'il faut féliciter?

On a reproché aux Messins de ne pas avoir été assez présents au niveau de l'état d’esprit et de ne pas avoir mis de pression sur l'équipe amiénoise. Là, Metz a bien démarré, j'ai vu effectivement un bloc compact avec une volonté de bien faire de la part de tous les garçons. La tactique, c'est bien, mais il faut avant tout des joueurs concentrés et soudés. A Saint-Etienne, ce qui m'a fait plaisir c'est de voir des Messins agressifs, au bon sens du terme, et le fait de ne pas avoir encaissé de but c'est bon pour le moral. C'est ce visage que le FC Metz doit afficher à chacune de ses sorties.

Pouvez-vous nous indiquer votre Top 3 après ce St-Etienne-Metz?

Globalement, il ne peut y avoir que des satisfactions. Je citerai Fofana car il a été bien présent sur tous les ballons et son engagement a été total. Traoré, je ne le connaissais pas mais il m'a laissé une bonne impression. Cohade était un des tauliers de l'équipe mais l’apparition de Traoré a donné une touche technique supplémentaire à l'équipe. Enfin, j’avais dit qu’il fallait voir Habib Diallo à l’œuvre en Ligue 1: il a inscrit cinq buts après sept journées et ce n'est pas anodin. C'est une bonne chose pour le FC Metz et Habib confirme ses bonnes dispositions entrevues en L2.

Toulouse débarque à Saint-Symphorien ce samedi (20h). Affichez-vous une confiance forte?

Le Téfécé ne viendra pas chez nous la fleur au fusil. J'estime que cela va être un bon test car les Toulousains forment un ensemble costaud physiquement. Le FC Metz va devoir confirmer à domicile car le succès acquis face à Monaco (3-0) l'a été face à un adversaire faible à ce moment-là et jouer le PSG est toujours un rendez-vous à part.

Bernard Zénier espère que les Messins vont confirmer ce samedi. Archive LW

Après sept journées de Ligue 1, quelle analyse faites-vous du classement actuel?

Lyon (11e, 9 points) avait pris un départ canon après ses succès face à Monaco (3-0) et Angers (6-0) mais depuis on peut s'apercevoir qu'il éprouve des difficultés à confirmer. Paradoxalement, Angers (2e, 15) va bien mieux et pourtant, lorsque le FC Metz s'était déplacé là-bas on pouvait penser que les Angevins allaient constituer un concurrent au maintien. Est-ce que cette saison tout va être remis en cause? Tout le monde se tient pour le moment et il faudra attendre encore un peu avant d’en tirer quelques conclusions. C'est pour cette raison que le FC Metz doit distancer Toulouse, pour respirer un peu mieux.»

L'enjeu de la rencontre Le FC Metz (16e, 7 points) accueille Toulouse (14e, 8) avec un moral à la hausse après son succès obtenu face aux Verts (1-0). «On a pris des points avec la manière face à une grosse équipe de Saint-Etienne. J'attends maintenant que nous confirmions face à Toulouse et montrer qu'on avance. Oui, je suis heureux et soulagé d’avoir gagné face aux Verts» a salué Vincent Hognon ce vendredi matin en conférence de presse. Le technicien grenat exagère certainement un petit peu ses propos en qualifiant Saint-Etienne de «grosse équipe» mais son soulagement, lui, est vraiment palpable. Une ombre au tableau: le genou d’Angban (torsion) qui l'a obligé à céder sa place à Cohade (46e) mercredi. Capitaine Cohade devrait donc débuter face au TFC et le onze de départ grenat devrait ressembler fortement à celui observé dans le Forez. Le «prono» de la rédaction: les Messins ont su relever les manches et afficher un visage volontaire face aux Stéphanois. Cette fois, il va leur falloir prendre le jeu à leur compte et écarter un adversaire difficile à bouger. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.





