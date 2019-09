Les Messins ont laissé à Bordeaux le soin de remporter une partie (2-0) d’un faible niveau de jeu et ils seront dans l’obligation de prendre le dessus sur Amiens dans huit jours s’ils ne veulent pas connaitre une première mini-crise.

Sport 4 min.

Le FC Metz trop vite bouchonné à Bordeaux

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Dix premières minutes messines catastrophiques ont permis aux Girondins de Bordeaux de s’imposer. Une soirée paradoxale car les protégés de Vincent Hognon ont ensuite relevé la tête sans pourtant se montrer très dangereux.

Les Bordelais ont donc bénéficié de deux cadeaux: le premier sur un dégagement manqué d’Alexandre Oukidja, le portier messin, qui a profité à Briand (1-0, 7e) puis Maïga a été l’auteur d’une relance fébrile et imprécise qui a permis à De Préville de figer le score (2-0, 9e).

«Le FC Metz peut empocher un point à Bordeaux» Les Messins se rendent à Bordeaux ce samedi (20h) pour tenter d’effacer les défaites face à Angers et Paris. L’ex-milieu de terrain des Grenats Stéphane Morisot (41 ans) présente la rencontre.

Après dix minutes de jeu, le FC Metz avait déjà laissé son adversaire lui fausser compagnie. Les Bordelais ont ensuite gérer une partie que les hommes de Vincent Hognon ont mieux négociée même si leurs maux offensifs (aucun but inscrit au cours des trois dernières journées de championnat) sautent maintenant aux yeux.

Sous l’impulsion de Delaine et l’apport de Thierry Ambrose (66e), les Messins sont apparus plus décidés mais les déchets techniques comme le manque d’automatismes entre certains éléments ont plombé leurs réelles intentions.

En attendant Ambrose

Ainsi, Habib Diallo (69e) a vu Costil lui barrer le chemin du but au cours d’un second acte plus abouti mais trop stérile. Sans Cohade et Boulaya, le FC Metz a perdu en cohésion même si Ambrose va se poser en possible recours offensif au cours des prochaines semaines.

Un 9/20 pour une formation mosellane poussive mais néanmoins courageuse. La Ligue 1 demande plus de qualités pour rester dans ses bras. La venue d’Amiens, samedi prochain, s’annonce déjà comme une étape à franchir avec succès. Sous peine de connaitre un début d’automne venteux.

Opa N'Guette s'infiltre mais Metz va rester inoffensif: Photo: AFP

Les joueurs et leur note. Oukidja (4/10) n’a pas su maîtriser le ballon sur un corner qui a permis aux Girondins de faire trembler les filets messins (7e). Il est bien intervenu devant Tchouaméni (54e) puis face à Kalu (85e) mais sa faute de début de rencontre a eu une vraie conséquence le film du match.

En défense, Centonze (5) s’est fait crocheter par Hwang (40e), il n’a jamais abdiqué et s’est offert une superbe incursion (57e) qui démontre qu’il possède de la qualité. Il faut lui laisser encore un peu de temps.

Sunzu (4,5) est bien intervenu devant Kalu (25e) mais comme l’ensemble de ses partenaires il a mis trop de temps à entrer dans la partie. Boye (4,5) a hérité du brassard du capitaine et a essayé d’équilibrer la défense mosellane.

Delaine (6) s’est démené sur son couloir gauche et ses deux belles incursions dans le camp adverse (23e et 44e) n’ont pas trouvé preneur. Il a été le Messin le plus entreprenant. Au milieu, N’Doram (4) a évolué de manière trop latérale et il a du mal à se projeter vers l’avant.

Il a été préféré à Cohade, resté sur le banc de touche. Maïga (3,5) s’est montré fautif car sa relance trop imprécise a profité aux Bordelais sur le second but encaissé par les Mosellans (9e). Il a été beaucoup moins précieux que lors de ses deux premières prestations en championnat.

Angban (3) traversé la partie sans apporter le moindre brin de fraîcheur ni d’intensité dans ses mouvements et encore moins de créativité dans son jeu. Pour le moment, le FC Metz a dépensé une coquette somme (5 à 6 millions d’euros) pour pas grand-chose.

Nguette (4,5) a essayé, il a délivré un très bon centre (21e) puis un essai trop mou directement dans les gants de Costil (45e). Il a cédé sa place à Ambrose (66e) qui a apporté du jus à une ligne offensive trop timide. Il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu face à Amiens la semaine prochaine.

Gakpa (3) s’est uniquement signalé sur un bon ballon distillé à Diallo (69e) et sur deux coups de pied arrêtés. Un bilan négatif pour un garçon qui ne sait pas «se faire mal».

En attaque, Diallo (4) est livré à lui-même. Il ne tiendra pas toute une saison de la sorte. Il a marqué un joli but (51e) refusé pour un hors-jeu puis il est venu buter sur Costil (69e). Oublié, délaissé, le buteur roi du FC Metz va vivre une saison très compliquée si sa formation continue à ne pas jouer pour lui. A moins que Thierry Ambrose ne lui soit très rapidement associé?

Maïga devance De Preville mais ça ne suffira pas à Metz pour contrecarrer Bordeaux. Photo: AFP

Bordeaux - Metz 2-0

Stade Matmut Atlantique, beau temps, belle pelouse, arbitrage de M. Lesage, environ 15 000 spectateurs. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Briand (7e), 2-0 De Préville (9e)

Cartons jaunes : De Préville (59e), Kamano (67e) à Bordeaux ; N’Doram (60e), Maïga (82e) à Metz

BORDEAUX: Costil (cap.); Kwateng, Jovanovic, Koscielny, Pablo; Tchouaméni, Otavio, Kalu, De Préville (66e Kamano), Hwang (75e Maja); Briand (55e Adli). Joueurs non entrés en jeu : Poussin ; Poundjé, Mexer, Benrahou.

METZ: Oukidja ; Centonze, Sunzu, Boye (cap.), Delaine ; N’Doram, Maïga, Angban (72e A. Traoré), Gakpa (78e Niane), Nguette (66e Ambrose) ; Diallo. Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Cabit, Fofana, Cohade.