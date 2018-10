Malgré une seconde période enlevée, les Messins ont laissé Amiens se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (2-1). Laurent Jans a joué l’ensemble d’une partie que les Mosellans ont maîtrisée sans réussir à se montrer efficaces. Il faudra faire mieux face à Auxerre lundi prochain en championnat.

Sport 3 min.

Le FC Metz trop imprécis face à Amiens

Malgré une seconde période enlevée, les Messins ont laissé Amiens se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue (2-1). Laurent Jans a joué l’ensemble d’une partie que les Mosellans ont maîtrisée sans réussir à se montrer efficaces. Il faudra faire mieux face à Auxerre lundi prochain en championnat.

Par Hervé Kuc

L’élimination messine

Le FC Metz voulait s’étalonner, selon les propos de Frédéric Antonetti, face à Amiens (18e de L1). Malheureusement, les Messins ont mal commencé leur prestation car Ibrahima Niane, d’une reprise fort malheureuse, a catapulté le ballon dans son propre but (0-1, 5e). Une entame triste pour une première période tristounette et le public clairsemé dans les travées de Saint-Symphorien n’a pas trouvé matière à s’enflammer. Les trop timides tentatives mosellanes, frappe de Traoré (31e) et centre de Jans (42e) n’ont pas permis aux hommes de Frédéric Antonetti de revenir à la hauteur d’une formation amiénoise sérieuse mais très peu joueuse.



Heureusement, le second acte va être plus enlevé et Rivière va logiquement égaliser (1-1, 70e) mais le plaisir messin ne va durer qu’une grosse poignée de secondes car Otéro va catapulter trop facilement le ballon dans les filets mosellans d’une frappe croisée (2-1, 71e). L’entrée en jeu de Boulaya va néanmoins apporter du tonus au FC Metz mais la tête de Sunzu (84e) ne va pas permettre à ses couleurs de revenir à hauteur du pensionnaire de Ligue 1. Une élimination emplie de regrets pour un ensemble courageux mais au jeu trop désordonné.



Les joueurs et leur note

Delecroix (5/10) n’a rien pu faire sur le but amiénois. Ensuite, il a été mis au chômage technique avant de se faire mystifier sur la seconde réalisation. En défense, Sunzu (5) a joué sérieusement et n’a pas été pris en défaut. Fofana (5) s’est contenté d’une partition honnête. Balliu (5,5) a été sérieux même si son apport offensif sur un flanc gauche inhabituel pour lui a été minimaliste.



Au milieu, Maïga (5) a concédé le coup-franc inutile qui a amené le but amiénois (5e). Il a fait preuve d’une belle activité mais pas toujours efficace. Monteiro (4) a logiquement manqué de rythme et d’automatismes avec ses coéquipiers et a cédé sa place à Gakpa (58e). Angban (5) a travaillé utilement dans l’entrejeu.

En attaque, Rivière (4,5) court beaucoup, fait des appels et a été récompensé d’un but. Il lui manque néanmoins de la justesse dans tous ses gestes et un brin de hargne dans la surface adverse. Une énigme. Traoré (4) a tenté un tir lointain (31e), possède une belle prise de balle et s’est fait marcher dessus par Kurzawa (47e). Boulaya est venu le relayer (66e) et il a immédiatement dynamisé la ligne offensive du FC Metz. Niane (4,5) affiche un bilan mitigé. Il a certes marqué contre son camp (5e), a poussé le ballon maladroitement (13e) mais s’est offert une belle accélération (37e) et a affolé le milieu adverse (43e). Sa frappe dans les nuages (52e) résume son carnet de notes: bon élève mais bien trop maladroit.

La prestation de Laurent Jans (5,5/10)

Le Luxembourgeois avait à cœur de démontrer à Frédéric Antonetti qu’il méritait mieux qu’une place en tribune. Mission accomplie et de manière plus que correcte. Même s’il a perdu un premier ballon (16e), a glissé sur une tentative de centre (20e), il a ensuite tenté une frappe lointaine hors-cadre (32e) et a délivré un bon centre qui n’a pas trouvé preneur (42e). Il a multiplié les courses sur son couloir droit, a délivré une frappe du gauche détournée en corner (63e) et a surtout offert un excellent ballon à Rivière (74e) puis à Balliu (83e).



FC Metz - Amiens 1-2

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Rainville, 5.520 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Niane (5e csc), 1-1 Rivière (70e), 1-2 Otéro (71e)

Cartons jaunes: Oukidja (en position de remplaçant, 89e), Fofana (90+5) à Metz; Kurzawa (47e) à Amiens

METZ: Delecroix; Jans, Fofana, Sunzu (cap.), Balliu; Maïga, Monteiro (58e Gakpa), Angban; Traoré (66e Boulaya), Rivière, Niane (79e Diallo).



Joueurs non entrés en jeu: Oukidja ; Delaine, Boye, Cohade.

AMIENS: Dreyer; El Hajjam, Gouano (cap.), Lefort, Sy; Blin, Gnahoré (68e Monconduit), Ganso, Kurzawa (68e, Otero); Timité (87e Dibassy).



Joueurs non entrés en jeu: Gurtner ; Krafth, G. Traoré, Gneba.