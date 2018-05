Les hommes de Frédéric Hantz n’ont pas été payés de leurs efforts à Amiens. Son adversaire a pris le dessus sur penalty puis sur un but contre son camp de Selimovic (2-0). Fragile moralement, le FC Metz finira son parcours face à Bordeaux à Saint-Symphorien.

Le FC Metz trop fébrile à Amiens

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Une rencontre «pour du beurre» que le FC Metz a disputé avec sérieux et application. Avec leurs armes de fin de saison, les Messins ont même été les plus entreprenants tout au long de la première période. Nguette a trouvé la barre du but amiénois (9e), Mollet a ajusté une belle frappe (16e) et Rivière n’a su catapulter le ballon dans le but local (31e).



Amiens va pourtant trouver la faille sur une faute de Mandjeck et Manzala va transformer le penalty (1-0, 21e). Un avantage immérité et une formation mosellane qui aurait pu revenir à hauteur du promu mais Rivière (66e) s’est montré beaucoup trop imprécis, seul face au rempart amiénois, pour offrir ce « bonheur » à ses camarades de jeu.



Et puisque le malheur colle bien aux formations en souffrance, le malheureux Vahid Selimovic va accompagner le ballon dans son but et offrir à Amiens un succès bienheureux (2-0). Malgré un énième revers, le FC Metz hérite d’un 10/20 pour son énergie déployée.

Les joueurs et leur note. Didillon (5/10) a retrouvé sa place dans le but grenat et il n’a rien à se reprocher pour son retour malgré deux buts encaissés. En défense, Nguette (5,5) a œuvré à un poste de latéral droit inhabituel pour lui et le «nouveau Bouna Sarr» du poste a été bon. Un retour rafraîchissant et l’ex-Valenciennois a même touché la barre transversale d’une belle frappe (9e). Ce joueur possède de belles qualités mais un mental friable. Selimovic (5,5) a bien bossé, à la luxembourgeoise. Courageux et appliqué même s’il a involontairement poussé le ballon dans son but (86e). Mandjeck (5) a fait le travail sobrement. Diagne (4,5) l’a imité sans donner l’impression de jouer à fond. Basin (5) s’est bien battu sur son flanc gauche: sans sa blessure, il aurait parfaitement pu être le titulaire au poste.



Au milieu, Cohade (non noté) a pris un jaune (22e) pour contestation sur le penalty amiénois puis il a «séché» sévèrement un Amiénois (29e). Très énervé, il a cédé sa place à Boulaya (32e) car Frédéric Hantz pressentait le pire pour son capitaine. Mollet (5) a adressé une frappe flottante (16e) puis un joli coup franc 66e). C’est un vrai bon joueur de football. Dossevi (5) a tenté de faire jouer ses coéquipiers et de donner du sens au jeu.



En attaque, Rivière (3,5) a bénéficié d’une opportunité XXL qu’il a malheureusement envoyée dans les tribunes (66e). Le résumé de la saison d’un garçon courageux mais à la confiance pas entièrement retrouvée. Niane (4) a existé par intermittence, il a réussi une belle volée néanmoins trop haute (40e).

Carton rouge à Yohan Hamel. L’arbitre de la rencontre Amiens-Metz a la mémoire courte et applique surtout un arbitrage à géométrie très variable. En octobre 2017, lors de l’opposition entre Nantes et Metz (1-0, 8e journée) il avait eu le culot de demander à Nolan Roux de retirer son penalty transformé. Une décision très lourde de conséquence puisque le meilleur buteur grenat avait envoyé son second essai dans les nuages. Ce samedi 12 mai, le penalty de l’Amiénois Manzala (21e) aurait dû être retiré car au moins deux de ses coéquipiers sont entrés dans la surface de réparation avant que le préposé à la sentence ne frappe le ballon. Carton rouge à Yohan Hamel. Mérité.

Amiens - Metz 2-0

Stade de la Licorne, pelouse lourde, temps frais, mauvais arbitrage de M. Hamel, 11.700 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 Manzala (21e sp), 2-0 Selimovic (86e csc).

Cartons jaunes: Fofana (76e) à Amiens; Mandjeck (21e), Cohade (22e) à Metz

AMIENS: Gurtner; El-Hajjam, Gouano (cap.) (55e Adenon), Dibassy, Avelar; Monconduit, Fofafa, Cornette (75e Bodmer), Kakuta, Manzala (84e Ielsch); Konaté.

Joueurs non entrés en jeu: Bouet ; Bourgaud, Gakpé, Adiceam.

METZ : Didillon; Nguette, Diagne, Selimovic, Mandjeck, Basin (88e Goudiaby); Cohade (cap.) (32e Boulaya), Mollet, Dossevi, Niane; Rivière.



Joueurs non entrés en jeu: Kawashima et Peugnet.