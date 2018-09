Les Messins ont chuté pour la première fois de la saison ce samedi. Le Paris FC était plus inspiré, plus déterminé et plus efficace (2-1). Un revers grenat logique malgré une supériorité numérique pendant près d’une heure. Frédéric Antonetti va parler à ses hommes cette semaine.

Sport 3 min.

Le FC Metz tombe face au Paris FC

Première défaite pour les Grenats en Ligue 2

Le match et sa note. Un faux rythme, une équipe messine feutrée et une première période ratée de la part des hommes de Frédéric Antonetti. Sans Boulaya, Rivierez et Niane, laissés sur le banc de touche, le FC Metz a plié sur une très jolie frappe du Parisien Perraud (1-0, 12e). Sans être dans son assiette (14e, Nguette blessé a cédé sa place à Traoré), le onze grenat aurait pu revenir à hauteur de son adversaire mais la tête de Sunzu (32e), sur un corner de Cohade, a été détournée sur la ligne du but du Paris FC.



Ensuite, les Parisiens ont perdu Perraud (36e, carton rouge) mais vont néanmoins trouver l’ouverture sur une tête de Bong (2-0, 45e). Sonné, le FC Metz va pourtant revenir dans la partie sur une tête rageuse de Diallo (2-1, 46e) qui cinq minutes auparavant avait envoyé le cuir sous la barre parisienne. La dixième réalisation de l’attaquant mosellan ne va pourtant pas servir de détonateur. Besogneux, le FC Metz ne profitera pas du cafouillage devant le but local (61e) ni de la détermination de Sunzu (90+1), averti pour un pied trop fougueux, pour éviter un premier revers logique. Un 8/20 pour une formation messine qui n’a jamais su prendre cette partie par le bon bout.

Le Top 3. Delaine (6,5) a fait un match plein, il a pris un bon coup de la part de Lopez, mais n’a jamais relâché ses efforts. Cohade (6) a une nouvelle fois beaucoup apporté à l’entrejeu grenat et a cédé sa place à Boulaya (72e). Diallo (6) pour son dixième but de la saison et sa présence dans la surface adverse, complète le trio.

Le Flop 3. C’est la première défaite du FC Metz de la saison et c’est le flop principal du samedi 22 septembre 2018. Rivière (3), Fofana (4) et Angban (4) n’ont pas été à la hauteur de l’événement et se partagent le podium de la déception. Emmanuel Rivière a totalement disparu en seconde période.

La prestation de Jans. Un ballon sorti proprement (4e), un excellent centre (45e) mais le Luxembourgeois n’a pas fait mieux que l’ensemble de ses coéquipiers. Il s’est montré sérieux et a tenté plusieurs centres au cours du second acte. Sans succès.

Le tournant du match (raté). L’expulsion du Parisien Lopez. Son tacle sur Delaine (36e) aurait pu blesser sérieusement le latéral gauche grenat. Un carton rouge logique qui a obligé les Parisiens à évoluer en infériorité numérique. Malgré tout, les Messins n’ont réussi à inscrire qu’un seul petit but, insuffisant pour ramener le partage des points.

Paris FC - Metz 2-1

Stade Charléty, belle pelouse, arbitrage de M. Gaillouste, environ 2 000 spectateurs. Mi-temps : 2-0.

Evolution du score: 1-0 Perraud (12e), 2-0 Bong (45e), 2-1 Diallo (46e).

Cartons jaunes: aucun au Paris FC; Diallo (66e), Sunzu (90+2) à Metz.

Carton rouge: Lopez (36e) au Paris FC.

PARIS FC: Demarconnay ; Karamoko, Bong (cap.), Kanté, Perraud ; Mandouki, Akichi (74e Kouamé), Saint-Louis (69e Nomenjanahary), Lopez ; Pitroipa, Mamilonne (60e A. Sarr).

Joueurs non entrés en jeu: Ovono ; Bamba, Yohou, Azvedo.

METZ : Oukidja ; Jans, Boye, Sunzu, Delaine ; Fofana (53e Gakpa), Cohade (cap.) (72e Boulaya), Angban, Nguette (14e Traoré) ; Diallo, Rivière.



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Rivierez, Monteiro, Niane.