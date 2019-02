Insipide, imprécise et désordonnée, la formation messine a laissé Orléans lui marcher sur les pieds (1-0) et lui chiper son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une contre-performance de la part des hommes de Vincent Hognon avant d’aller à Lens samedi.

Sport 3 min.

Le FC Metz tombe face à Orléans

Insipide, imprécise et désordonnée, la formation messine a laissé Orléans lui marcher sur les pieds (1-0) et lui chiper son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Une contre-performance de la part des hommes de Vincent Hognon avant d’aller à Lens samedi.

Par Hervé Kuc



L’élimination messine. Aller tordre le cou à Monaco (3-1) et se prendre les pieds dans le tapis de Saint-Symphorien face à Orléans (0-1). Le FC Metz a réussi un malheureux et fâcheux paradoxe lors de cette Coupe de France édition 2019. Jamais dangereuse, la formation drivée par Vincent Hognon, dans une configuration une nouvelle fois chamboulée, a démontré son inefficacité offensive.

Son jeu beaucoup trop latéral a plombé toute intention de se rapprocher du but adverse même si la reprise de Niane (10e) a été de qualité. Bien sûr, les Messins ont été volés «comme au coin du bois» sur un penalty imaginaire accordé à l’Orléanais Benkaïd, tombé comme un grand dans la surface messine: Lecoeuche a transformé le penalty (1-0, 20e).

Mais, les coéquipiers de Delecroix ont été beaucoup trop inconsistants pour revenir à hauteur de leurs adversaires même si Hein (58e) aurait pu bénéficier de la même faveur sur une infiltration dans les dix-huit mètres adverses.

Très peu inspiré, l’arbitre Monsieur Ben El Hadj a donc influencé le résultat final mais ni les entrées en jeu de Boulaya et Nguette (62e) ni une volonté plus marquée du FC Metz de se porter vers l’avant n’ont changé le cours des choses: Metz sort par la petite porte de la Coupe de France.

Grosse désillusion pour ses supporters.

Les «enseignements» de la partie. Delecroix n’a pas eu beaucoup de travail à effectuer devant un adversaire regroupé dans son cap. En défense, Sunzu et Fofana ont fait le travail tandis que capitaine Rivierez s’est offert une belle incursion (50e) pour son retour à la compétition. Au milieu, Maïga et Angban n’ont pas apporté le volume de jeu nécessaire que nécessite un match de Coupe de France. Gakpa a joué trop en douceur, Jallow manque de puissance et Hein a couru mais a eu du déchet. En attaque, Niane s’est bien battu et il a été le seul à avoir été au niveau de l’évènement. La déception est vive et il faudra maintenant aller en ordre plus serré et plus déterminé pour aller défier le RC Lens.

Le match de Laurent Jans. Sur courant très alternatif. Le Luxembourgeois a perdu trop de ballons au cours du premier acte: un mauvais contrôle (13e), une mauvaise relance (24e) et une mauvaise montée (29e). Il a chatouillé les chevilles de Lecoeuche (40e). Il s’est montré plus inspiré et plus incisif tout au long du second acte.

Les quarts de finale. Le FC Metz regardera devant sa télévision le tirage de la Coupe de France ce mercredi 6 février qui s’effectuera en direct de Rennes (France 3, 23h). Les quarts de finale de l’épreuve se dérouleront le mardi 26 et mercredi 27 février 2019.

Metz - Orléans 0-1

Stade Saint-Symphorien, temps froid, belle pelouse, mauvais arbitrage de M. Ben El Hadj, 3 553 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Le but: Lecoeuche (20e sp) pour Orléans.

Cartons jaunes: Hein (58e), Angban (61e), Maïga (63e) à Metz; Mutombo (30e), D’Arpino (71e), Benkaïd à Orléans.

METZ: Delecroix; Jans, Sunzu, Fofana, Rivierez (cap.); Maïga, Angban (86e Diallo), Gakpa, Hein (62e Nguette), Jallow (62e Boulaya); Niane.



Joueurs non entrés en jeu: Oukidja; Mroivili, Balliu, Rivière.

ORLEANS: Renault; Monfray, Mutombo, Cambon, Pinaud; D’Arpino (84e Demoncy), Ephestion (80e El Khoumisti), Lecoeuche, Lopy, Perrin; Benkaïd (75e Avounou).



Joueurs non entrés en jeu: Gallon ; Talal, Ziani, Le Tallec.