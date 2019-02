Le FC Metz tient le choc à Lens et rate le coche en fin de match

Les Messins ont réussi à contenir le RC Lens (0-0). Opa Nguette (89e) aurait pu offrir le succès à Metz mais sa frappe est venue heurter le poteau du but des Sang et Or. L’inefficacité offensive des hommes de Vincent Hognon perdure et il va falloir trouver rapidement une solution.

Les Messins ont réussi à contenir le RC Lens (0-0). Opa Nguette (89e) aurait pu offrir le succès à Metz mais sa frappe est venue heurter le poteau du but des Sang et Or. L’inefficacité offensive des hommes de Vincent Hognon perdure et il va falloir trouver rapidement une solution.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Un peu d’engagement, un peu d’intensité mais très peu de situations dangereuses tout au long du premier acte. RC Lens - FC Metz, sommet de la Ligue 2, a sonné le creux pendant quarante-cinq minutes. Entre des Lensois frileux et des Messins en quête d’assurance, les débats n’ont pas décollé. Si le Lensois Gillet s’est essayé de loin (43e), c’est Opa Nguette le Messin qui va s’offrir la seule et vraie opportunité de la première période (44e) mais à dix mètres du but Sang et Or, l’attaquant grenat va envoyer le cuir au-dessus du but.



Une petite éclaircie qui ne sauvera pas la teneur du choc présumé de la Ligue 2. La seconde période va être plus rythmée et Oukidja va sauver le FC Metz en se déployant sur une jolie reprise de Mesloub (58e). Ensuite, la vérité aurait pu intervenir au cours de cinq dernières minutes de folie: Boye a été décisif juste devant la cage mosellane (87e) dégageant un ballon bouillonnant puis Opa Nguette dans la surface lensoise, va voir sa tentative heurter le poteau gauche de Leca (89e).



Sans faire un grand match, le FC Metz (1er, 50 points) a obtenu à Lens un résultat qui lui permet d’avancer un peu et surtout de garder à bonne distance, des concurrents directs à l’accession en Ligue 1. Un 11/20 qui vaut surtout par le bon point engrangé par les Mosellans.

Les joueurs et leur note. Oukidja (7/10) a passé une première période de grande tranquillité. Mais, le gardien grenat s’est ensuite envolé de superbe manière sur une reprise de Mesloub (58e). En défense, Balliu (6) s’est coltiné le Lensois Chouiar. Un combat âpre que le latéral grenat n’a pas perdu. Boye (7) a été solide et son tacle net et fougueux sur Mendy (51e) en a été la meilleure preuve. Il a sauvé les siens (87e). Sunzu (6,5) a été à la hauteur de l’évènement. Il n’a jamais relâché son attention et a été présent dans les duels. Delaine (5,5) s’est offert un excellent retour défensif dans les pieds de Bencharki (17e). Il a affiché sobriété et détermination.



Au milieu, Cohade (5) a tenté d’évoluer en piston relayeur. Il a beaucoup couru. Maïga (5,5) a été rapidement averti (15e). Il a eu du mal à se situer et à trouver la bonne carburation. Ses efforts ont été décousus. Fofana (5,5) a fait le travail d’une manière correcte. Nguette (6) est un accélérateur de qualité mais il n’arrive toujours pas à terminer ses déboulés offensifs. Fort dommageable pour un garçon qui ne se cache pourtant jamais. Il a eu la balle de match au bout de son soulier (89e). Boulaya (3) n’a rien montré. Il évolue sur un mode mineur depuis de longs mois. Une énigme.



En attaque, Niane (5) s’est bien battu, seul sur le front offensif. Il a glissé le bon ballon à Nguette (44e). Diallo (70e) est venu le relayer et il s’est immédiatement illustré par un mauvais tacle sur Centonze (71e) pour finir par écoper par la suite d’un carton jaune (78e) sur une nouvelle faute.

Béziers et Paris FC à tarifs réduits. Le club grenat n’a certainement pas apprécié les petites affluences affichées dernièrement à Saint-Symphorien (Clermont et Troyes, un peu plus de 8 000 spectateurs) ou celle bien plus catastrophique constatée devant Orléans en Coupe de France (3 553).



Conséquence: la réception de Béziers (lundi 18 février) va permettre aux futurs spectateurs d’acquérir des billets à prix réduits dans toutes les catégories (5 €). Cinq jours plus loin, la venue du Paris FC permettra des réductions sur le prix d’entrée pouvant aller jusqu’à 50 %.

Lens - Metz 0-0

Stade Bollaert-Delelis, pelouse correcte, temps frais, arbitrage de M. Delajod, 24 941 spectateurs.

Cartons jaunes: Chouiar (52e), Mesloub (81e) à Lens : Maïga (15e), Diallo (78e), Gakpa (89e) à Metz.

LENS: Leca; Centonze, Duverne, Fortes, Mendy; Ba, Gillet, Mesloub (cap.), Gomis (80e Kyei), Chouiar (73e Diarra); Bencharki.



Joueurs non entrés en jeu: Vachoux; Bellegarde, Doucouré, Ambrose, Ducrocq.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade (cap.), Maïga (77e Angban), Fofana, Boulaya (88e Gakpa), Nguette; Niane (70e Diallo).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Jans, Rivierez, Rivière.