Le FC Metz tient bien le choc à Nîmes

Accrocheurs et solidaires, les Messins ont su se montrer tenaces pour ramener le point du courage de Nîmes (1-1). Diallo a inscrit sa 9e réalisation de la saison et Cohade est revenu aux affaires. Le FC Metz accueillera Rennes mercredi (19h).

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Renaud Cohade n’avait plus évolué en Ligue depuis le 5 octobre dernier et la défaite messine concédée à Brest (0-2, 9e journée). Titulaire et capitaine à Nîmes ce samedi 30 novembre, le milieu de terrain grenat a permis à sa formation de retrouver de l’équilibre, de la justesse technique et surtout d’engranger un point (1-1) qui permet au FC Metz de rester au contact des autres concurrents au maintien.

Soudée et disciplinée, la formation messine a néanmoins eu très chaud sur une frappe en pleine surface de Ripart (9e) dégagée par Oukidja. Après un coup franc de Traoré (12e) dégagé de la main par le rempart nîmois, les hommes de Vincent Hognon ont trouvé la faille par l’inévitable Diallo (0-1, 30e) d’une tête rageuse sur un excellent service de Matthieu Udol.

Les Messins ont même eu l’occasion de faire le break mais le même Diallo (52e), superbement servi par Traoré, n’a pas trouvé le cadre adverse. La suite de la partie a été moins rose pour un ensemble grenat qui va se faire déborder en pleine surface et Ripart va en profiter pour ajuster Oukidja de près (1-1, 61e).

Engagée mais en baisse d’intensité, la partie va alors être cadenassée car l’enjeu a pris le dessus sur l’envie de bien faire. Au final, les hommes de Vincent Hognon enchaînent sur un quatrième partage des points de rang qui ne leur permet pas d’avancer grandement au classement mais qui les maintient en vie.

Un 12/20 car les partenaires de Diallo ont effectué une bonne première période avant de baisser de rythme.

3 Alexandre Oukidja intervient devant Anthony Briancon. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (6/10) a bien repoussé la frappe du Nîmois Ripart (9e), avant d’effectuer un dégagement au pied bizarre (18e). Il s’est fait secouer dans le temps additionnel.

En défense, Centonze (4) a laissé filer Philipotteaux dans son dos sur la grosse opportunité de Ripart (9e). Surtout, il n’a pas su être assez prompt pour intervenir sur l’égalisation des Crocodiles. Il est à la peine physiquement et il ne tiendra pas toute la saison: le FC Metz serait bien inspiré de lui trouver une doublure. Sunzu (5) s’est jeté trop vite sur le but nîmois. Il a eu du mal à trouver ses marques et le bon tempo.

Boye (5) a œuvré avec sérieux mais a flotté comme toute la défense sur l’égalisation nîmoise. Udol (6) a dressé une passe décisive pour Diallo, puis un nouveau très bon centre (69e). Il a fourni beaucoup d’efforts.

Au milieu, Fofana (5) a été utile dans son positionnement juste devant la défense. Maïga (6) a marqué un but (78e) justement refusé pour une position de hors-jeu. Il a bien travaillé et s’est montré présent dans les duels. Cohade (6,5) a stabilisé l’entrejeu grenat. Il a amené son courage, son sens du placement et une grosse volonté dans les duels. Il a écopé d’un carton jaune (28e). Jamais il n’aurait dû être évincé du onze grenat.

Nguette (5) a alterné le bon et le moins bon. Il a récolté un avertissement (24e) et a perdu le ballon sur l’égalisation de Nîmes. Il a cédé sa place à Ambrose (71e). N. Traoré (7) a botté un coup franc qui a été repoussé par la main droite du gardien Bernardoni (12e). Il s’est montré actif, a touché beaucoup de ballons et a délivré une jolie ouverture en direction de Diallo (52e) qui n’a pu conclure. Boulaya (83e) est venu le relayer.

En attaque, Diallo (6) a inscrit son neuvième but de la saison d’une tête puissante. Il aurait pu mettre sa formation à l’abri (52e) mais sa tentative dévissée n’a pas trouvé le cadre. Les Anglais raffolent de ce type de joueur.

Nîmes - Metz 1-1 Stade des Costières, temps pluvieux, pelouse moyenne, arbitrage de M. Ben El Hadj, environ 9 000 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Diallo (30e), 1-1 Ripart (61e).

Cartons jaunes: Philippoteaux (46e), Blaquart (79e, entraîneur) à Nîmes; Nguette (24e), Cohade (28e), Maïga (65e), Fofana (82e), Boye (90e), Boulaya (90+1) à Metz.

NÎMES: Bernardoni; Alakouch, Briançon (cap.), Martinez, Miguel; Deaux, Valls (87e Sarr), Ferhat, Philippoteaux; Stojanovski (59e Duljevic), Ripart (78e Denkey); Philippoteaux.

Joueurs non entrés en jeu: Dias; Paquiez, Fomba, Buades.

METZ: Oukidja; Centonze, Sunzu, Boye, Udol ; Maïga, Fofana, Cohade (cap.), Nguette (71e Ambrose), N. Traoré (83e Boulaya); Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Delaine, Angban, Gakpa, Niane.