Une noyade de plus. Bordeaux est venu corriger le FC Metz (4-0) qui n’avait pas les armes pour fournir une prestation estampillée «Ligue 1». Fin d’une saison pourrie qui va laisser des traces profondes. Tout est à reconstruire.

Sport 3 min.

Le FC Metz sombre face à Bordeaux

Vincent Thill est resté sur le banc messin.

Par Hervé Kuc

Une noyade de plus. Bordeaux est venu corriger le FC Metz (4-0) qui n’avait pas les armes pour fournir une prestation estampillée «Ligue 1». Fin d’une saison pourrie qui va laisser des traces profondes. Tout est à reconstruire.

Le match. Une partie au petit trot et un vingt-quatrième revers pour le FC Metz au cours de cet exercice. Metz-Bordeaux a été une gentille et tranquille promenade de santé pour les Girondins. Une affaire réglée après un gros quart d’heure de jeu: Braithwaite est venu placer sa tête au cœur d’une défense amorphe (1-0, 10e) puis Malcom a glissé le ballon habilement dans le but de Kawashima (2-0, 17e).



Fortement diminué et abandonné par certains de ses «cadres» qui ne souhaitaient pas jouer cette rencontre, le FC Metz a fait ce qu’il a pu avec les hommes qui avaient bien voulu apparaître sur la feuille de match. Insuffisant pour éviter le bouillon puisque les Bordelais vont accroître leur avance grâce à Kamano (3-0, 44e) puis De Préville (4-0, 77e). Un revers prévisible et un baisser de rideau forcément très triste.

Les joueurs et leur note. Kawashima (3/10) a vécu une sale soirée. Délaissé par toute une équipe, le Japonais a souffert. En défense, Goudiaby (3) a perdu beaucoup de ballons et le niveau de la L1 est trop haut pour lui. Niakhaté (3) a la tête ailleurs. Selimovic (3) a tenté d’écoper mais son sérieux n’a pas été suffisant. Basin (3) a beaucoup couru. Au milieu, Mandjeck (3) a travaillé puis a baissé de rythme. Cohade (4) aurait mérité une meilleure sortie tant il a donné tout au long de cette saison. Dossevi (4) a été à l’origine des trop rares offensives messines. Mollet (4) a essayé de remuer les choses, en vain. En attaque, Rivière (2) a été transparent. Niane (2) a touché la barre du but bordelais (62e) mais n’a jamais pu exister. Il est jeune et il doit encore apprendre.

Plus mauvaise défense. La saison dernière, le FC Metz avait su conserver sa place en Ligue 1 (14e) tout en ayant encaissé 72 buts (plus mauvaise défense). Cette fois, le club grenat a ouvert ses portes à 76 reprises et finit à nouveau à la 20e place des défenses. Catastrophique.

Troyes accompagne Metz en L2. Les Troyens (19e, 33 points) n’ont pas pu stopper Monaco (0-3) et ils accompagneront le FC Metz à l’étage inférieur lors du prochain exercice. Toulouse (18e, 37) disputera les deux matchs de barrages face au pensionnaire de Ligue 2 (AC Ajaccio ou Le Havre).

La réserve en «DH»? Si les filles du FC Metz retrouvent la Division 1, les garçons ont fait nettement moins bien. Actée depuis le revers concédé face à Angers (1-2), la descente de l’équipe professionnelle en Ligue 2 est accompagnée par celle de la «réserve». Battue à domicile face à Epernay (0-2), la formation de National 3 évoluera en Régional 1 (ex-Division Honneur) lors du prochain exercice. Une catastrophe car les joueurs professionnels ne peuvent prendre part à cette compétition. Vincent Thill devra donc gagner sa place en Ligue 2, sinon il bénéficiera de week-ends libérés. A moins que la Ligue du Grand Est (Joël Muller, Président délégué), et un tour de passe-passe en guise de repêchage, ne sauve la tête de l’équipe 2 du FC Metz. A suivre.



La Coupe du monde ne pourra faire que du bien à Kawashima après le calvaire vécu en championnat. Photo: AFP

Metz - Bordeaux 0-4

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Ben El Hadj, 12 400 spectateurs (abonnés absents compris). Mi-temps : 0-3.

Evolution du score: 0-1 Braithwaite (10e), 0-2 Malcom (17e), 0-3 Kamano (44e), 0-4 De Préville (77e)

Cartons jaunes: Niakhaté (52e), Mandjeck (67e), Molet (82e) à Metz; aucun à Bordeaux

METZ : Kawashima ; Goudiaby (82e Rivierez), Niakhaté, Selimovic, Basin ; Mandjeck, Cohade (cap.), Dossevi, Mollet ; Rivière, Niane (65e Boulaya).



Joueurs non entrés en jeu : Didillon ; Poblete, Thill.

BORDEAUX : Costil ; Sabaly, Pablo, Poundje, Koundé ; Meité, Sankharé (67e Plasil), Lerager, Malcom (82e Contento) ; Braithwaite, Kamano (67e De Préville).

Joueurs non entrés en jeu : O. Mandanda ; Lewczuk, Vada, Laborde.