Auteurs d’une prestation de qualité dans le jeu, les Messins auraient pu espérer l’emporter à Montpellier (1-1) mais Diallo a raté un penalty. Boulaya est néanmoins venu apporter une unité supplémentaire dans la besace d’une formation mosellane qui tient maintenant bien la route en Ligue 1.

Sport 4 min.

Le FC Metz solide et joueur à Montpellier

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Quelle tournure ce Montpellier-Metz aurait-il pris si Habib Diallo (21e) avait su transformer le penalty accordé à sa formation? Dans une configuration défensive, les Messins ont mal commencé leur prestation dans l’Hérault, et les hommes de Michel Der Zakarian en ont profité pour trouver logiquement la faille sur une frappe du gauche précise de Savanier (1-0, 13e). Mais, le FC Metz n’a pas baissé les bras et il aurait pu revenir à hauteur de son adversaire mais Habib Diallo a donc vu son penalty détourné par l’excellent Rulli (21e) puis Maïga (45+1) d’une belle tentative du gauche s’est lui aussi heurté au rempart local.

Solide et cette fois inspiré dans le jeu, les hommes de Vincent Hognon ont toutefois soufflé un bon coup lorsque le but inscrit par Laborde (61e) a été invalidé par la VAR. Et puisque dans le football, les louables efforts paient parfois, même si Diallo a vu sa tête fuser hors-cadre (63e), les Messins vont être récompensés de leurs bonnes dispositions sur un centre de Centonze, repris tout d’abord de la tête par Diallo, puis finalement propulsé dans le but montpelliérain par la grâce d’une frappe forte de Boulaya (1-1, 80e). Les Messins enchaînent sur un nouveau résultat positif, s’améliorent nettement dans le jeu et ne se découragent jamais. A confirmer une nouvelle fois face à Bordeaux samedi. Un 14/20 qui se justifie par les progrès nets affichés par les coéquipiers du très régulier Oukidja.

Après Marseille, Habib Diallo a manqué son deuxième penalty de la saison. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (7/10) a une nouvelle fois été à la hauteur de l’événement Ligue 1. Il s’est opposé avec classe par deux fois à Laborde (4e et 47e) puis devant Mollet (69e) mais n’a rien pu faire auparavant sur la frappe de Savanier (13e). En défense, Centonze (7) a affiché de belles qualités offensives et ses deux percées (18e et 28e) puis son essai (59e) auraient mérité une meilleure issue. C’est lui qui a centré sur l’égalisation messine obtenue par Boulaya. Boye (6) a eu du mal à se faire respecter et les changements de rythme de Delort et Laborde l’ont dérangé. Bronn (6) a perdu un ballon trop facilement dans sa surface (47e) mais il s’est ensuite bien repris. Fofana (5,5) est venu faire le nombre dans l’axe défensif et dans un système inhabituel. Delaine (4) a perdu son duel avec Laborde (13e) sur le but encaissé par son équipe. Il a souffert dans ses placements comme dans un grand nombre de ses gestes défensifs. Udol devrait retrouver le côté gauche de la défense mosellane ce samedi face à Bordeaux.

Au milieu, N’Doram (4,5) s’est montré trop timide. Il s’est fondu dans la masse de l’entrejeu sans y émerger. Il a récolté un carton jaune (65e). Maïga (5,5) aurait pu ramener les Mosellans à hauteur de leurs adversaires (45+1) mais sa frappe cadrée a trouvé Rulli sur sa route. Angban (65e) a pris le relais. Pajot (6) a bien travaillé. Il a été victime d’une bonne semelle de Fouquet (15e), a délivré une reprise trop haute (26e) puis Boulaya (72e) est venu le relayer pour offrir au FC Metz un point précieux. Un but qui va faire un bien fou à Farid Boulaya, en manque de confiance évident. Niane (7,5) a été le Messin le plus dangereux et le plus en vue. Après avoir délivré une frappe tendue (11e) mais hors-cadre, il s’en est allé défier Rulli, le gardien du MHSC, et le FC Metz a profité d’un penalty malheureusement non transformé. Sa frappe soudaine (57e) ne lui a pas permis de conclure très positivement sa production.

En attaque, Diallo (4) a vu son penalty, pas très bien frappé, être détourné par le rempart montpelliérain (21e). Il a subtilement laissé passer le ballon pour Pajot (28e) mais sa prestation a été émaillée de fausses-notes à l’image de sa tentative de la tête (63e) qui aurait pu permettre aux siens de prendre les trois points. Une soirée tristounette.

Kevin N'Doram et les Messins ont fait preuve de solidité à Montpellier. Photo: AFP

Deux ratés pour Diallo

Habib Diallo est la meilleure arme offensive du FC Metz (12 buts), personne ne le conteste. Mais, l’attaquant grenat n’est peut-être pas le meilleur tireur de penalty que possède le club grenat. Face à l’OM (1-1, 18e journée), Diallo avait vu Pelé (52e) détourner son essai et le capitaine grenat a échoué une deuxième fois dans ce périlleux exercice ce mercredi soir face à Montpellier.

Montpellier - Metz 1-1

Stade de la Mosson, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Ben El Hadj, environ 9.000 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Savanier (13e), 1-1 Boulaya (80e).

Cartons jaunes: Souquet (15e), Ferri (39e) à Montpellier; N’Doram (65e) à Metz.

MONTPELLIER: Rulli; Souquet, Le Tallec, Hilton (cap.), Congré, Oyongo (71e Ristic) ; Ferri (86e Sambia), Mollet, Savanier ; Laborde (90e Yun), Delort.

Joueurs non entrés en jeu: Carvalho; Vargas, Vidal, Camara.

METZ: Oukidja; Centonze, Boye, Bronn, Fofana, Delaine ; N’Doram, Maïga (65e Angban), Pajot (74e), Boulaya), Niane ; Diallo (cap.).



Joueurs non utilisés: Delecroix; Udol, Nguette, Gakpa, Yade.

