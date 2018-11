Incapable de produire la moindre action collective de qualité, le FC Metz a laissé Auxerre lui filer sous le nez (1-0). Seul Oukidja, le gardien grenat, a su être au niveau. Laurent Jans est sorti après une première période ratée. Il faudra être bien plus inspiré vendredi à Châteauroux.

Sport 3 min.

Le FC Metz se rate face à Auxerre

Incapable de produire la moindre action collective de qualité, le FC Metz a laissé Auxerre lui filer sous le nez (1-0). Seul Oukidja, le gardien grenat, a su être au niveau. Laurent Jans est sorti après une première période ratée. Il faudra être bien plus inspiré vendredi à Châteauroux.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Une première période catastrophique. Le FC Metz a totalement déjoué face à Auxerre qui ne s’est pas privé pour prendre les devants et ce de manière très logique. Féret a trouvé Dugimont dans l’axe de la surface messine et Oukidja n’a pu remporter son duel (0-1, 33e). Une avance méritée et une formation mosellane proche du vide lorsque Sunzu a commis l’irréparable dans sa surface: heureusement, le penalty de Philippoteaux (43e) a été stoppé avec brio par Oukidja.

Poussif, statique, sans imagination et victime de déchets techniques rédhibitoires, le onze de Frédéric Antonetti va même rejoindre les vestiaires sous les sifflets de ses supporters. Obligé de renverser la vapeur, le technicien grenat va alors sortir Jans et Gakpa au profit de Balliu et Angban (46e). Deux entrées qui vont donner un soupçon de générosité sans toutefois offrir une qualité de jeu suffisante à un ensemble méconnaissable.

Le centre de Diallo (61e) dévié par le genou puis par la main de Tacalfred puis surtout le centre parfait de Jallow (78e) que n’a pu reprendre Niane ont été les seules opportunités d’un FC Metz à côté de son sujet. Novembre débute mal. Les hommes de Frédéric Antonetti, toujours en tête de la Ligue 2 (28 points) malgré ce revers, n’ont su augmenter leur avance et vont devoir rectifier totalement leur copie. Un 6/20 pour une équipe qui n’a cadré aucune de ses trop timides tentatives.

Les joueurs et leur note. Oukidja (6/10) a «sauvé» les siens d’une belle intervention sur sa ligne (35e) puis en bloquant le ballon du penalty frappé par Philippoteaux (43e) et a fini par une belle claquette (72e). Il n’a eu aucun mal à être l’homme du match côté grenat.

En défense, Jans (3) a vécu une sale soirée face à Philippoteaux. Le Luxembourgeois est bien intervenu dans sa surface (13e) mais il a ensuite commis une «boulette» en dévissant sa tête (16e) qui aurait pu punir le FC Metz. Il a peiné dans ses gestes défensifs comme dans son placement trop approximatif. Balliu (4) est venu le relayer. Sunzu (4) a provoqué un penalty grossier (43e) et n’a jamais su rassurer l’ensemble de la base arrière mosellane. Boye (4) n’a pas fait mieux que son compère de l’axe messin. Delaine (5) a été le seul défenseur au niveau de la Ligue 2.

Au milieu, Maïga (4) a tenté de remuer un entrejeu particulièrement atone. Cohade (4) a essayé de faire au mieux mais le bateau grenat était trop fatigué ce lundi. Gakpa (3,5) a traversé la première période en multipliant les mauvais choix et les pertes de balle. Angban (46e) a pris le relais et a récolté un carton jaune. Boulaya (3,5) a perdu trois ballons lors du premier quart d’heure puis il a remis le couvert (27e). Il est agaçant. Jallow (63e) est venu le suppléer et a apporté un peu de vivacité.

En atttaque, Niane (3,5) aurait pu égaliser (78e) mais il a été devancé à trois mètres de la ligne du but adverse. Diallo (4) a tenté un centre (61e) puis a obtenu un coup-franc dangereux (76e).

Metz - Auxerre 0-1

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Mokhtari, 9 .085 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Le but: 0-1 Dugimont (33e).

Cartons jaunes: Angban (83e) à Metz; Fomba (75e) à Auxerre.

METZ: Oukidja; Jans (46e Balliu), Sunzu, Boye, Delaine; Maïga, Cohade (cap.), Gakpa (46e Angban), Boulaya (63e Jallow); Niane, Diallo.



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Rivierez, Fofana, Rivière.

AUXERRE: Michel; Arcus, Tacalfred, Souprayen, Boto; Adéoti (cap.), Touré, Féret (69e Fomba), Youssouf, Philipotteaux (78e Sakhi); Dugimont.



Joueurs non entrés en jeu: Westberg ; Goujon, Ba, Barreto, Ketkéophomphone.