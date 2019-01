Dominateur mais accroché, le FC Metz a attendu la fin de la première période pour trouver l’ouverture (Cohade, 45e). Ensuite, Saint-Quentin est revenu à hauteur des Grenats (50e) mais les prolongations ont heureusement souri aux Mosellans (2-1, Balliu).

Le FC Metz se qualifie dans la douleur à Saint-Quentin

Dominateur mais accroché, le FC Metz a attendu la fin de la première période pour trouver l’ouverture (Cohade, 45e). Ensuite, Saint-Quentin est revenu à hauteur des Grenats (50e) mais les prolongations ont heureusement souri aux Mosellans (2-1, Balliu).

Par Hervé Kuc

La qualification messine. Une première période réussie mais Nguette (23e) a perdu son duel face au rempart saint-quentinois avant que Boulaya ne trouve le poteau adverse sur une frappe lourde en pleine surface (40e). A ce moment-là de ces seizièmes de finale de la Coupe de France, le FC Metz aurait dû avoir fait l’écart face à une formation adverse certes courageuse mais nullement dangereuse.



Heureusement, Cohade, le capitaine grenat, est venu placer un plat du pied droit gagnant peu avant la pause (0-1, 45e) mais l’avance messine a vite fondu car Cambrone a réussi à ajuster Delecroix (1-1, 50e) alors que deux minutes avant Nguette (48e) a bénéficié d’une nouvelle belle opportunité de trouver les filets adverses. Moins juste dans ses mouvements, plus lent et pénalisé par une pelouse délicate, le FC Metz a alors souffert laissant le puissant Cambrone décocher une frappe forte mais non cadrée (81e).



Les prolongations vont permettre aux coéquipiers de Jans de se qualifier sur une incursion de Diallo qui va avoir la bonne inspiration de glisser le cuir à Balliu dont la reprise du droit va propulser les siens au tour suivant (1-2, 101e). Le FC Metz a assuré l’essentiel alors que des clubs de Ligue 1 (Angers, Nîmes et Montpellier) sont passés à la trappe.

Les enseignements de la partie. Delecroix a fait son match dans le but grenat. La défense a été secouée, surtout en seconde période par Cambrone et Niang: Fofana et Boye ont néanmoins tenu la maison, Balliu a sauvé les siens en inscrivant le but vainqueur et Jans a sauvé les meubles (90e et 90+2) en dégageant deux ballons chauds.



Au milieu, Cohade a beaucoup travaillé, Nguette a beaucoup vendangé et Angban a été à la peine. Maïga s’est bien battu alors que Boulaya a été un passeur de qualité mais Nguette n’a pas profité de ses bonnes inspirations. En attaque, Diallo a une nouvelle fois éprouvé des difficultés à se situer. Il a toutefois réussi la passe décisive pour Balliu (101e).



Gauthier Hein (73e) est à créditer d’une très bonne entrée en jeu alors que Niane, lui aussi entré sur la pelouse au même moment, a une nouvelle fois perdu un duel face au gardien adverse (120e). Nguette et Niane doivent travailler sérieusement cet exercice à l’entraînement.

Les seizièmes de finale. Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France se déroulera ce lundi 7 janvier. Les Messins connaîtront leur prochain adversaire et l’opposition devrait théoriquement se dérouler le 22 ou 23 janvier. Problème: le calendrier du FC Metz. Car les Messins doivent accueillir Clermont le 18 janvier, aller défier l’AC Ajaccio le 25 et recevoir Nancy le mardi 29 janvier. Sacré menu.

Saint-Quentin - Metz 1-2 a.p.



Stade Paul-Debrésie, temps frais, pelouse grasse et difficile, arbitrage de M. Lesage, environ 6 000 spectateurs. Mi-temps: 0-1

Evolution du score: 0-1 Cohade (45e), 1-1 Cambrone (50e), 1-2 Balliu (101e).

Cartons jaunes: aucun à Saint-Quentin ; Jans (71e) à Metz

SAINT-QUENTIN: Prévost ; Pasguay, Bellali, Modeste, Mourabit (cap.), Boucher; Fall, Sylla, Soumaré (95e Boudjema), Cambrone (112e Belliche); Niang (106e Alfousseyni Jallow).



Joueurs non entrés en jeu: Mendès ; Lonfier, Lucas, Vercleyen.

METZ: Delecroix ; Jans, Fofana, Boye, Balliu; Cohade (cap.), Maïga, Angban (73e Hein), Nguette (73e Niane), Boulaya (106e Jallow puis Gakpa 113e); Diallo.



Joueurs non entrés en jeu: Dietsch; Selimovic, Monteiro.