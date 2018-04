Le FC Metz a perdu sa finale pour le maintien. Ce samedi, les Grenats se sont inclinés 1-3 à Lille.

Sport 4 min.

Le FC Metz se noie à Lille

Le FC Metz a perdu sa finale pour le maintien. Ce samedi, les Grenats se sont inclinés 1-3 à Lille.

Par Hervé Kuc

Jamais dans le rythme, débordé par une formation lilloise bien plus déterminée, le FC Metz a laissé le LOSC lui marcher dessus (3-1). Une faillite collective lors de la première période puis un timide retour aux affaires mais la Ligue 2 sera au programme grenat la saison prochaine.

Le match et sa note. Une première période désastreuse. Bien sûr, Mandjeck a délivré une superbe frappe qui est venue s’échouer sur le poteau lillois (8e ) mais le FC Metz n’a pas mis les ingrédients nécessaires à une éventuelle « Grenatada » espérée de tous.

La remontée ne se fera pas car le LOSC a été plus adroit, plus incisif et meilleur dans tous ses enchaînements offensifs. Araujo, lancé au cœur de la défense messine, a placé le ballon sous Kawashima (1-0, 13e) puis Pépé a enroulé une frappe du gauche que le rempart mosellan n’a pu qu’effleurer (2-0, 45+2). A la pause, le FC Metz, son entraîneur et l’ensemble des supporters ont eu la gueule de bois.

Pourtant, le second acte va mieux débuter puisque Nolan Roux (2-1, 49e ) va profiter d’un excellent service de Dossevi pour inscrire son 15e but et redonner des couleurs à un ensemble bien pâlot. Un espoir qui va malheureusement être douché en fin de partie puisque Bissouma va se jouer d’une défense nullement à la hauteur pour établir le score final (3-1, 79e).

Un revers logique pour un petit FC Metz, surtout en première période, et qui disputera ses trois dernières rencontres de L1 avec le « blues » de la formation qui va rejoindre la Ligue 2. Car, avec six points de retard sur Troyes et Lille (32e ), il faudrait un séisme pour éviter le pire. Un 5/20 pour un ensemble grenat qui a dévissé face au LOSC. Bye, bye la Ligue 1.

Nolan Roux (gauche) et Georges Mandjeck. Foto: AFP

Les joueurs et leur note. Kawashima (4/10) a sauvé sa formation d’une main ferme (6e) puis a limité les dégâts en s’interposant devant Mothiba (38e ). Il a pris trois buts et il peut en vouloir à sa ligne défensive. En défense justement, Balliu (3) a trop souvent été débordé et n’a jamais su élever son niveau. Diagne (3) n’a pas fait mieux et a coulé comme ses camarades du secteur. Niakhaté (4) a été le moins mauvais tout en prenant le bouillon dans l’axe. Palmieri (2) a toujours le « chic » de se disperser sur les réseaux sociaux ou dans des déclarations déplacées.

Il ferait mieux de s’abstenir de commentaires et de se concentrer sur son métier qui se joue sur le terrain. Heureusement, il ne sera plus là la saison prochaine.

Au milieu, Mandjeck (4) a délivré une superbe frappe qui est venue heurter le poteau du but lillois (8e ) puis a perdu un ballon au cœur du jeu grenat (44e ).

Il a été beaucoup moins présent que face à Caen et Boulaya (84e ) est venu le relayer. Cohade (4,5) s’est battu et a souvent été au départ des mouvements de son équipe.

Mollet (4) a peiné mais aurait pu remettre les siens à hauteur (61e ) d’un centre-tir en force. Milicevic l’a remplacé (69e ) sans aucun effet tant il évolue avec légèreté. Dossevi (4) a traversé le premier acte avec une nonchalance qu’il n’avait jamais affichée jusqu’ici.

Il s’est repris ensuite et a délivré une nouvelle offrande à Nolan Roux (49e ). Roux (4) a eu le grand mérite de redonner un semblant de vie à un groupe moribond. En attaque, Rivière (3) n’a réussi qu’une reprise trop haute (35e ). Niane (76e ) est entré dans des conditions bien trop délicates pour être jugé.



Lille - Metz 3-1

Stade Pierre-Mauroy, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Letexier, environ 38 000 spectateurs. Mi-Temps: 2-0.

Evolution du score : 1-0 Araujo (13e ), 2-0 Pépé (45e+2), 2-1 Roux (49e ), 3-1 Bissouma (79e)

Cartons jaunes: aucun à Lille ; Niakhaté (22e ), Diagne (86e ) à Metz

LILLE: Maignan ; Mendyl, Soumaoro, Lé, Malcuit ; Bissouma, Thiago Maia (58e Thiago Mendes), Araujo (67e El-Ghazi), Benzia (cap.) (84e Dabila), Pépé; Mothiba

Joueurs non entrés en jeu : Koffi ; Ballo-Touré, Soumaré, Ponce.

METZ: Kawashima ; Balliu, Diagne, Niakhaté, Palmieri ; Mandjeck (84e Boulaya), Cohade (cap.), Mollet (69e Milicevic), Dossevi, Roux; Rivière (76e Niane)

Joueurs non entrés en jeu : Didillon ; Rivierez, Selimovic, Nguette.