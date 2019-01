Jamais dans le rythme, incapable de développer un jeu ambitieux, le FC Metz a laissé Clermont s’imposer à Saint-Symphorien (2-1). Un revers qui fait tâche avant d’aborder une période chargée. Delaine, Boulaya et Diallo n’ont pas du tout été à la hauteur de la soirée.

3 min.

Le FC Metz se fait logiquement punir par Clermont

Jamais dans le rythme, incapable de développer un jeu ambitieux, le FC Metz a laissé Clermont s’imposer à Saint-Symphorien (2-1). Un revers qui fait tâche avant d’aborder une période chargée. Delaine, Boulaya et Diallo n’ont pas du tout été à la hauteur de la soirée.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note



Frédéric Antonetti, Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi aiment modifier leur équipe-type. Une habitude sportive depuis le début de saison et si la formule a souvent été productive, l’option avait aussi connu quelques soubresauts face au Paris FC (1-2) et Le Havre (0-1) lorsque les techniciens avaient titularisé Emmanuel Rivière à la pointe de l’attaque messine. En petite forme, l’avant-centre grenat n’avait jamais pesé sur le jeu de sa formation, laissant l’équipe messine orpheline d’un point d’appui offensif crédible.

Face à Clermont, Fofana a pris la place de Sunzu en défense centrale, Maïga est venu se positionner près de Cohade et Gakpa a incorporé l’entrejeu. Une option osée face à une formation clermontoise hermétique qui va trouver la faille trop facilement sur un débordement de Pereira Lage et une reprise victorieuse de près effectuée par Ayé (1-0, 24e). Trop lente, en manque d’accélérations et d’imagination, l’équipe mosellane (à l’image de Diallo) a eu beaucoup de mal à mettre son jeu en place.



Désarticulé, le onze grenat a néanmoins su revenir, un court instant, à la hauteur de Clermont, à la faveur d’une jolie tête de Maïga (1-1, 57e) sur un coup franc botté par Gakpa. Insuffisant face à des Clermontois au froid réalisme et Honorat, sur une accélération qui va dépasser Delaine, va mystifier Oukidja de près (2-1, 77e). Malheureusement, ce vendredi soir, les Messins étaient incapables de toute révolte et leur jeu décousu n’a nullement servi leurs intérêts. Le «turn-over» a aussi ses limites. Un 7/20 qui sanctionne une équipe messine à côté de ses pompes.



Les joueurs et leur note

Oukidja (5/10) a été abandonné par sa défense sur les deux buts clermontois. Ensuite, il n’a pas eu à œuvrer plus que ça. En défense, Balliu (4) s’est contenté de garder son couloir droit sans démontrer une aisance particulière. Fofana (4) a joué un peu plus d’une heure, puis blessé il a cédé sa place à Sunzu (68e), titulaire habituel au poste. Boye (4) a tenté de sauver les meubles sans pouvoir intervenir sur le cours de la partie. Delaine (3) a connu un vendredi noir: impliqué sur les deux buts encaissés par sa formation et incapable de la moindre incursion incisive. Quelle douche froide!



Au milieu, Maïga (4) a eu un mal fou à se situer. Il a eu la très bonne idée de placer une tête gagnante mais cela a été insuffisant. Il a empiété sur le territoire de Cohade (4) qui a soit évolué trop haut soit trop bas. Incompréhensible. Gakpa (4) n’a pas pesé sur le jeu, il est beau à voir joueur mais il manque singulièrement d’agressivité. A quoi joue Boulaya (3)? Lent, agaçant et victime d’une nonchalance qui va lui valoir, sous peu, la défiance de tout Saint-Symphorien. Nguette (5) est le seul élément capable d’accélérer et de défier son adversaire direct. Il a dû trouver le temps long.



En attaque, Diallo (3) a touché trop peu de ballons pour bousculer une défense calme et agressive. Son attitude interpelle également car il manque singulièrement de mordant. Soyons clairs: il a été inexistant. Serait-il meilleur et plus efficace en tant que remplaçant?

Metz - Clermont 1-2

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, temps froid, arbitrage de M. Perreau Niel, 8.714 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Ayé (24e), 1-1 Maïga (57e), 1-2 Honorat (77e).

Cartons jaunes: Cohade (45+2) à Metz; Gastien (42e), Ndiaye (60e) à Clermont.

METZ: Oukidja; Balliu, Fofana (68e Sunzu), Boye, Delaine; Maïga, Cohade (cap.), Gakpa, Nguette, Boulaya (85e Jallow); Diallo (71e Niane).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Jans, Angban, Hein.

CLERMONT: Descamps; Phojo, Laporte (cap.), Ogier, N’Simba ; Iglesias, Gastien; Ndiaye, Pereira Lage (88e Berthomier), Honorat (90+2 Magnin); Ayé (80e Andriatsima).



Joueurs non entrés en jeu: Jeannin ; Albert, Sissoko, Bayo.