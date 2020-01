Les Messins ont commencé l’année 2020 de la pire des façons: une élimination sans gloire de la Coupe de France et surtout un contenu désastreux face à Rouen (0-3) leader de National 2. Une prestation honteuse pour un résultat qui va toucher et doucher tout un club.

Sport 3 min.

Le FC Metz se fait humilier à Rouen

Par Hervé Kuc

L’humiliation messine

Bonne année, bonne santé et si possible quelques résultats positifs pour éviter de retourner en Ligue 2. Si résultats positifs il y a, ceux-ci ne pourront prendre forme uniquement qu’au travers le championnat car après avoir dit adieu à la Coupe de la Ligue, les partenaires de Diallo ont cette fois quitté la Coupe de France à Rouen en recevant une leçon de football.

Face à des Rouennais sereins, organisés et solides, les hommes de Vincent Hognon n’ont jamais su bousculer un adversaire qui a puni des Mosellans d’entrée de partie: Sidibé a décalé Dembi sur le flanc gauche et son ballon piqué a mystifié Delecroix (1-0, 6e). Si Diallo a fait tousser le rempart adverse (8e), la suite va tourner au fiasco pour Vincent Hognon et son équipe.

Le Messin Opa Nguette (en blanc) précède Mahamadou Diarra. Une fois n'est pas coutume... Photo: AFP

Deux attaques rapides vont laisser sur une place une formation messine malade et Fataki (2-0, 77e et 3-0 88e) va assommer un ensemble qui n’a ni digéré la dinde ni le foie gras des fêtes. Le FC Metz a assurément sa plus douloureuse humiliation en Coupe de France depuis des décennies. Arrivera-t-il à s’en relever dès samedi avec la réception de Strasbourg en championnat?

Les joueurs et leur note

Delecroix (2/10) a été livré à lui-même sur les trois buts encaissés. Une soirée cauchemardesque.

En défense, Centonze (2) s’est démené mais il n’a pas réussi à couvrir son couloir de manière professionnelle. Bronn (2) a vécu sa première apparition sous ses nouvelles couleurs mais elle n’a pas été couronnée de succès. Boye (1,5) s’est mal positionné sur le but encaissé par le FC Metz et il a ensuite pris un ballon fort en plein visage (36e). Sa tête ratée (73e) a été à l’image de son équipe: à l’envers. Delaine (1) a une nouvelle fois oublié de défendre et c’est très gênant pour un latéral à vocation défensive. Il a délaissé son côté gauche sur le but rouennais d’une manière inexplicable. Dembi et Barthélémy lui ont fait des misères!

Au milieu, N’Doram (2) a passé les plats sans jamais peser sur le milieu de terrain. Cool, sa soirée. Pajot (2,5) a touché beaucoup de ballons mais il en a également perdu un grand nombre. C’est une première pour lui et il sait maintenant l’étendue des dégâts de son nouveau club. Angban (2) a tenté quelques accélérations puis s’est éteint. Ambrose (4) a été le Messin le plus concerné par la rencontre, mais aussi le plus déterminé. Une reprise trop haute (47e) et une frappe enroulée hors-cadre (65e). Nguette (2) est désespérant. Il court, il dribble mais au final, c'est le néant.

En attaque, Diallo (3) a réussi une demi-volée de près que Monteiro, le gardien adverse, a dévié en corner (8e). Rideau.

La joie des Rouennais, qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France Photo: AFP

FC Rouen - FC Metz 3-0

Stade Robert-Diochon, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Angoula, environ 9.000 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Dembi (6e), 2-0 Fataki (77e), 3-0 Fataki (88e).

Cartons jaunes: Ouadah (70e) et Dembi (8e) à Rouen; aucun à Metz.