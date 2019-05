Sérieux, appliqués et enjoués, les Messins ont gâté leur public face aux Valenciennois (3-0) et décrochent surtout le titre de champion de France de Ligue 2. Dans une semaine il faudra aller disputer un derby hyper important pour Nancy.

Le FC Metz sacré face à Valenciennes

Laurent Jans n’est pas entré en jeu.

Sérieux, appliqués et enjoués, les Messins ont gâté leur public face aux Valenciennois (3-0) et décrochent surtout le titre de champion de France de Ligue 2. Dans une semaine il faudra aller disputer un derby hyper important pour Nancy.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz avait une grosse envie de gâter son public face à VA et tout s’est joué lors du premier acte. Paradoxalement ce sont les Valenciennois qui ont été les premiers en action et Oukidja a été sauvé par sa barre transversale (9e) sur un essai de Raspentino. Ensuite, la belle mécanique mosellane a fait ronronner fort son moteur sur-vitaminé. Nguette a ainsi profité d’un service aux petits oignons de Delaine pour ajuster calmement Perquis (1-0, 17e). Puis, Diallo a bénéficié d’un corner parfaitement botté par Cohade pour placer une jolie tête gagnante (2-0, 25e). L’impulsion messine a trouvé son apogée lorsque Balliu s’est fait accrocher en pleine surface adverse, offrant à Diallo l’occasion de transformer sans trembler un penalty logique (3-0, 30e).



Les 11.204 spectateurs présents (petite affluence!) ont alors pu fêter ses protégés même si VA a eu une belle opportunité de recoller aux basques mosellanes (50e) mais Oukidja est intervenu avec brio devant Cabral. Moins enjouée, la seconde période va rester vierge malgré les tentatives de Cohade (54e, 67e et 82e) et Gakpa (85e). Un succès qui a pris forme rapidement et qui permet au FC Metz (1er, 78 points) de profiter du revers de Brest pour s’offrir officiellement le titre de champion de France de Ligue 2. Un 16/20 car les Grenat ont fait preuve d’envie et de sérieux. Qu’en sera-t-il dans huit jours face à des Nancéens qui joueront une partie de leur chemise en Ligue 2?

Les joueurs et leur note

Oukidja (7,5/10) a été suppléé par sa barre transversale (9e), puis dans la même action il a réussi une belle claquette sur une tentative de Mauricio. Sa «manchette» (49e) sur un essai de Cabral a été effectuée avec classe. Un très bon match. En défense, Balliu (7) avait les jambes et la tête. Dynamique et inspiré, il a obtenu le penalty (29e) qui a permis à Diallo de sceller l’issue de la partie. Sunzu (6) s’est montré serein et sûr. Boye (7,5) est bien intervenu sur un ballon chaud en pleine surface mosellane (9e), il a ensuite renouvelé l’opération (78e). Delaine (7,5) finit très fort son parcours en Ligue 2. Une nouvelle fois passeur, il a démontré une maîtrise technique ainsi qu’une assurance qui seront précieuses à l’étage supérieur.

Au milieu, Fofana (6) s’est mué en bonne première rampe de lancement, sans prendre de risques offensifs. Cohade (7,5) a très bien travaillé au sein de l’entrejeu. Ses frappes fortes (54e, 67e et 82e) auraient mérité de lui offrir enfin une réalisation en L2 cette saison. Gakpa (6,5) n’a pas eu à forcer son talent car le FC Metz a fait la décision lors des trente premières minutes. Son pied gauche est un vrai régal pour les yeux même s’il aurait dû marquer (85e) sur une frappe en pleine surface. Nguette (7) se libère à quelques semaines de sa fin de contrat sur les bords de la Moselle. Il a permis à sa formation de prendre les devants en étant adroit devant le but valenciennois. Il a cédé sa place à Boulaya (73e). Niane (5,5) n’a pas réussi à se mettre sous la lumière car il a été trop timide. Angban a pris le relais (78e).



L’homme de la soirée

Habib Diallo (8). Le buteur grenat termine son parcours en Ligue 2 de manière très positive. Deux réalisations supplémentaires qui lui permettent d’espérer conquérir le titre de meilleur buteur de la Ligue 2. Avec vingt-cinq buts à son actif, il est déjà à créditer d’une saison très réussie. Il rejoint aussi Charbonnier (Brest) en tête des fines gâchettes du championnat.

Marvin Gakpa et les Messins vont pouvoir préparer le derby contre Nancy dans la sérénité. Photo: Michel Dell'Aiera

Metz - Valenciennes 3-0

Stade Saint-Symphorien, temps agréable, belle pelouse, arbitrage de M. Lepaysant, 11.204 spectateurs. Mi-temps: 3-0.

Evolution du score: 1-0 Nguette (17e), 2-0 Diallo (25e), 3-0 Diallo (30e sur pen.).

Cartons jaunes: Gakpa (37e) à Metz; Cabral (66e) à Valenciennes.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine (86e Rivierez); Fofana, Cohade (cap.), Gakpa, Niane (78e Angban), Nguette (73e Boulaya); Diallo.



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix, Jans, Maïga, Dia Ndiaye.

VALENCIENNES: Perquis; Dos Santos, Nestor (cap.), Niakaté, Ciss (74e Cuffaut); Ramaré (61e Massouema), Masson, Mauricio, Robail (72e Julan), Raspentino; Cabral.



Joueurs non entrés en jeu: Konaté, Linguet, Romil, Roudet.

Le classement de la Ligue 2