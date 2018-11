Au terme d’une prestation très moyenne, le FC Metz a néanmoins pris le meilleur sur le Gazélec Ajaccio (1-0) grâce à un penalty de Diallo (22e). Ce samedi à Grenoble, les Messins devront être bien plus consistants face à un adversaire d’un autre calibre.

Sport 3 min.

Le FC Metz s'impose sans rayonner face au GFC Ajaccio

Au terme d’une prestation très moyenne, le FC Metz a néanmoins pris le meilleur sur le Gazélec Ajaccio (1-0) grâce à un penalty de Diallo (22e). Ce samedi à Grenoble, les Messins devront être bien plus consistants face à un adversaire d’un autre calibre.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Timide mais appliquée. Poussive mais finalement efficace. La formation messine n’a pas été flamboyante mais sa volonté de bien faire lui a permis d’écarter le Gazélec Ajaccio (1-0). Une partie délicate pour les joueurs de Frédéric Antonetti qui n’ont jamais su évoluer en patron de la Ligue 2 sur la pelouse de Saint-Symphorien.

Heureusement, une montée de Sunzu et une faute de Ba a permis à Habib Diallo de transformer le penalty logique accordé par l’arbitre Stéphanie Frappart (1-0, 22e). Ensuite, Oukidja, le rempart messin, a fait le travail en déviant en corner la frape de Roye (28e) avant que Diallo, maladroit, n’envoie le ballon dans les nuages (42e).

Une partie insipide du FC Metz qui a remis son sort dans la jambe droite d’Alexandre Oukidja, auteur d’une parade décisive devant Blayac (54e). La seconde période transparente de l’ensemble mosellan a forcément déplu à Frédéric Antonetti. Peu sûre, approximative dans un grand nombre de ses mouvements, l’équipe du capitaine Cohade n’affiche plus le même rayonnement depuis quelques temps.

Suffisant pour distancer le Gazélec Ajaccio (1-0) mais il faudra être bien meilleur et plus déterminé ce samedi lors du voyage à Grenoble (14h). Philippe Hinschberger et les Grenoblois (5e, 27) sont des coriaces. Un petit 11/20 pour une victoire qui permet au FC Metz de rester seul en tête de la Ligue 2 (34 points).

Les joueurs et leur note. Oukidja (7,5/10) s’est bien détendu pour détourner en corner l’essai de Roye (28e) puis a sauvé son camp en détournant du pied gauche un essai bouillant de Blayac (54e). Comme à Châteauroux, Alexandre Oukidja a sauvé les meubles mosellans.

En défense, Balliu (5,5) s’est montré sûr et précieux. Il a eu la volonté d’apporter de l’aide à la ligne offensive et son centre-caviar pour Diallo (42e) aurait mérité d’être transformé en passe décisive par l’avant-centre mosellan. Sunzu (5,5) a été solide et a obtenu le penalty qui a permis au FC Metz de s’imposer. Boye (5) a fait le travail sans précipitation, avec sérieux et calme. Delaine (5) a été actif mais pas très heureux dans tous ses mouvements offensifs.

Au milieu, Cohade (4) s’est montré cohérent en première période avant de déjouer de manière incompréhensive lors du second acte. Angban (4) a eu du mal à se situer et a perdu quelques ballons de manière trop rapide. Gakpa (79e) est venu le relayer. Fofana (5) a reçu une grosse semelle de Roye (17e) qui l’a freiné pendant quinze bonnes minutes. Nguette (5,5) s’est montré actif et a délivré deux services de qualité pour Diallo (3e) et Cohade (47e). Boulaya (3,5) évolue en mode mineur depuis quelques semaines. Il joue sur la pointe des pieds, à l’économie. Sa nonchalance, sur certaines actions, est déconcertante. Il a logiquement laissé son poste à Rivière (66e).

En attaque, Diallo (4) a raté sa reprise (3e), a vu sa frappe être contrée (10e) puis a envoyé dans les nuages un excellent service de Balliu (42e). Entre-temps, il a transformé avec calme et maîtrise le penalty accordé à sa formation (1-0, 22e). Il a cédé sa place à Niane (65e).

Metz - GFC Ajaccio 1-0

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de Madame Stéphanie Frappart, 8.540 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 Diallo (22e sp)

Cartons jaunes: Rivière (90+3) à Metz; Ba (22e), Guidi (76e) et Roye (78e) au Gazélec Ajaccio

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade (cap.), Angban (79e Gakpa), Fofana, Boulaya (66e Rivière), Nguette; Diallo (65e Niane).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Rivierez, Jans et Monteiro.

GAZELEC AJACCIO: Oberhauser; Campanini, Guidi, Ba, Camara; Pierazzi (cap.) (82e Jobello), N’Doye, Roye, Gomis (70e Boupendza), Armand; Blayac.



Joueurs non entrés en jeu: Fogacci; Puel, Perquis, Marveaux et Anziani.