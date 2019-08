Déterminé, organisé et inspiré, le FC Metz a logiquement dynamité Monaco (3-0). Habib Diallo s’est offert un doublé face à un ensemble monégasque réduit à dix (34e). Renaud Cohade a parachevé la partition mosellane.

Sport 4 min.

Le FC Metz s’impose royalement face à Monaco

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Il va falloir s’y faire et tous les défenseurs européens vont surtout devoir apprendre à protéger leur but en pensant à mettre leurs deux bras en position cachée. Cette saison, toutes les mains, ou presque, vont se siffler en Ligue 1.

Le FC Metz a profité de cette nouvelle mesure pour prendre les devants par la grâce du penalty transformé par Diallo (1-0, 11e) suite à un ballon envoyé par Sunzu sur l’avant-bras de Glik. Avant cela, ce même Habib Diallo (3e) s’est procuré une opportunité princière, sur un service de Boulaya, mais l’avant-centre messin, après avoir driblé le gardien monégasque, a vu son essai être stoppé sur sa ligne par Badiashile.

Une jolie entame de match de la part d’un ensemble grenat qui va se retrouver en supériorité numérique lorsque le Monégasque Aguilar va dégommer Nguette (34e). Un avantage certain et le FC Metz aurait pu plier l’affaire à la pause mais Boulaya (45e), seul face au but sur un service en or de Nguette, va expédier le ballon dans les nuages de Saint-Symphorien.

Les hommes de Vincent Hognon vont néanmoins réussir à corser la note sur un coup franc botté par Cohade et repris avec calme par Diallo (2-0, 54e). Sonné, Monaco va laisser le promu grenat prendre les rênes de la partie et, en bon capitaine, Renaud Cohade va clouer sur une place une formation adverse en plein chantier (3-0, 66e).

L’ASM aurait même pu subir un revers encore plus sévère si Lecomte, son gardien, n’était intervenu avec talent devant Diallo (85e et 86e) ou si Ambrose avait pu bénéficier d’un brin de réussite (90e). Le FC Metz a réalisé une superbe prestation, devant un onze princier réduit à dix, qui lance parfaitement sa saison à domicile.

Un excellent 16/20 qui récompense un ensemble soudé et un jeu cohérent.

Thomas Delaine en contre-attaque. Photo: AFP

Les joueurs et leur note. Oukidja (7/10) a été très peu sollicité mais il a fait le travail sur un essai timide de Ben Yedder (17e) puis sur un dégagement du poing (44e) et enfin sur une belle détente (90+2). En défense, Centonze (7) a eu du boulot en première période et il l’a bien fait. Dans sa zone de jeu, Golovine et Ben Yedder sont venus le chatouiller. Il a été averti (27e) puis s’est retrouvé en position d’attaquant axial (30e).

Sunzu (7) a eu la bonne idée d’aller tenter une reprise en pleine surface monégasque (9e) qui a apporté au FC Metz un penalty bienfaiteur. Boye (7) a été très sérieux dans ses placements et interventions à l’image de son tacle rageur (89e) devant Golovine. Delaine (7) a bien tenu son flanc gauche, s’offrant une incursion dans la surface adverse ponctuée d’une frappe lourde (40e).

Au milieu, Maïga (7,5) est intervenu avec autorité devant Ben Yedder (6e) en effectuant un tacle défensif efficace. Très bon à la récupération et excellent dans les duels. Il est indispensable. Il a laissé sa place à Fofana (77e). Cohade (7,5) a montré les dents dès le départ. Le capitaine mosellan a, comme souvent, été un travailleur efficace. Il a été récompensé de tous ses efforts en inscrivant un joli but (66e). Angban (7) ne s’est jamais caché, retrouvant sa place au sein d’une équipe équilibrée.

Nguette (7) respire le football et son service en or pour Boulaya (45e) aurait mérité un bien meilleur sort. Boulaya (7) aurait pu être passeur et buteur. Il a été bien plus enjoué qu’à Strasbourg. Ambrose a pris le relais (86e) et il aurait pu faire trembler les filets monégasques (90e).

L’homme de la soirée. Habib Diallo (8,5) a inscrit trois buts après deux journées de championnat. Des chiffres qui feraient rougir Zlatan Ibrahimovic. Face à l’ASM, l’attaquant messin a transformé avec une réussite certaine son penalty (1-0, 11e) puis a été adroit face au but adverse (2-0, 54e). Il a eu l’opportunité d’ajouter une ou plusieurs unités à sa belle soirée (3e, 85e et 86e) mais il a aussi bien défendu (30e). Habib Diallo s’est montré très présent, n’hésitant pas à venir aider le milieu de terrain du FC Metz. Une très belle prestation.

Farid Boulaya a pesé par intermittence sur la défense monégasque. Photo: AFP

Metz - Monaco 3-0

Stade Saint-Symphorien, temps maussade, très belle pelouse, arbitrage de M. Wattellier, 19.088 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score : 1-0 Diallo (11e sp), 2-0 Diallo (54e), 3-0 Cohade (66e)

Cartons jaunes : Centonze (27e) à Metz ; Glik (9e), G. Martins (35e), au banc monégasque (42e) à Monaco.

Carton rouge : Aguilar (34e) à Monaco.

METZ : Oukidja ; Centonze, Sunzu, Boye, Delaine ; Maïga (77e Fofana), Cohade (cap.), Angban ; Nguette (74e Niane), Boulaya (86e Ambrose), Diallo.

Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Cabit, Lahssaini.

MONACO : Lecomte ; Aguilar, Glik (cap.), Badiashile, Ballo-Touré ; Boschilia (56e Baldé), Jemerson, Onyekuru (70e Dias), Golovine, Gelson Martins ; Ben Yedder (74e Foster).

Joueurs non entrés en jeu : Benaglio ; Panzo, Traoré.

Benjamin Lecomte pris à contre-pied sur l'ouverture du score. Photo: AFP