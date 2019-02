Les Messins ont su être disciplinés et efficaces dans la surface adverse pour distancer le Paris FC (2-0). Un second succès dans la même semaine qui permet au FC Metz de rester solidement en tête de la Ligue 2. Brest et Lorient sont également en forme. Laurent Jans est resté sur le banc.

Sport 3 min.

Le FC Metz s’impose en patron face au Paris FC

Les Messins ont su être disciplinés et efficaces dans la surface adverse pour distancer le Paris FC (2-0). Un second succès dans la même semaine qui permet au FC Metz de rester solidement en tête de la Ligue 2. Brest et Lorient sont également en forme. Laurent Jans est resté sur le banc.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Une partie d’un bon niveau, de haut de tableau et un adversaire parisien de qualité. Le FC Metz a pris le dessus sur le Paris FC sans forcément avoir eu un début de match aisé. Mais cette fois, le club grenat a pu compter sur le renouveau de Boulaya et Diallo, ainsi que l’aisance de Gakpa en soutien offensif.



Si le défenseur Boye est venu le premier placer une tête offensive (9e), c’est Niane, servi par Gakpa, qui va lancer les débats en se faisant déséquilibrer en pleine surface par le gardien parisien Demarconnay (14e). Habib Diallo a transformé sans trembler la sentence (1-0, 19e), inscrivant ainsi son premier but de l’année 2019.



Ensuite, Gakpa s’est joliment essayé sur coup-franc (37e), avant de délivrer une jolie frappe (40e) que Niane n’a pu convertir. Solide, le FC Metz va ensuite bénéficier d’une inspiration de Boulaya, qui va trouver Delaine dont le centre précis va profiter à Diallo (2-0, 57e). Un joli mouvement d’ensemble pour une formation mosellane concentrée et déterminée à ne pas laisser le Paris FC revenir à sa hauteur.



Bien sûr, l’essai trop haut de Wamangituka (77e), puis une chaude alerte dans l’axe messin (90+2) auraient pu entraver le bonheur des 15.246 supporters messins présents à Saint-Symphorien, mais les Grenats ont su se montrer costauds tout au long du match.



Un bon 15/20 pour un ensemble cohérent et une envie commune de ne rien abandonner. Le 17e succès de la saison du FC Metz lui offre une place au chaud (1er, 56 points) même si Brest (2e, 53) et Lorient (3e, 49) lui collent aux trousses.

Les joueurs et leur note

Oukidja (6/10) s’est offert une belle intervention à la main (26e), puis une sortie du pied décisive (51e). Il n’a pas été trop inquiété par un adversaire trop léger offensivement.



En défense, Rivierez (5) a souffert en première période. Un placement approximatif et un manque de vitesse ont pénalisé sa prestation. Sunzu (6) a fait le travail sans se montrer aussi souverain que face à Béziers. Boye (6,5) a placé une tête dans les six-mètres adverses, puis a dégagé de la jambe un ballon très chaud (34e). Delaine (6) a eu le grand mérite de délivrer une passe décisive à Diallo (57e).



Au milieu, Fofana (6) a bien colmaté les espaces face à un adversaire joueur mais inoffensif. Cohade (6) a travaillé utilement en bon capitaine précieux. Gakpa (7,5) a joué juste, il a été l’auteur de la passe qui a permis à Niane (14e) de bénéficier d’un penalty. Il a ensuite botté un joli coup-franc (37e), avant de délivrer une frappe tendue (40e) détournée par le gardien parisien. Niane (6,5) ne se cache jamais malgré des choix hasardeux à mettre sur le compte de son inexpérience. Il a débloqué la partie. Boulaya (7) s’est montré très concerné et très enthousiaste. Un bon centre (2e), un coup franc précis pour Boye (9e) et surtout un excellent déboulé en pleine surface pour servir Gakpa (40e). Il a confirmé en initiant l’action gagnante du second but mosellan (57e).



En attaque, Diallo (7,5) a marqué son premier but en 2019 sur penalty et il a remis le couvert (57e) en réalisant un beau geste d’attaquant. Un doublé qui intervient au meilleur moment pour lui et son équipe.

FC Metz - Paris FC 2-0

Stade Saint-Symphorien, temps agréable, belle pelouse, arbitrage de M. Hamel, 15.246 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 et 2-0 Diallo (19e s.p. et 57e)

Cartons jaunes: Delaine (45+2) à Metz; Demarconnay (14e), Akichi (39e) et Nomenjanahary (44e) au Paris FC.

FC METZ: Oukidja; Rivierez, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana, Cohade (cap.), Gakpa (78e Angban), Niane (83e Rivière), Boulaya (90+2 Jallow); Diallo.

Joueurs non-entrés en jeu: Delecroix; Jans, Balliu et Monteiro.

PARIS FC: Demarconnay (cap.); Perraud, Kanté, Yohou, Karamoko; Mandouki, Akichi (88e Touré), Lopez (83e Azevedo), Ourega (68e Saint-Louis), Nomenjanahary; Wamangituka.



Joueurs non-entrés en jeu: Dilo; Rüfli, Bamba et Gbelle.