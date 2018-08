Les hommes de Frédéric Antonetti n’ont jamais tremblé face à des Orléanais dominés dans tous les domaines (5-1). Farid Boulaya a montré la voie du succès à une formation messine pour le moment intraitable. Habib Diallo s’est offert un quadruplé qui va lui fournir le plein de confiance.

Le FC Metz s’impose en costaud face à Orléans

Laurent Jans a disputé ses premières minutes en Ligue 2

Les hommes de Frédéric Antonetti n’ont jamais tremblé face à des Orléanais dominés dans tous les domaines (5-1). Farid Boulaya a montré la voie du succès à une formation messine pour le moment intraitable. Habib Diallo s’est offert un quadruplé qui va lui fournir le plein de confiance.



Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz était trop fort pour l’US Orléans Loiret football. Courageuse, la formation orléanaise ne pouvait en rien contenir un onze grenat trop puissant pour elle. Sérieuse en défense, organisée en son milieu de terrain et déjà efficace en attaque, l’équipe messine a rapidement pris les devants par le centre-tir dévié de Boulaya (1-0, 13e). Une avance justifiée qui va prendre de l’épaisseur lorsque sur un service de Boulaya, Diallo va propulser le ballon au fond des filets adverses (2-0, 33e).



Mieux, dès la reprise, Diallo va solder l’affaire, sur un service de Boulaya, en mystifiant Gallon le rempart orléanais (3-0, 47e). Un moment d’hésitation au sein de l’axe défensif grenat va permettre à Tell d’ajuster Oukidja (3-1,50e). Mais, les Messins vont réagir rapidement et Habib Diallo va s’offrir une nouvelle réalisation (4-1, 57e) en transformant calmement l’initiative de Boulaya.

La fin de partie sera marquée par l’essai de Gakpa sur la barre (82e), l’entrée en jeu du l’expulsion de Cissokho (85e) et surtout par une passe gagnante de Jans pour l’efficace Diallo (5-1, 90e). Un succès grenat sans contestation possible qui place les coéquipiers de Cohade sur une excellente trajectoire et qui leur offre un 16/20 amplement mérité.



Le Top 4 du match

Passeur à Brest, Farid Boulaya (8,5/10) a fait mieux face à Orléans: buteur (19e), double passeur (33e et 47e) et très impliqué sur le quatrième but de son équipe. Une belle technique en mouvements et une entente avec Cohade qui saute aux yeux. Boulaya joue simple et juste, ce qui doit forcément plaire à Antonetti. Habib Diallo (8,5) mérite bien évidemment de figurer parmi le Top 4 grâce à son quadruplé et son flair. John Boye (7,5) s’impose déjà comme le patron de la défense messine. Le Ghanéen est intervenu intelligemment en un contre un (11e), a effectué une jolie tête défensive (15e) avant d’être solide sur l’homme (24e). Renaud Cohade (7,5) est au départ des deux premières réalisations mosellanes: le capitaine grenat est sacrément impliqué dans le projet de remontée immédiate en Ligue 1 et cela se voit. A Brest comme face à Orléans, Cohade a été très bon.

La première de Laurent Jans



Une entrée en jeu tonitruante. Laurent Jans, a remplacé Rivierez sur le flanc droit de la défense messine (86e) et il n’a pas attendu longtemps pour se mettre en valeur. Une incursion dans la défense orléanaise et une merveille de centre en retrait en direction de Diallo qui en a profité pour inscrire un quadruplé (5-1, 90e). Frédéric Antonetti sait qu’il peut compter sur le Luxembourgeois.



Farid Boulaya a placé les Messins sur la voie du succès. Photo: Michel Dell'Aiera

Metz - Orléans 5-1

Stade Saint-Symphorien, temps très chaud, superbe pelouse, arbitrage de M. Petit, 11.259 spectateurs. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Boulaya (19e), 2-0 Diallo (33e), 3-0 Diallo (47e), 3-1 Tell (50e), 4-1 Diallo (57e), 5-1 Diallo (90e).

Cartons jaunes: Cambon (64e) à Orléans ; Sunzu (73e) à Metz.

Carton rouge: Cissokho (85e) à Orléans.

METZ: Oukidja; Rivierez (86e Jans), Sunzu, Boye, Udol ; Fofana, Cohade (cap.), Gakpa, Nguette (21e Diallo), Boulaya ; Niane (67e Monteiro).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Poblete, Jallow, Hein.

ORLEANS: Gallon; Pinaud, Mutombo, Cambon, Droehnle (59e Demoncy) ; Bouby (59e El Khoumisti), Avounou, Cissokho, Lopy, Ziani (cap.); Tell.



Joueurs non entrés en jeu: Renault; Lecoeuche, Talal, Perrin, Lauriente.