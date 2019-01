Les Messins ont su être inspirés et solidaires (1-0, 34e) avant de résister face aux efforts orléanais. Un succès de plus loin de Saint-Symphorien qui offre aux partenaires de Cohade de conforter leur place de leader de la Ligue 2. Laurent Jans est resté sur le banc de touche.

Sport 3 min.

Le FC Metz s’impose au courage à Orléans

Les Messins ont su être inspirés et solidaires (1-0, 34e) avant de résister face aux efforts orléanais. Un succès de plus loin de Saint-Symphorien qui offre aux partenaires de Cohade de conforter leur place de leader de la Ligue 2. Laurent Jans est resté sur le banc de touche.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Sur un terrain trop peu entretenu, le FC Metz a eu logiquement du mal à mettre son jeu en place. Une pelouse grasse, haute, bosselée et des appuis délicats. Les Messins ont donc peiné à s’adapter à ces conditions compliquées et les Orléanais ont été les premiers en action mais la tête de Le Tallec n’a pas surpris Oukidja (6e). Vingt minutes à patauger puis les Mosellans ont réglé la jauge et ont fini par trouver leurs repères: Nguette a transmis un bijou de balle à Delaine qui a délivré une pépite de centre à Boulaya qui a propulsé le cuir dans les filets orléanais (1-0, 34e).

Les Mosellans auraient pu doubler la mise mais la frappe soudaine de Nguette (45+2) a rasé le poteau droit du but de son adversaire. Ensuite, les Orléanais ont été plus incisifs et Delaine (51e) a sauvé les siens d’un dégagement souverain avant que Cissokho (85e) n’envoie le ballon dans les airs. Parfois en souffrance, le FC Metz a une nouvelle fois prouvé qu’il savait très bien voyager et son huitième succès à l’extérieur lui permet de consolider sa première place au général (44 points). Une performance solide, sur une surface de jeu pénible, lui confère un bon 14/20 récompensant un ensemble soudé où Delaine a joué un rôle prépondérant.

Les joueurs et leur note. Oukidja (6/10) s’est montré vigilant (6e et 44e) et n’a jamais été vraiment mis en danger sauf sur les deux tentatives de Cissokho (78e et 85e). En défense, Balliu (6) a subi un tacle très sévère de Cissokho (14e, carton jaune) ce qui ne l’a pas empêché de jouer juste. Sunzu (6,5) a été la première victime de la pelouse et d’un mauvais rebond (4e) qui a envoyé son dégagement en corner. Mais, il s’est ensuite montré très concentré. Boye (6) est un élément sobre, bien placé et qui intervient toujours avec le sens de l’anticipation. Delaine (7) a connu le plaisir du passeur (34e) puis celui du sauveur providentiel (51e) en dégageant un ballon bouillant sur la ligne de but messine. Il est, à juste titre, dans le viseur de plusieurs clubs de L1.

Au milieu, Cohade (5,5) a eu du mal à se situer, jouant bas puis un peu plus en avant sur l’échiquier mosellan. Le capitaine grenat ne rechigne jamais à aller au combat. Angban (5) a remporté ses premiers duels mais il a ensuite semblé baisser de rythme et Maïga (71e) est venu le suppléer. Fofana (6) a bien travaillé tout au long de la partie au sein de l’entrejeu. Nguette (6,5) a été actif, a délivré une merveille de ballon en direction de Delaine sur le premier but grenat (34e). Il aurait mérité de trouver les filets orléanais (45+2). Boulaya (6) retrouve peu à peu ses sensations, en témoignent ses beaux gestes techniques et une envie retrouvée.

En attaque, Diallo (5) s’est bien battu dans un rôle ingrat. A sa décharge, il n’a pas bénéficié de bons ballons.

Orléans - FC Metz 0-1

Stade de la Source, temps frais, pelouse bosselée et grasse, arbitrage de M. Varela, environ 5 000 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Le but: Boulaya (34e).

Cartons jaunes: Cissokho (14e) à Orléans ; Fofana (69e) à Metz.

Expulsion de Laurent Strzelczak (entraîneur-adjoint d’Orléans, 32e)

ORLÉANS: Gallon; Pinaud, Mutombo, Bouby, Lecoeuche; Demoncy (59e Tell); Lopy, Avounou, Cissokho, Ziani (cap.) (83e Benkaïd); Le Tallec (71e Perrin).

Joueurs non entrés en jeu: Renault; Furtado, Cambon, d’Arpino.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade (cap.), Angban (71e, Maïga), Fofana, Boulaya, Nguette (90+1 Niane); Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Gakpa, Hein, Jallow.