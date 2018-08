Pas très fringant en première période, le FC Metz a pourtant pris le dessus sur l’AC Ajaccio (3-1) sans afficher une grande maitrise. Diallo a marqué son 7e but de la saison, Udol s’est blessé et le onze grenat rejoint Lens en tête de la Ligue 2.

Sport 3 min.

Le FC Metz ronronne puis distance Ajaccio

Pas très fringant en première période, le FC Metz a pourtant pris le dessus sur l’AC Ajaccio (3-1) sans afficher une grande maitrise. Diallo a marqué son 7e but de la saison, Udol s’est blessé et le onze grenat rejoint Lens en tête de la Ligue 2.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Le FC Metz a tâtonné, a cogité mais le FC Metz a une nouvelle fois gagné. Face à Ajaccio, les hommes de Frédéric Antonetti ont pris l’avantage sur une tête en force de Diallo (1-0, 43e) servi par Angban. Brouillon, le onze mosellan aurait pu trouver les filets sur un essai de près de Boulaya (23e) mais les Corses auraient également pu prendre les devants sur une jolie frappe enroulée de Nouri (10e) déviée par Oukidja en corner.



Heureusement, les Messins aiment fouetter leur adversaire dans les vingt dernières minutes: Diallo a transformé le penalty accordé suite à une main corse en pleine surface (2-0, 71e) et si Gimbert a réduit l’écart (2-1, 76e), Ibrahima Niane est venu porter l’estocade, d’une frappe précise, lors du temps fort grenat (3-1, 83e).



Un succès acquis lors du second acte mais parsemé de flottements défensifs qu’il faudra travailler. Un 12/20 pour un quatrième succès de rang qui permet au FC Metz de rejoindre le RC Lens en tête de la Ligue 2.

Le Top 3. Renaud Cohade (7/10) est partout. Il défend, attaque, court beaucoup, tacle et relance juste. C’est l’aiguilleur du jeu grenat. Il n’a pu empêcher la chevauchée de Choplin (75e) sur le but inscrit par l’ACA. Farid Boulaya (6,5) fait bénéficier le FC Metz de son efficace protection de balle comme de sa conduite du ballon. Il a bénéficié d’une superbe opportunité (23e), à trois mètres du but corse mais Leroy, le gardien adverse, a dévié son essai de la jambe. Il n’a pas toujours fait les bons choix lors du second acte. Habib Diallo (6,5) pour son important doublé complète le trio.

Habib Diallo, force 7. L’avant-centre grenat n’a pas été flamboyant devant l’AC Ajaccio, mais il a réussi un doublé salvateur. Ses quatre buts inscrits face à Orléans (5-1) l’aident magnifiquement à se propulser en tête des meilleures gâchettes de L2 (7 buts). Il a «vendangé» (54e) seul au point de penalty puis a vu sa tête (65e) repoussée par le rempart ajaccien.

La prestation de Laurent Jans. Le Luxembourgeois a souffert en début de partie: une montée ratée (12e), un centre contré (14e) puis un dégagement précipité (37e). Une première période compliquée puis du mieux avec deux caviars délivrés pour Diallo et une frappe tendue (78e). Il a été plus à l’aise tout en fin de rencontre, apportant son envie offensive.

La tuile du jour. Matthieu Udol. Déjà victime d’une rupture des ligaments du genou droit à deux reprises (juillet 2016 et octobre 2017), le latéral gauche grenat est sorti (45+1) après un mauvais appui…sur son genou droit (distension du ligament?). Les futurs examens situeront exactement le mal. Triste.

Laurent Jans a été saignant dans son couloir, délivrant deux offrandes pour Diallo. Photo: Michel Dell'Aiera

Metz - AC Ajaccio 3-1

Stade Saint-Symphorien, beau temps, très belle pelouse, arbitrage de M. Ben El Hadj, 12.500 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Diallo (43e), 2-0 Diallo (71e sp), 2-1 Gimbert (76e), 3-1 Niane (83e).

Cartons jaunes: Fofana (36e) à Metz; Cavalli (32e), Dembélé (73e), Choplin (77e) à Ajaccio

METZ: Oukidja; Jans, Sunzu, Boye, Udol (45e+1 Rivierez); Fofana, Cohade (cap.), Angban (85e Gakpa), Nguette (77e Niane), Boulaya; Diallo.



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Hein, Monteiro, Jallow.

AJACCIO: Leroy; Hergault, Choplin, Avinel, Cabit; Laci (66e Dembélé), Nouri (66e Lejeune), Boé-Kane, Cavalli (cap.) (77e Youssouf); Mendes, Gimbert.

Joueurs non entrés en jeu: Sollacaro; Marin, Pellegrini, Tramoni.