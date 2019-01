Globalement dominateur mais trop imprécis dans ses mouvements offensifs, le FC Metz n’a pas su s’imposer face à l’AC Ajaccio (0-0). Un jeu trop latéral a perturbé le leader de la Ligue 2. Laurent Jans a disputé l’intégralité de la partie.

Sport 3 min.

Le FC Metz ronronne à Ajaccio

Globalement dominateur mais trop imprécis dans ses mouvements offensifs, le FC Metz n’a pas su s’imposer face à l’AC Ajaccio (0-0). Un jeu trop latéral a perturbé le leader de la Ligue 2. Laurent Jans a disputé l’intégralité de la partie.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Dans une configuration redevenue traditionnelle, le FC Metz a timidement dominé l’AC Ajaccio tout au long d’une première période décousue. Les Messins auraient cependant mérité de prendre les devants mais la tête de Sunzu (14e), sur un coup franc de Cohade, est venue percuter la barre de Leroy, le rempart corse. Une minute avant, Nguette a lui aussi propulsé une tête que le portier ajaccien a dévié en corner puis Delaine (26e) a perdu son face-à-face avec ce même Leroy. Face à des Corses totalement inoffensifs, les Mosellans n’ont pas su accélérer le jeu, à l’image d’un Farid Boulaya peu inspiré ou d’un Habib Diallo trop isolé.

Mais, dès la reprise, Metz aurait pu aussi se faire piéger sur un beau geste technique de Gimbert qui va voir Oukidja réaliser deux interventions de haut vol devant l’attaquant adverse (49e). Une alerte chaude pour un ensemble grenat soudainement approximatif et timide. Seule la tentative de lob de Boulaya (62e) va alors venir «égayer» une production mosellane en demi-teinte. Le leader de la Ligue 2 a joué une de ses partitions les plus timides et tristounettes de la saison.

Un 10/20 qui sanctionne une pâle production générale. Le FC Metz n’a récolté qu’un point au cours de ses deux dernières rencontres de Ligue 2. Insuffisant!



Les joueurs et leur note

Oukidja (7/10) n’a absolument pas été inquiété au cours du premier acte. Mais, il a sauvé la maison messine en s’interposant avec classe devant Gimbert (49e) à deux reprises dans la même action. En défense, Boye (5) s’est trompé dans son intervention (34e) puis a fauté grossièrement sur Mendes (55e) condédant un coup-franc dangereux. Sunzu (5,5) est venu placer une tête pleine barre (14e). Il a été solide dans les duels et vigilant tout au long de la partie. Delaine (5) a perforé la défense corse (26e) mais a perdu son face-à-face avec le gardien ajaccien.



Au milieu, Cohade (5) s’est distingué en début de partie en distillant deux ballons précis sur coups de pied arrêtés (13e et 14e). Il a malheureusement été trop lent et trop mal positionné pour aiguiller le jeu de son équipe. Fofana (6) s’est trompé dans sa première transversale (17e) mais il a ensuite été précieux à la récupération. Angban (5) ne s’est pas montré, il n’a commis aucune erreur mais n’a pris aucun risque. Boulaya (3) a perdu quelques ballons en début de partie et sa tentative de lob (62e) ne peut sauver sa partition mollassonne. Il n’y est plus. Il a été logiquement remplacé par Niane (71e). Nguette (6) a été le seul capable de produire des accélérations qui peuvent agacer l’adversaire.

En attaque, Diallo (3) joue avec le frein à main haut levé. Il est trop statique et ses appels de balle sont souvent effectués à contre-sens. Une seule reprise, contrée de surcroit (27e), pour un très petit match. Il est venu défendre (67e) en dégageant un ballon chaud de la tête.

La prestation de Jans

Titulaire à Monaco mardi lors de la qualification en Coupe de France (3-1), Laurent Jans (5/10) a de nouveau débuté la partie face à Ajaccio. Il s’est cantonné à un travail défensif. Il a perdu un ballon en situation offensive (10e) puis a fait le boulot avec sérieux, sans plus. Théoriquement, il devrait céder son poste à Balliu mardi prochain lors de la réception de Nancy.



AC Ajaccio - Metz 0-0

Stade François Coty, pelouse correcte mais glissante, temps frais, arbitrage de M. Palhies, environ 2.000 spectateurs.

Carton jaune: aucun à Ajaccio; Sunzu (73e) à Metz.

AJACCIO: Leroy; Cabit, Boé Kane, Avinel, Hergault; Coutadeur, Laci ; Tramoni (51e Mendes), Nouri (cap.), Lejeune (90e Michelin); Gimbert.

Joueurs non entrés en jeu: Sollacaro; Choplin, Dembélé, Youssouf, Sawai.

METZ: Oukidja; Jans, Sunzu, Boye, Delaine; Cohade (cap.), Angban, Fofana, Boulaya (71e Niane), Nguette; Diallo.



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Balliu, Rivierez, Maïga, Gakpa, Hein.