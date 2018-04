Déterminée, bien organisée, joueuse, la formation messine a pourtant une nouvelle fois été rattrapée dans les dernières minutes et cette fois par Strasbourg (2-2). Un match électrique et un nouveau partage des points qui ne profite pas au FC Metz.

Sport 4 min.

Le FC Metz revient frustré de Strasbourg

Déterminée, bien organisée, joueuse, la formation messine a pourtant une nouvelle fois été rattrapée dans les dernières minutes et cette fois par Strasbourg (2-2). Un match électrique et un nouveau partage des points qui ne profite pas au FC Metz.

par Hervé Kuc



Le match et sa note. Un match suffoquant et un résultat ultra frustrant pour le FC Metz. Le derby du Grand Est a valu par son rythme, ses buts (quatre), ses avertissements (sept), ses deux expulsions et son penalty généreux. Strasbourg-Metz a été une partie engagée et alerte. Si Roux a placé une tête trop haute (13e), les Alsaciens vont profiter d’un ballon relâché par Kawashima, sur un essai de Corgnet, pour prendre les devants par Bahoken (1-0, 17e).

Une avance de très courte durée car les Messins vont bénéficier d’un penalty qui n’aurait pas dû être accordé (Niakhaté a touché le ballon de la main et non le Strasbourgeois Koné) pour revenir à hauteur de leurs adversaires grâce à un penalty transformé par Rivière (1-1, 24e). Ensuite, les hommes de Frédéric Hantz vont prendre les débats à leur compte et le retour des vestiaires va être festif surtout quand Mollet, à la réception d’un service XXL de Dossevi, va perforer les filets strasbourgeois (2-1, 46e). A ce moment-là, le maintien revenait du domaine du possible pour les Mosellans.

Mais, Selimovic va avoir une mauvaise réaction sur Bahoken (77e) et son geste va coûter cher à son équipe. Car, trois minutes plus loin, Seka va profiter d’un mauvais placement de la défense des Messins pour fusiller Kawashima (2-2, 80e). Une égalisation qui va faire très mal au moral des coéquipiers de Cohade. Explosif, électrique et envoûtante, la partie aurait pu pencher du côté grenat mais l’essai de Niane (90+5) est venu finir dans les gants du gardien du RCS. Un 12/20 pour un FC Metz joueur mais sacrément naïf.



#RCSAFCM C'est terminé sur un score de parité à la Meinau au terme d'un match riche en rebondissements. Quel dommage pour les Grenats qui menaient au score à dix minutes de la fin... 😞 pic.twitter.com/UzvN7ZadVQ — FC Metz ☨ (@FCMetz) 1. April 2018

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) n’a pas réussi à maîtriser le ballon qui a permis au Racing de prendre l’avantage (17e). Ensuite, il a réalisé une partie sérieuse en détournant surtout une tête de Blayac en corner (62e). En défense, Balliu (5) n’est pas exempt de tout reproche sur son placement lors du but du RCS. Il s’est contenté d’une production offensive mais n’a pas semblé dans son assiette. Touché, Diagne (60e) est venu le relayer. Selimovic (3) a laissé Corgnet lui filer dans le dos sur le premier but du Racing. Un bon tacle en pleine surface messine (33e) puis un croche-pied inutile (37e) lui a logiquement valu un carton jaune.

Il a perdu ses nerfs et a laissé ses partenaires à dix (77e). Niakhaté (5) a menti ou s’est trompé dans sa déclaration à l’arbitre sur le penalty très litigieux accordé au FC Metz. Présent dans les duels, certaines de ses relances n’ont pas été assez nettes mais il a su être précieux au cœur de la surface messine (54e). Rivierez (4) a peiné et ses carences techniques ne l’aident vraiment pas à se mettre au niveau. Au milieu, Poblete (5) a eu un mal fou à exister lors du premier acte. Un manque de rythme et un placement timide devant la défense mosellane. Il s’est ensuite très bien repris et s’est montré à son avantage. Cohade (6,5), comme d’habitude, avait faim et son envie de bien faire a transpiré tout au long de la rencontre.

Mollet (6,5) a été vaillant, a marqué mais a malheureusement été remplacé par Mandjeck (67e). Dossevi (7) a beaucoup donné, beaucoup provoqué, il a offert une offrande à Mollet (46e) et s’est une nouvelle fois distingué pas sa technique en mouvements. Roux (5) a œuvré pour le collectif. En attaque, Rivière (5) a eu le grand mérite de remettre le train grenat sur de bons rails en transformant sans trembler le penalty de sa formation (24e). Il s’est trompé dans sa frappe (43e) alors que Dossevi était seul sur sa droite.

Strasbourg - Metz 2-2

Stade de la Meinau, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Buquet, 25 627 spectateurs (guichets fermés). Mi-temps : 1-1.

Evolution du score : 1-0 Bahoken (17e), 1-1 Rivière (24e sp), 1-2 Mollet (46e), 2-2 Seka (80e)

Cartons jaunes : Ndour (24e), Martinez (41e), Martin (56e), Liénard (70e) à Strasbourg ; Roux (27e), Selimovic (38e), Niakhaté (61e) à Metz

Carton rouge : Ndour (64e) à Strasbourg

Carton jaune-rouge : Selimovic (77e) à Metz

STRASBOURG: Oukidja ; Seka, Koné (cap.), Martinez, Ndour ; Aholou, Corgnet, Liénard, Martin (72e Terrier) ; Bahoken, Blayac (65e Goncalves). Joueurs non entrés en jeu : Kamaru ; Grimm, Salmier, Saadi, Caci.

METZ: Kawashima ; Balliu (60e Diagne), Niakhaté, Selimovic, Rivierez; Poblete, Cohade (cap.), Mollet (67e Mandjeck), Dossevi, Roux ; Rivière (90+2 Niane). Joueurs non entrés en jeu : Beunardeau ; Maziz, Milicevic, Boulaya.