Les Messins ont accompli leur mission avec sérieux mais sans grande efficacité en Coupe de France face à Oissel (National 2). Une qualification néanmoins logique (1-0) qui leur permet d’atteindre les 32es de finale de l’épreuve.

Le FC Metz remplit son contrat à Oissel

Laurent Jans a occupé le flanc droit d’une défense qui a été sollicité après la pause

Par Hervé Kuc

La qualification messine

Frédéric Antonetti et ses joueurs vont poursuivre leur parcours en Coupe de France. Dans une configuration un peu différente de celle entrevue en championnat (Fofana a pris le relais de Boye et Jans le poste de latéral droit) le FC Metz a largement dominé le premier acte face à Oissel. Un premier essai de Gakpa (1re), une tête de Maïga (5e) puis une double opportunité offerte à Niane (14e et 24e) n’ont pourtant pas permis aux partenaires de Cohade de prendre les devants. Heureusement, Marvin Gakpa a débloqué la situation d’une frappe limpide (1-0, 31e) suite à une belle combinaison entre Jallow et Delaine.



Ce même Gakpa aurait pu s’offrir un doublé mais sa frappe sèche est venue s’échouer sur la barre du but osselien (35e). Sur courant alternatif depuis quelques semaines, le onze mosellan n’a pas réussi à reproduire ses bonnes intentions au cours d’une seconde période poussive. Un méchant geste de Cohade (63e carton jaune) sur Ouadah, a été un des seuls faits marquants d’une formation messine souvent déconcertante. Car les Oisseliens, par Mayulu (69e) puis par Ouadah (83e) auraient bien pu égaliser et forcer le FC Metz à disputer des prolongations. Au final, une qualification acquise lors du premier acte et un tirage au sort (ce lundi) qui pourrait permettre à une grosse écurie de Ligue 1 de revenir à Saint-Symphorien en début d’année 2019.

La première de Gakpa

Marvin Gakpa, arrivé cet été sur les bords de la Moselle, n’avait pas encore connu la joie du buteur sous ses nouvelles couleurs. Il aura donc fallu attendre 17 journées de Ligue 2, 3 rencontres de Coupe de la Ligue et la deuxième partie du FC Metz en Coupe de France pour que l’élégant numéro dix grenat parvienne à débloquer son compteur. Un but synonyme de qualification.

Les 32es de finale

Le FC Metz connaîtra son prochain adversaire ce lundi 10 décembre (20h30). Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, qui marque l’entrée en lice des vingt clubs de Ligue 1, se déroulera au salon Nework des Yachts de Paris. Il sera diffusé en direct sur Eurosport 2. Les matchs se disputeront le samedi 5 ou le dimanche 6 janvier 2019.

A Valenciennes le 17 décembre

Les Messins s’en iront à Valenciennes, le lundi 17 décembre (20h45) pour le compte de la 18e journée de Ligue 2 avant de clôturer la phase aller du championnat en accueillant Nancy le vendredi 21 décembre (20h30). Frédéric Antonetti et ses garçons vont donc mettre à profit les huit prochains jours pour reprendre des forces afin de terminer l’année sur deux excellentes notes.

Oissel - Metz 0-1

Stade Marcel-Billard, temps frais, terrain gras, arbitrage de M. Michout, environ 2.000 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Le but: Gakpa (31e)

Cartons jaunes: Benjeddi (13e), Pelletier (25e), Bosko (48e), Benzia (88e) à Oissel; Cohade (61e), Delaine (90+2) à Metz

OISSEL: Belabes; Pelletier, Cissoko, Bosko, Benjeddi; Abdelmoula (89e Houla), I. Dembélé (84e Benzia), Mendy, Séné (59e Mayulu), Tiago; Ouadah.



Joueurs non entrés en jeu: Coulibaly et Dia.

METZ: Delecroix; Jans, Sunzu, Fofana, Delaine ; Cohade (cap.) (85e Angban), Maïga, Jallow (62e Boulaya), Gakpa, Niane (74e Rivière) ; Diallo. Joueurs non entrés en jeu : Oukidja et Balliu.