Le FC Metz prend le bon vent à Brest

Laurent Jans n’est pas entré en jeu.

Par Hervé Kuc

Appliquée, déterminée et solidaire, l’équipe messine a parfaitement lancé sa saison en s’imposant fort logiquement en Bretagne (1-0, Niane). Les nouveaux venus ont laissé apparaître de belles promesses qu’il faudra confirmer vendredi à Saint-Symphorien devant Orléans.



Le match et sa note. Le FC Metz a totalement maîtrisé les Brestois tout au long de la première période. Une emprise sur le jeu et au moins quatre très belles opportunités de faire trembler les filets du but adverse. Mais, seul Niane, sur un excellent corner botté par Boulaya, est venu placer une tête victorieuse (1-0, 13e). Un maigrelet avantage au regard des efforts et des enchaînements de qualité offerts par les hommes de Frédéric Antonetti.



La frappe enroulée de Nguette (11e), les deux duels perdus par Niane (12e et 20e), le raté de Boulaya (44e) seul face à Larsonneur, le rempart breton, ont donc été des opportunités gâchées qui auraient normalement dû placer le FC Metz sur une voie de succès tranquille. Ensuite, Brest a touché la barre du but grenat (76e), par le coup de pied de Belaud mais Cohade d’une frappé sèche (74e) aurait également pu solder l’affaire bretonne.



Un second acte moins enlevé, moins rythmé mais un constat logique pour une entame de compétition. Malgré tout, les Messins empochent un succès que personne ne pourra contester et retrouvent la Ligue 2 avec une confiance supplémentaire dans leurs poches. Un bon 14/20 pour un ensemble conquérant et cohérent. Des certitudes pour les prochains déplacements. Vivement la suite.

Le Top 3. Le Malien Mamadou Fofana (7/10) est jeune (20 ans) mais évolue déjà comme un vieux briscard au sein de la maison messine. Positionné juste devant la défense mosellane, il a joué très juste et très bien. Il a eu la balle du 2 à 0 au bout de la chaussure (90+4). Une vraie découverte. Opa Nguette (7/10) le retour? Adoré par Philippe Hinschberger puis placé au placard par Frédéric Hantz, Nguette a repris de la fraîcheur, de l’envie et une grosse dose de confiance. Une métamorphose. Ibrahima Niane (6/10) a marqué un but. Il aurait pu, avec un peu plus de précision, de lucidité et d’application, améliorer sa performance chiffrée du soir. Malgré tout, le doué Sénégalais a parfaitement lancé sa saison. Boulaya aurait très bien pu avoir sa place dans ce Top 3.

Les promesses messines. La charnière messine (Sunzu-Boye) offre du muscle et de la discipline a un secteur qui a franchement coulé en Ligue 1 la saison dernière. Tout n’est pas parfait mais le sérieux affiché par les deux compères est encourageant. La technique de Boulaya et Gakpa, la constance de Cohade et la disponibilité des deux latéraux (Rivierez et Udol) complètent un tableau rafraîchissant. Surtout, la fluidité du jeu grenat, pour des joueurs venus d’horizons différents, est déjà de qualité. Il faudra confirmer toutes ces bonnes choses face à Orléans (2e journée) dès vendredi à Saint-Symphorien.

Brest - Metz 0-1

Stade Francis-Le-Blé, temps nuageux, belle pelouse, arbitrage de M. Wattellier, environ 8.000 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Le but: 0-1 Niane (13e)

Carton jaune: Weber (90+1) à Brest; aucun à Metz.

BREST: Larsonneur; Belaud (cap.), Castelletto, Weber, Bernar ; Ayasse, Belkebla (82e Magnetti), N’Goma, Autret (68e Magnon); Mayi (54e Pi), Charbonnier.



Joueurs non entrés en jeu: Léon; Chardonnet, Henry, Jacob.

METZ: Oukidja; Rivierez, Sunzu, Boye, Udol; Fofana, Cohade (cap.), Gakpa, Nguette (79e Poblete), Boulaya (90+1 Dossevi); Niane (70e Diallo).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Basin, Hein.