Trop rapidement réduit à dix (33e), le FC Metz n’a pas pu traduire, au tableau d’affichage, sa très bonne première demi-heure de jeu à Lorient. Frédéric Antonetti a été dans l’obligation de revoir à deux reprises son organisation, mais au final les Messins empochent un bon point (0-0).

Le FC Metz prend le bon point du courage à Lorient

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Pendant les trente premières minutes de la partie, le FC Metz a fait preuve de métier, de calme et de sérénité à Lorient. Il aurait même mérité de prendre les devants mais l’essai de Diallo (17e) est venu heurter le poteau droit du but gardé par Meslier, le portier des Merlus.



Jamais inquiétés par un adversaire atone, les protégés de Frédéric Antonetti ont ensuite évolué en infériorité numérique, car Rivierez (33e) a été durement sanctionné d’un carton rouge trop sévère.



Ensuite, Metz s’est réorganisé par obligation, Oukidja a sauvé le camp grenat du pied (61e), avant que Nguette ne rate l’opportunité de faire pencher la balance du côté du FC Metz (68e) en venant buter sur le très jeune Meslier. Cadenassée, décousue et marquée par de nombreuses fautes de part et d’autre, la partie n’a alors jamais décollé.



Bien regroupé sur ses bases, le FC Metz a tenu bon face à un adversaire en manque de rythme et de percussion. Dans des conditions plus que délicates, les coéquipiers empochent un bon point face à un concurrent direct dans la course à la montée en Ligue 1. Un 14/20 pour le courage et l’envie de bien faire malgré les aléas d’une soirée qui aurait pu mal tourner pour les hommes de Frédéric Antonetti.

Les joueurs et leur note

Oukidja (6/10) n’a eu aucun travail à effectuer au cours de la première période. Auteur d’une sortie au poing bizarre (51e), mais d’un bel arrêt du pied (61e).



En défense, Rivierez (non noté) n’est resté que trente-trois minutes sur la pelouse. Il a fauté à l’entrée de la surface de réparation messine et l’arbitre l’a sévèrement expulsé. Balliu (5) a pris sa place (40e). Boye (5) a eu un mal fou à se situer et à trouver les bons appuis comme les bonnes inspirations. Sunzu (5) a fauté sur Hamel (60e) en pleine surface et son geste aurait dû valoir un penalty en faveur de Lorient. Delaine (6) a été à l’origine des trois premiers centres intéressants en début de partie. Victime d’un tacle musclé de Mendes (55e, carton jaune), il a fait preuve de beaucoup de détermination et a multiplié ses efforts.



Au milieu, Cohade (6) a couru, mais son placement n’a pas été des plus heureux au sein d’un système corrigé à deux reprises. Il a néanmoins lutté jusqu’aux derniers instants avec vaillance. Fofana (5,5) a endossé la fonction d’essuie-glace juste devant la défense mosellane et s’est sacrifié pour le groupe. Gakpa (5) a été la première victime de l’expulsion de Rivierez en cédant sa place à Balliu (40e). Boulaya (4) a lui aussi été autant victime de l’expulsion de Rivierez et de la réorganisation voulue par Antonetti que de sa nonchalance qui irrite: il a cédé sa place à Maïga (45e) qui a taclé durement (59e) avant d’être averti pour une nouvelle faute (79e). Nguette (5) possède cette belle faculté à aller provoquer l’adversaire même si son jeu affiche un taux de déchet encore trop important. Il a raté une jolie opportunité (68e) face au repart lorientais pour finalement sortir sur blessure (cheville droite, 76e). Emmanuel Rivière est venu le relayer.



En attaque, Diallo (4) a frappé sur le poteau (17e) et a essayé d’embêter une défense lorientaise peu à l’aise. Il a disparu de la circulation au cours du second acte et a même écopé d’un carton jaune (90+5).

Le fait du match

L’expulsion de Jonathan Rivierez (33e). Le latéral droit grenat, titulaire à la place de Balliu qui avait pourtant été très convaincant face à Niort, a été dans l’obligation de laisser ses partenaires en infériorité numérique. Si la faute du Messin sur Wissa ne se discute pas, le carton rouge brandi par l’arbitre, Monsieur Lesage, a paru bien sévère: Rivierez n’était pas en position de dernier défenseur et l’annihilation d’une occasion franche reste encore à démontrer.

FC Lorient - FC Metz 0-0

Stade du Moustoir Yves-Allainmat, temps frais, bonne pelouse, arbitrage de M. Lesage, environ 11.000 spectateurs.

Cartons jaunes: Le Goff (40e) et Mendes (55e) à Lorient; Maïga (79e) et Diallo (90+5) à Metz.

Carton rouge: Rivierez (33e) à Metz.



FC LORIENT: Meslier; Mendes (76e Rose), Sainati, Saunier, Le Goff; Claude-Maurice, Lemoine (cap.), Wadja, Ponceau (84e Guel); Wissa (71e Courtet), Hamel.

Joueurs non-entrés en jeu: Petkovic; Saad, Etuin, Sarr.

FC METZ: Oukidja; Rivierez, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana, Cohade (cap.), Gakpa (40e Balliu), Boulaya (46e Maïga), Nguette (76e Rivière); Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Angban, Niane, Traoré.