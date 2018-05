Longtemps devant, le FC Metz a fini par craquer face à Angers (1-2) dans le temps additionnel. Un revers qui envoie pour de bon le club de Bernard Serin en Ligue 2. Les deux prochains matchs de championnat compteront pour du beurre.

Le FC Metz plonge officiellement en Ligue 2

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz tenait encore entre ses pieds l’espoir fou d’un maintien en Ligue 1. Il ne restait que cinq minutes de jeu, le temps additionnel, à tenir face à Angers. Car, après une incroyable sieste au soleil d’une bonne vingtaine de minutes, le FC Metz s’était enfin décidé à accélérer et Rivière avait transmis à Mollet un ballon qui finissait au fond des filets adverses (1-0, 20e).

Un avantage heureux pour un ensemble qui avait semblé résigné d’entrée de jeu à l’image de Matthieu Dossevi. Un court avantage donc avant d’entrer dans ces cinq maudites minutes du temps additionnel qui allaient assommer le FC Metz. Pavlovic (1-1, 90+2) est alors venu tromper la vigilance de toute une défense avant que Tait ne vienne mettre K-O debout un ensemble bien trop fébrile (2-1, 90+4). Un coup de massue inattendu, soudain et un retournement de situation assez incroyable.



Résultat: le FC Metz est officiellement condamné à retrouver la Ligue 2 à deux étapes du terme d’un championnat très noir. Une équipe messine qui, une fois de plus, a littéralement craqué dans les derniers instants d’une rencontre de Ligue 1. A tout bien peser, cette formation n’était tout simplement pas taillée pour jouer au plus haut niveau français. Un 5/20 qui sanctionne une saison pourrie.

Les joueurs et leur note

Kawashima (5/10) n’a pas eu beaucoup de travail à effectuer en première période. Il s’est montré très concentré et très serein dans ses prises de balle. Il a mal jaugé la balle qui a permis à Angers de revenir dans la partie. En défense, Rivierez (4) a bien tenu son couloir droit mais n’a pas su apporter du poids à la ligne offensive messine. Niakhaté (5) s’est bien battu même s’il a dû faire face à un sérieux client avec Toko Ekambi. Selimovic (5) s’est montré très sérieux, très appliqué et impliqué mais il a cédé d’une manière inexplicable en toute fin de match. Palmieri (4) a joué avec détermination mais il s’est blessé à la cheville droite (85e) et Lempereur a pris sa place.



Au milieu, Mandjeck (4) a fauté sur Toko-Ekambi (30e) en pleine surface mosellane et un penalty aurait dû être accordé au SCO. Il compense sa lenteur de jeu par une agressivité limite. Poblete (71e) est venu le relayer et a chipé un ballon chaud à Toko-Ekambi (82e). Cohade (5) a été le seul à bouger dès le coup d’envoi. Mollet (5) a inscrit le but qui qui aurait pu permettre à sa formation d’y croire encore un peu. Dossevi (3) a mis beaucoup trop de temps à entrer dans la partie. Il a joué avec le frein positionné trop haut avant de s’impliquer de manière à peine plus marquée. Roux (3) a eu du mal à se situer sur la pelouse. Il n’a bénéficié d’aucun ballon en situation favorable dans la surface angevine. En attaque, Rivière (4) a fourni une très bonne première demi-heure, passeur (20e) puis auteur d’une frappe malheureusement trop écrasée sur une belle incursion.

Metz - Angers 1-2

Stade Saint-Symphorien, très belle pelouse, temps estival, arbitrage de M. Thual, 13.295 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Mollet (20e), 1-1 Pavlovic (90+2), 1-2 Tait (90+4).

Carton jaune: Mollet (81e) à Metz; aucun à Angers.

METZ: Kawashima; Rivierez, Niakhaté, Selimovic, Palmieri (85e Lempereur); Mandjeck (71e Poblete), Cohade (cap.); Mollet (90+2 Mollet), Dossevi, Roux ; Rivière.



Joueurs non entrés en jeu: Didillon ; Maziz, Boulaya, Niane, Nguette.

ANGERS: Butelle; Manceau, Traoré (cap.), Pavlovic, Bamba; Santamaria (85e Kanga), Mangani, Tait, Oniangué, Capelle; Toko-Ekambi.



Joueurs non entrés en jeu: Michel ; Thomas, Coulibaly, Doré, Touré, Guillaume