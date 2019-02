Largement dominateurs en première période, les Messins ont pris logiquement les devants sur une tête de Sunzu mais ont ensuite été rejoints sur penalty (1-1). Un manque de fraicheur à empêché les hommes de Vincent Hognon de glaner la totalité de la mise. Les Mosellans paient la répétition de leurs efforts.

Sport 3 min.

Le FC Metz piétine face à Troyes

Laurent Jans n’est pas entré en jeu

Largement dominateurs en première période, les Messins ont pris logiquement les devants sur une tête de Sunzu mais ont ensuite été rejoints sur penalty (1-1). Un manque de fraicheur à empêché les hommes de Vincent Hognon de glaner la totalité de la mise. Les Mosellans paient la répétition de leurs efforts.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz est un rouleau compresseur à réaction. Il ne laisse que très peu d’espace à son adversaire, l’étouffe généralement et le punit souvent avec une précision chirurgicale. Mais, l’embarcation messine éprouve également du mal à prendre le large. Face à Troyes, les Messins ont multiplié les attaques mais la tête de Sunzu (11e) a manqué de puissance et les centres de Delaine n’ont pas trouvé preneur. Heureusement, le même Sunzu a trouvé la faille d’une tête forte (1-0, 40e) sur un corner botté par Boulaya, offrant ainsi au leader de la Ligue 2 une avance méritée.



Mais, si Angban s’est ensuite essayé de loin (51e et 53e), les partenaires de Cohade ont toutefois été surpris par un déboulé de Tinhan et Sunzu a commis une faute sanctionnée d’un penalty: Fortuné l’a transformé d’une Panenka osée (1-1, 61e). Les Grenats auraient pu rafler la mise mais Delaine (73e) a loupé le cadre troyen de près, laissant ainsi un goût d’inachevé dans les gorges messines. Un partage des points qui maintient néanmoins le FC Metz en très bonne position en tête du classement de la Ligue 2 (49 points) car ses concurrents directs n’ont pas profité du petit faux-pas mosellan.



Un 11/20 qui vaut surtout pour la première période rythmée du club grenat.



Les joueurs et leur note

Oukidja (7/10) s’est signalé par deux dégagements des poings (18e et 19e) puis par un tacle rageur (66e) avant de se détendre superbement (79e). En défense, Balliu (6) s’est montré très disponible, appliqué et tourné vers l’avant. Il a écopé d’un carton jaune (44e). Sunzu (6) s’est tout d’abord échauffé de la tête (11e) avant de récidiver mais cette fois en délivrant un coup de boule gagnant dans la surface adverse (1-0, 40e). Il a malheureusement fauté et provoqué le penalty troyen. Boye (6) a œuvré avec utilité. Delaine (6) a multiplié les offensives sans efficacité en première période. Il aurait pu marquer (73e) mais son pied droit l’a trahi.



Au milieu, Fofana (5) s’est offert une superbe frappe lourde (51e) détournée en corner par le gardien de l’ESTAC. Cohade (5) a beaucoup couru mais n’a pas su diriger la manœuvre lors du second acte. Maïga (82e) a pris sa place en bout de piste. Angban (5) s’est signalé par une frappe forte (51e) avant de céder le flambeau à Gakpa (69e). Boulaya (6,5) a retrouvé son inspiration de début de saison: inspiré, vif et décidé, il a déposé un royal corner sur la tête de Sunzu. Avant cela, il s’est offert une jolie incursion (7e) et a gratifié Saint-Symphorien d’un enchaînement magnifique (24e). Nguette (6) a beaucoup donné mais a fini par se fatiguer car il n’a pas d’équipiers à son niveau.

En attaque, Diallo (3) a débuté sa partition en délivrant une très mauvaise passe dans l’axe (2e), il a enchaîné par une belle percée (9e) puis a disparu des radars. Sa reprise dévissée (55e) résume son match raté. Niane (65e) est venu logiquement le suppléer.



Metz - Troyes 1-1

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, temps froid, arbitrage de M. Rainville, 8.164 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Sunzu (40e), 1-1 Fortuné (61e sur pen.)

Cartons jaunes: Balliu (44e), Cohade (50e), Sunzu (60e), Oukidja (61e) à Metz; Cordoval (50e), Obiang (57e), Samassa (74e) à Troyes.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana, Cohade (cap.) (82e Maïga), Angban (69e Gakpa), Boulaya, Nguette; Diallo (65e Niane).



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Jans, Rivierez, Hein.

TROYES: Samassa; Cordoval, Tavares, Salmier, Obiang; Raveloson, Giraudon (cap.), Nbeumo (58e Tinhan), Pelé; Touzghar (22e Marcel puis Kouyaté 85e), Fortuné.



Joueurs non entrés en jeu : Jay ; Poaty, Ben Saada, Nivet.