Les Messins débutent leur parcours en Ligue 1 ce dimanche (15h) avec la réception de Monaco. Un sacré client pour un onze grenat pas verni par son début de calendrier. Vincent Hognon n'exclut pas d’utiliser Habib Diallo. Denis Balbir présente l'affiche.

«Le FC Metz peut finir la saison dans les dix premiers»

De notre correspondant, Hervé Kuc (Metz) –

Denis, malgré une première journée déjà disputée, avez-vous l’impression que le championnat de Ligue 1 a réellement repris?

Denis Balbir - «Effectivement, c'est compliqué d'être véritablement concerné par cette reprise. Il y a eu la Ligue des champions en plein été, ce match de mauvaise qualité entre Bordeaux et Nantes (0-0) qui a suppléé la rencontre entre Marseille et Saint-Etienne reportée pour cause de covid-19. On a l’impression de retourner au mois de mars, on se demande si tous les matchs vont se disputer et si le championnat arrivera à son terme. J'ai l’impression que l'on se résout aux matchs à huis clos, aux mauvais contenus d'une partie. La morosité commence à s'installer un peu dans tout le pays et le sport est bien évidemment concerné par cet état d’esprit.

Etes-vous satisfait du recrutement opéré par le club grenat?

«Le FC Metz s'est renforcé, solidifié avec des joueurs ciblés. Marc-Aurèle Caillard (gardien, ex-Guingamp), Boubakar Kouyaté (défenseur, ex-Troyes), Warren Tchimbembé (milieu, ex-Troyes) et Vagner Dias (attaquant, ex-Nancy) sont des éléments à fort potentiel qui ont démontré de belles choses en Ligue 2. Ce ne sont pas des noms ronflants mais des garçons qui ont tout à prouver et à gagner en rejoignant le club messin. J'estime qu'un élément comme Kouyaté pourrait être la très bonne pioche du mercato mosellan.

Pour Denis Balbir, «prendre un point face aux Monégasques ne serait pas une mauvaise chose» pour Metz

Comment imaginez-vous ce Metz-Monaco?

«C'est déjà une rencontre importante pour les Messins car leur calendrier en ce début de championnat n'est pas facile (Monaco, Lille, PSG, Reims et Marseille). Il va falloir se méfier de Monégasques doublement prévenus et motivés: ils viennent de perdre deux points à la maison face aux Rémois (2-2) et la saison dernière ils avaient chuté à Saint-Symphorien (3-0, 2ème journée, août 2019). L’ASM est une grosse cylindrée qui va vouloir venir s’imposer à Metz. Pour nos Messins, le fait de réussir à prendre un point face aux Monégasques ce dimanche ne serait pas une mauvaise chose car quand tu te déplaces à Paris, tu sais que normalement tu ne récoltes aucune unité. Les déplacements à Lille et Marseille ne seront pas faciles non plus. Oui, le FC Metz peut effectivement partir lentement au niveau de son capital points mais la situation ne sera pas catastrophique pour autant.

Ibrahima Niane peut-il faire oublier Habib Diallo?

«Pour le moment, le marché des transferts n'est pas flamboyant et je suppose que le staff messin ne veut prendre aucun risque avec Diallo avant son transfert programmé. La prudence est de rigueur pour éviter une éventuelle blessure. Ibrahima Niane? C'est un très bon joueur qui part avec la confiance du club et qui a donc une très belle carte à abattre au plus haut niveau national. Si Diallo part, il y aura forcément une manne financière à disposition des dirigeants pour, le cas échéant, enrôler un attaquant de métier si les choses ne tournaient pas bien.

Quel visage le onze grenat offrira-t-il face aux principautaires? Photo: Michel Dell'Aiera

Devançons le classement final: à quelle place le FC Metz peut-il terminer cet exercice?

«La Ligue 1 est désormais un championnat à deux, voire trois vitesses: le PSG, Lyon, Marseille, Monaco, Lille et Rennes sont attendus en haut de la pyramide. Ensuite, il peut y avoir une ou deux surprises et le reste des équipes se disputera les douze dernières places au classement. Le FC Metz a les moyens de finir parmi les dix premiers au terme de la saison.»

L'enjeu de la rencontre

Une jauge fixée à 5.000 personnes dans un stade Saint-Symphorien où la nouvelle tribune fait maintenant partie intégrante du décor en attendant son ouverture officielle. Vingt joueurs sur la feuille de match et cinq changements autorisés: le Metz-Monaco de ce dimanche (15h) ne ressemblera à aucun match disputé jusqu'ici à Metz.

Après le débat contre Monaco, l'équipe messine bénéficiera d'un bon repos avant d'aller à Lille le 13 septembre Photo: Michel Dell'Aiera

«Aujourd'hui, c'est l’impatience qui domine, nous allons tout faire pour décrocher un résultat positif face à une formation monégasque assez jeune, un peu comme la nôtre», note Vincent Hognon à l'heure de repartir pour un second tour d'affilée en Ligue 1. Le FC Metz va donc effectuer ses premiers pas dans la compétition sans aucun repère.

Avec ou sans Habib Diallo? «Théoriquement, il sera dans le groupe», avance le technicien grenat qui ne sera plus tout seul dorénavant puisque Frédéric Antonetti va, peu à peu, reprendre ses quartiers sur les bords de la Moselle. Oukidja dans le but, une défense classique et un milieu interchangeable emmené par Farid Boulaya, le tout chargé d’alimenter en très bons ballons Ibrahima Niane, propulsé en attaquant vedette pour le moment.

Vincent Hognon repart pour une seconde saison d'affilée à la barre du FC Metz Photo: Michel Dell'Aiera

Privée de Vagner, N'Doram et B. Traoré, la formation mosellane va devoir tout donner face à Monaco: ensuite, elle bénéficiera d'un bon repos (Ligue des Nations) avant d'aller à Lille (13 septembre) puis à Paris (16), d'accueillir Reims (20) et de terminer le mois de septembre par un déplacement à Marseille (26). Un programme copieux. La quête de points débute ce dimanche face à l’ASM.

Le «prono» de la rédaction

Délicat de prévoir le contenu de la prestation messine face à une équipe monégasque aux dents longues et à l'effectif de qualité. Les Messins se doivent d'engranger au minimum un point, car leurs cinq premières journées s'annoncent ardues. Notre pronostic: 1-1.



