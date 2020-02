Très réalistes, solides et efficaces, les Messins ont su distancer Saint-Etienne (3-1) grâce notamment aux excellentes prestations de Diallo, Nguette et Oukidja. Les hommes de Vincent Hognon signent un troisième succès de rang.

Le FC Metz passe au Vert

Très réalistes, solides et efficaces, les Messins ont su distancer Saint-Etienne (3-1) grâce notamment aux excellentes prestations de Diallo, Nguette et Oukidja. Les hommes de Vincent Hognon signent un troisième succès de rang.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

De la solidité en défense et une efficacité maximale en attaque. En ce début d'année 2020, la recette messine est désormais connue et, pour l'heure, elle régale au niveau comptable même si elle n'est nullement préparée aux petits oignons. Pour la troisième fois de rang donc, après Strasbourg et Reims, le FC Metz a su gagner un match sans offrir un spectacle six étoiles. Qu'importe. Le maintien a parfois une saveur particulière.

Face aux Stéphanois, Diallo et ses coéquipiers ont fourni une première période fade mais ponctuée d'un but de Nguette sur une remise de la tête de Diallo (1-0, 44e) et avaient auparavant une nouvelle fois pu remercier Oukidja d'avoir été leur sauveur (39e) face à Khazri. Le réalisme froid est la première qualité du FC Metz de Vincent Hognon. Ensuite, les Mosellans vont inscrire une merveille de but, sur un service de Nguette pour Diallo dont la frappe forte enroulée va mystifier Ruffier, le gardien vert de rage (2-0, 62e).

Avant de finir leur œuvre dominicale par une action collective de toute beauté sur une talonnade de Diallo pour Pajot dont le service gagnant va permettre à Nguette de s'offrir un doublé (3-0, 70e). Un petit relâchement en fin de partie va priver les Messins d'une troisième sortie sans encaisser le moindre but (3-1, Hamouma, 89e). Discipliné, organisé et courageux, le FC Metz mérite son 16/20 car les neuf points engrangés d'affilée lui procurent une sacrée note d'optimisme pour la suite. Mercredi, c'est déjà à Montpellier qu'il faudra aller de nouveau batailler.

Un doublé et une passe décisive: Opa Nguette a livré un match plein. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (7,5/10) s'est distingué d'entrée de jeu (2e) en déviant en corner une frappe de Bouanga. Il s'est trompé dans sa sortie dans les airs (39e) mais dans la même action il a réalisé une merveille d'intervention face à Khazri. Il est sorti devant Khazri (49e et 53e) avant une nouvelle fois de se distinguer face à Hamouma (68e). Il n'a pas été très inspiré sur le but stéphanois en fin de partie.

En défense, Centonze (6) a pris un «petit pont» de la part de Bouanga mais le latéral droit grenat a surtout été attentif et sérieux. Boye (6) est intervenu d'un tacle rugueux sur Khazri (15e) mais le Stéphanois Hamouma en a fait de même sur le défenseur central du FC Metz (51e). Boye est un gladiateur. Bronn (6) a stabilisé l'arrière-garde mosellane depuis son arrivée. Il apporte de la sérénité à un domaine qui en manquait cruellement. Udol (6,5) a délivré un très bon centre en direction de Nguette (42e). Il s'est mis au diapason de ses camarades défensifs.

Au milieu, Maïga (6) évolue dans un système de jeu qui ne laisse que peu d'espaces à son adversaire. Il a fourni beaucoup d'efforts. N'Doram (6) a bien tenu son poste de première sentinelle et de relanceur avisé. Pajot (7) possède un gros moteur. Il a été passeur sur le troisième but grenat inscrit par Nguette. Il n'a pas fait que ça: il a offert un bon ballon à Diallo (9e), a botté un coup-franc vicieux (11e) et a pris une vilaine semelle de Cabaye. Nguette (8) s'est offert un doublé (44e et 70e) et une passe décisive pour Diallo (62e). Il a donc été un élément très important du succès grenat. Touché (70e), il a cédé sa place à Ambrose (72e). Niane (5,5) s'est bien battu, il a tenté une frappe (33e) et a délivré un joli centre (61e). Delaine (81e) est venu le relayer.

En attaque, Diallo (8) a été passeur de la tête sur la réalisation de Nguette (44e) avant d'inscrire son douzième et magnifique but de la saison (63e). Une partie pleine de classe et d'intelligence.

Metz - Saint-Etienne 3-1

Stade Saint-Symphorien, temps doux pour la saison, belle pelouse, arbitrage de M. Gautier, 15.636 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Nguette (44e), 2-0 Diallo (62e), 3-0 Nguette (70e), 3-1 Hamouma (89e).

Cartons jaunes: aucun à Metz; Hamouma (51e) et Cabaye (73e) à Saint-Etienne.

METZ: Oukidja; Centonze, Boye, Bronn, Udol; Maïga, N’Doram, Pajot (88e Angban), Nguette (72e Ambrose), Niane (81e Delaine); Diallo (cap.).

Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Fofana, Gakpa, Yade.

SAINT-ETIENNE: Ruffier; Debuchy, Saliba, Perrin (cap.), Trauco (68e Diony); M’Vila, Cabaye (74e Youssouf), Honorat, Khazri; Bouanga, Abi (46e Hamouma).

Joueurs non entrés en jeu: Moulin ; W. Fofana, Aholou, Dioussé.

