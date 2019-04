Face à une formation auxerroise très défensive, le FC Metz a souffert pour prendre les devants et a même tremblé sur deux actions de l’AJA. Disputée sur un faux rythme, la partie n’a jamais permis aux partenaires de Cohade de se mettre en valeur (0-0).

Sport 3 min.

Le FC Metz n'avait pas faim à Auxerre

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Un gros quart d’heure d’observation des deux camps et puis la rencontre a pu débuter sur un mode très lent. Les Messins auraient pu être menés sur une belle frappe décochée par Fomba (15e) mais heureusement le poteau gauche du but gardé par Oukidja a renvoyé l’essai de l’Auxerrois.

Surpris et gênés par la défense à cinq éléments mise en place par l’AJA, les partenaires de Cohade ont réagi et Diallo (39e), ceinturé par Souprayen en pleine surface, n’a pu ajuster sa reprise de la tête. En manque d’inspiration et de détermination, une première cette saison, la prestation du FC Metz n’est pourtant pas montée d’un cran par la suite.

Si les Auxerrois ont frappé de loin par Souprayen (56e) puis de près par Philippoteaux (59e), les Messins ont réduit leurs maigres efforts à une tête de Niane (64e). Trop peu pour un leader face à un mal classé de Ligue 2. Et les Messins auraient pu connaître le pire sur un déboulé de Dugimont (90+1) légèrement détourné par Oukidja en corner.

Au final, les Grenat ne méritent pas mieux qu’un partage des points (0-0) qui leur permet néanmoins d’avancer encore un peu plus vers la Ligue 1. Un petit 10/20 car la défaite a été évitée.

Les joueurs et leur note. Oukidja (6/10) a effectué un dégagement au pied raté (26e) mais a réussi une belle détente (57e) en dégageant la frappe de Souprayen en corner puis en détournant l’essai de Dugimont (90+1).

En défense, Balliu (4), toujours préféré à Jans, s’est fait «sécher» sévèrement par Souprayen (37e), ensuite il a manqué de précision dans ses gestes à l’image de ce ballon envoyé directement en corner (82e). Boye (5) a eu du mal à revenir dans le rythme après sa suspension purgée face à Lorient. Sunzu (5,5) a été au niveau de ses dernières prestations, il a donc bien tenu la maison mosellane. Delaine (4,5) est intervenu de la main (27e) avant de s’offrir une belle incursion (31e). Il s’est contenté d’être sur son flanc gauche défensif au cours de la seconde période.

Au milieu, Fofana (6) s’est bien positionné devant la défense mosellane. Il a fait le travail proprement. Cohade (5) a essayé de secouer le cocotier grenat mais sans aucun effet. Gakpa (5,5) a fait apprécier sa technique balle au pied. C’est fluide mais il n’a pas trouvé autour de lui des éléments animés d’intentions dynamiques. Difficile, dans ces conditions, de se procurer des opportunités offensives. Niane (4) a été trop timide. Il doit impérativement muscler son jeu et gagner en précision. Boulaya (5) s’est signalé par de bons replacements défensifs (14e et 58e), preuve qu’il est concerné par l’objectif grenat. Mais offensivement, il a été trop intermittent.

En attaque, Diallo (5,5) s’est montré présent et il a donc bien pesé sur la défense adverse. Il aurait pu bénéficier d’un penalty (39e) mais a vécu une seconde période délicate car le FC Metz n’a jamais su être percutant.

Auxerre - Metz 0-0

Stade de l’Abbé-Deschamps, temps agréable, très belle pelouse, arbitrage de M. Benchabane, 5.415 spectateurs.

Cartons jaunes: Souprayen (42e) à Auxerre; Fofana (70e) à Metz.

AUXERRE: Michel; Goujon, Marcelin, Tacalfred, Souprayen (cap.), Boto; Fomba, Touré, Mancini (68e Féret), Philippoteaux; Yattara (68e Dugimont).

Joueurs non entrés en jeu: Laiton ; Youssouf, Bellugou, Begnaoui et Bizet.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Fofana, Cohade (cap.), Gakpa, Niane (76e Rivière), Boulaya (82e Jallow); Diallo.

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix ; Jans, Rivierez, Angban et Maïga.