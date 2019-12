Les Messins ont joué pendant vingt minutes puis ont abandonné l'affaire à Nice (1-4). Fragile et trop lente, la formation de Vincent Hognon est à la peine dans tous les compartiments du jeu. Il faudra pourtant retrouver certaines vertus car Marseille débarque à Saint-Symphorien dans huit jours.

Sport 4 min.

Le FC Metz lâche prise à Nice

Les Messins ont joué pendant vingt minutes puis ont abandonné l'affaire à Nice (1-4). Fragile et trop lente, la formation de Vincent Hognon est à la peine dans tous les compartiments du jeu. Il faudra pourtant retrouver certaines vertus car Marseille débarque à Saint-Symphorien dans huit jours.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Comme à Angers (0-3), Bordeaux (0-2) ou Brest, les Messins ont une nouvelle fois encaissé un but dans les dix premières minutes de jeu et cette fois c'est Nice qui en a pleinement profité. Un ballon malencontreux de Boye sur la chaussure de Cyprien et l'Aiglon a décoché une merveille de frappe enroulée qui a complètement mystifié Delecroix (1-0, 9e), le suppléant d’Oukidja. Un avantage nullement mérité car une poignée de secondes auparavant, Traoré (8e) aurait pu lui aussi trouver la faille sur un service de Diallo mais son essai s’est envolé dans les nuages.

Puis Boye (16e) dans les six mètres niçois et Diallo (19e) d'une jolie reprise déviée par Benitez le rempart niçois ont eu les opportunités de relancer le train mosellan. Mais depuis plusieurs semaines, le FC Metz se montre trop maladroit devant le but adverse et trop fébrile devant le sien pour espérer remporter un match en Ligue 1. Bien sûr, le penalty accordé ensuite à Nice (2-0, Cyprien) sur une légère faute de Sunzu est venu sceller trop rapidement le sort du malade grenat (41e).

Pas au niveau, la formation de Vincent Hognon va plier lorsque Ganago a déboulé dans le dos de Matthieu Udol (3-0, 59e) et même si le Messin Niane a réduit l'écart (3-1, 74e), les Niçois ont appuyé là où ça fait mal pour punir un adversaire à côté de ses chaussures (4-1, 75e). Seule consolation pour Metz en ce moment: Nîmes et Toulouse sont encore plus mal lotis que lui. Un 7/20 pour une formation mosellane limitée et qui ne donne pas l'impression d'apprendre au fil des journées.

Mathieu Udol au marquage d'Adam Ounas. L'arrière messin n'a pas été à la fête sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Delecroix (4/10) a vécu une soirée cauchemardesque. Il a été livré à lui-même par une équipe poussive et trop faible dans toutes ses lignes. En défense, Centonze (2) a souvent évolué en apnée car, par moments, la Ligue 1 va trop vite pour lui. Il a raté sa frappe au but (16e) et son apport offensif a été inexistant: il a fini sa très mauvaise soirée en récoltant un avertissement (82e). Boye (4) s'est mué en avant-centre (16e) sans malheureusement pouvoir pousser au fond des filets niçois un ballon qui était sien dans les six mètres adverses. Auparavant, il a involontairement été passeur décisif sur le premier but niçois en repoussant un ballon directement sur le pied droit gagnant de Cyprien (9e). Il a pris rapidement un carton jaune (35e). Sunzu (3) a concédé un penalty pour avoir posé légèrement son bras puis une semelle involontaire sur Oumas (39e). Il a manqué de jus et de punch pour dynamiser un secteur qui inquiète vraiment. Udol (4) a bien tenu son flanc gauche. Il a souvent jailli et tenté de se projeter vers l’avant mais a malheureusement laissé Ganago (59e) lui passer dans le dos sur le troisième but niçois.

Au milieu, Maïga (5) a bien travaillé sans pouvoir trouver un écho à ses efforts car ses partenaires de l’entrejeu ont été trop timides. Fofana (3) a existé pendant les trente premières minutes puis il a totalement disparu des radars. Cohade (74e) est venu le suppléer mais le mal était bien trop profond. Delaine (4) a, pour la première fois depuis son arrivée au FC Metz, été positionné dans un rôle de milieu gauche. Du bon et surtout du moins bon lorsqu'il a fallu centrer correctement. Le jeune Mikautadze (82e) a pris sa place dans l'indifférence générale. Traoré (3,5) a adressé le ballon du seul but grenat à Niane mais comme Ambrose (3) il a été d'une discrétion à faire peur pour l'avenir proche et la venue de l’OM.

En attaque, Diallo (4) aurait pu remettre les pendules à l'heure (19e) mais sa reprise a été déviée du bout des gants par Benitez alors qu'elle prenait la direction du but. Touché, il a été remplacé par Niane (50e) qui s'est procuré une belle occasion (55e) vendangée par manque de confiance mais il a été l'unique buteur de la triste virée de son équipe (74e).

Wylan Cyprien à la poursuite de Thierry Ambrose. Le FC Metz n'a pas fait le plein de confiance avant la réception de l'OM. Photo: AFP

Nice - FC Metz 4-1

Stade Allianz Riviera, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Pignard, environ 15.000 spectateurs. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Cyprien (9e), 2-0 Cyprien (41e s.p.), 3-0 Ganago (59e), 3-1 Niane (74e), 4-1 Lees-Melou (75e).

Cartons jaunes: aucun à Nice ; Boye (35e), Centonze (82e) à Metz.

NICE: Benitez; Burner, Sarr, Danté (cap.), Nsoki; Cyprien, Lees-Melou, Atal (29e Ganago), Claude-Maurice (69e Boudaoui); Oumas (77e Thuram-Ulien), Dolberg.

Joueurs non entrés en jeu : Clementia ; Coly, Lloris, Lusamba.

METZ: Delecroix; Centonze, Boye, Sunzu, Udol; Maïga, Delaine (83e Mikautadze), Fofana (74e Cohade), N. Traoré, Ambrose; Diallo (cap.) (50e Niane).

Joueurs non entrés en jeu : Dietsch ; Gakpa, Boulaya, Nguette.

Le classement de la Ligue 1