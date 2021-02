En fin de contrat en juin prochain, Frédéric Antonetti a décidé de prolonger son contrat auprès des Grenats. Le club figure actuellement en huitième place de Ligue 1.

Le FC Metz garde son entraîneur trois ans de plus

AFP En fin de contrat en juin prochain, Frédéric Antonetti a décidé de prolonger son contrat auprès des Grenats. Le club figure actuellement en huitième place de Ligue 1.

(AFP) - «Je suis extrêmement satisfait de la prolongation de contrat de Frédéric Antonetti.» C'est par ces mots que le président du FC Metz, Bernard Serin, a annoncé que l'entraîneur Frédéric Antonetti allait conserver sa place sur le banc messin jusque, possiblement, juin 2024. «Pour nous, il est l'artisan de ce parcours depuis bientôt trois ans, où les objectifs ont été atteints. Nous sommes partis pour la continuité que j'ai souhaitée et qu'il a accepté d'assumer.»

Arrivé à l'été 2018 Antonetti (59 ans) avait quitté le club lorrain quelques mois plus tard pour rentrer en Corse au chevet de sa femme malade, qui est décédée en juillet dernier. Mais le technicien, devenu manager général pendant cette période, n'avait jamais perdu de vue l'effectif, qu'il supervisait à distance.

Vincent Hognon avait alors pris place sur le banc pendant son absence et contribué à faire remonter les Grenats en L1 en 2019 puis à les maintenir en 2020. Antonetti, qui était souvent présent à Metz depuis août dernier, avait finalement retrouvé son poste d'entraîneur en octobre dernier, tandis que son ancien adjoint avait quitté le club.

L'ensemble du staff technique lorrain a également prolongé son contrat de trois ans.

Actuel huitième de L1 avec 35 points, le FC Metz, quatorzième avant le retour du Corse, réalise une belle saison. Avec la patte d'Antonetti, le club lorrain a notamment retrouvé de la solidité puisqu'il possède la quatrième meilleure défense du championnat derrière Lille, Paris et Lyon. Même s'ils restent sur deux défaites (1-0 à Saint-Étienne et 1-2 face à Strasbourg) en L1, les Grenats ont traversé le mois de janvier au pas de charge avec deux nuls et trois victoires consécutives, dont une à Lyon.