Auteur d’une première période très faible, la formation messine a néanmoins su forcer la décision grâce à un doublé de son buteur Habib Diallo. Un succès à l’économie qui permet néanmoins au FC Metz de consolider sa place de leader de la Ligue 2 (38 points).

Sport 4 min.

Le FC Metz gagne-petit face au Red Star

Laurent Jans est resté sur le banc des réservistes

Auteur d’une première période très faible, la formation messine a néanmoins su forcer la décision grâce à un doublé de son buteur Habib Diallo. Un succès à l’économie qui permet néanmoins au FC Metz de consolider sa place de leader de la Ligue 2 (38 points).

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Cinq changements face à Grenoble (1-1) et six rotations devant le Red Star. Assurément, le FC Metz est en manque de fraîcheur et Frédéric Antonetti a même osé ou tenté de laisser au repos (banc de touche) l’indéboulonnable Renaud Cohade. Sans lui, les Messins sont orphelins d’un aiguilleur, d’un guide et leur pauvre première période a laissé perplexe plus d’un supporter. Une seule tentative cadrée (38e), sur un coup franc de Boulaya, est venue sanctionnée la partition mosellane.

Un ennui ferme pour une formation messine en manque de créativité et qui n’arrive plus à affoler les défenses de Ligue 2 depuis quelques semaines. Heureusement, une inspiration de Delaine, et un centre au millimètre sur la tête de Diallo (1-0, 54e) a soulagé tout Saint-Symphorien pourtant très peu garni. Ensuite, les partenaires de Balliu (excellent!) ont appuyé sur l’accélérateur et le latéral droit grenat est allé s’enfoncer dans la défense adverse avant de s’y faire déséquilibrer (77e): Habib Diallo n’a pas tremblé et a magnifiquement transformé la sentence.



Un 14e but personnel pour un attaquant souvent discret dans la surface adverse. Le FC Metz aurait même pu creuser l’écart mais Niane (83e et 87e) n’a pas su être assez juste dans ses gestes devant le but du Red Star. Au final, le club grenat empoche trois points qui lui offrent la première place de la Ligue 2 sur un plateau (38 points). Un 11/20 pour un ensemble qui a déjoué lors du premier acte.



Les joueurs et leur note

Oukidja (5/10) a passé une soirée pépère. Aucun travail donc aucune erreur sauf sur une sortie aérienne hasardeuse (64e). En défense, Balliu (8) a subi un tacle viril de Fontaine (14e) ce qui ne l’a pas empêché d’être très actif sur son flanc droit. Il a été chercher le penalty qui a permis à son équipe de se mettre à l’abri (77e). Sunzu (5,5) et Boye (5,5) n’ont pas connu la soirée la plus délicate depuis leur arrivée sur les bords de la Moselle. Delaine (7) a récolté un carton jaune (27e) mais il a surtout délivré une merveille de centre sur le crâne de Diallo (1-0) avant de s’offrir une percée décidée (58e). Balliu-Delaine, les latéraux ont permis au FC Metz de s’imposer.



Au milieu, Angban (5) a eu du mal à se situer sur le terrain. Il a logiquement cédé sa place à Cohade (72e). Fofana (5,5) a fait un peu mieux en essayant de jouer les ballons de manière assez propre. Gakpa (6) a très bien débuté sa partie en se montrant être le seul inspiré au sein de l’entrejeu. Il a un peu faibli ensuite sans toutefois dénoter. Boulaya (4) n’est plus le même. Ce n’est malheureusement plus une nouveauté. Jallow (67e) est venu apporter sa fraîcheur à un ensemble plus inspiré lors des quarante-cinq dernières minutes. Nguette (5) n’était pas dans un grand soir même si ses prises de balle sont toujours intéressantes. Il a été remplacé par Niane (80e) qui aurait pu s’offrir un doublé (83e et 87e).

En attaque, Diallo (5,5) est méconnaissable depuis cinq journées et il a joué l’homme invisible tout au long du premier acte. Il a sauvé sa soirée, et sa note, en délivrant les siens d’une jolie tête puis en transformant avec maîtrise son penalty.



Metz - Red Star 2-0

Stade Saint-Symphorien, temps frais, belle pelouse, arbitrage de M. Palhies, 8.570 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 et 2-0 Diallo (54e et 77e sur pen.)

Cartons jaunes: Delaine (27e) à Metz; Fontaine (14e) au Red Star

METZ: Oukidja ; Balliu, Sunzu (cap.), Boye, Delaine ; Angban (72e Cohade), Fofana, Gakpa, Boulaya (67e Jallow), Nguette (80e Niane) ; H. Diallo.



Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Maïga, Rivière.

RED STAR: Renot; Satli, Tomas, Mendy (cap.), Sy; Fontaine (70e Bourgaud), Mfulu, Lefebvre (46e Diakité), Lapoussin, Berthier; Donisa (78e A. Diallo).



Joueurs non entrés en jeu: Charruau; Teuma, Sao, Faucher.